Mini Transat A 11 millas de la llegada Jambou perdió la victoria y Tréhin ganó la primera etapa Mini-Transat La Boulangère Los tres primeros Mini 6.50 Proto invirtieron 8 días y 18 horas a una velocidad media de 7,33 nudos sobre una distancia real de 1.540 millas. La categoría Mini Serie se la adjudica el italiano Ambrogio Beccaria tras 8 días, 19 horas, 52 minutos y 07 segundos

Dury Alonso @DuryAlonso Vigo (Pontevedra) Actualizado: 14/10/2019 12:55h

El final de la primera etapa Mini-Transat La Boulangère esta siendo más complicado de los esperado para los navegantes solitarios. En la aproximación a Las Palmas de Gran Canaria las condiciones meteorológicas han marcado un ritmo de regata con parones y cambios de rumbo que le han pasado factura a potencial ganador François Jambou; que estuvo tirando de la flota prototipos durante 900 millas desde cabo Finisterre.

Ultimas 11 millas decisivas, el 0,7% del total que recorrieron entre La Rochelle y Las Palmas de Gran Canaria, en las que François Jambou no pudo contener el ataque final de Axel Tréhin y Tanguy Bouroullec por dos flancos, Tréhin le dio caza por popa desde el noroeste y Bouroullec lo intentaba por el noreste.

"Este primer paso fue muy completo. Había viento, menos viento, contra el viento, a favor del viento, a favor del viento, a favor del viento, un poco de alcance.... Hubo cierta colocación de la estrategia y momentos en los que fue necesario hacer velocidad. Las condiciones eran complicadas y había que tomar medidas. Fue muy interesante. Empecé a llorar ayer cuando vi que oscurecía. Pensaba que François (Jambou) y Tanguy (Bouroullec) habían llegado antes de que se calmara el viento. Pero oí por el VHF, y entendí que estaban pegados uno al lado del otro. ¡Me hizo mucho bien! Me puse a su derecha y el nuevo viento vino de la derecha. Volví con presión, casi a mano. Y en el último momento hubo un gran derechazo de role, un regalo del cielo. ¡Terminé buenas noches! Las diferencias son muy pequeñas con François y Tanguy. ¡Estamos a mano, pero gané! Quiero dar un buen segundo paso para terminar el trabajo. Nadie se hará un regalo, también será una buena pelea, ¡no estoy preocupado!”; con estas palabras resumía Axel Tréhin su victoria en este delirante final de etapa en Las Palmas de Gran Canaria, donde cruzo la línea de llegada a las 04:36:28 horas peninsulares, con tiempo de ejecución de 8 días, 17 horas, 58 minutos y 28 segundos.

Tan solo 6 minutos y 22 segundos más tarde finalizaría François Jambou en segunda posición: "Cuando llegué frente a Las Palmas de Gran Canaria había un viento de 10 nudos, no vi a nadie en el AIS. Pensé que había ganado la carrera. Pero no fue así como sucedió. Axel y Tanguy volvieron por detrás con la presión, no había nada que yo pudiera hacer. Axel alcanzó los 8 nudos y yo estaba a 0. Volví a arrancar cuando estaba a mi lado, pero no tenía la vela adecuada. Es difícil llegar segundo cuando has liderado durante cinco días seguidos. Pero eso es también lo bueno de las regatas oceánicas, el hecho de que hay algunos giros y vueltas. Es una regata, todos queremos ganar la carrera. Pero yo soy el segundo y no voy a ser un aguafiestas. Fui derrotado por un muy buen marino. El objetivo inicial se ha cumplido, sigo en el juego. Estamos a la par de Axel y Tanguy…”.

Para Tanguy Bouroullec, tercero en prototipos de esta primera etapa, todo es optimismo: "¡Todo queda por hacer en la segunda etapa! Estoy muy contento de hacer un podio. Fue un gran final con Axel y François. Hubo mucho suspense en las millas finales. No pasó para mí, pero la brecha no es catastrófica. Los tres llegamos juntos a Las Palmas de Gran Canaria, Axel estaba a 7 millas de distancia hace unas horas y nos pasó justo al final, ¡es una locura! Al final, 26 minutos fueron la diferencia, así que está bien, me lo llevo. Tuvimos condiciones complicadas y variadas. La salida del Golfo de Vizcaya no fue fácil. Nos enfrentamos a dos frentes. Después con los vientos alisios portugueses, el mar era realmente violento. Durante dos días y medio fue bastante duro, tuvimos que reducir trapo para no romperlo todo. Después de que el final de la primera etapa fue bastante pacífico. ¡Un poco de viento y sol, perfecto para terminar! No he sido capaz de explotar demasiado el potencial de los «foils». No salí volando en los vientos alisios portugueses, estaba intentando frenar el barco para no romper. Pero bueno, sirvieron un poco, sobre todo para tratar de volver a François, yo estaba bien con los «foils», y avanzando bien”.

El italiano Ambrogio Beccaria es el ganador de la categoría Mini Serie entre La Rochelle y Las Palmas de Gran Canaria con el «Geomag». Dos horas más tarde que el primer Mini 6.50 prototipo, a las 06:30:07 horas de hoy peninsulares corto la línea de llegada después de 8 días, 19 horas, 52 minutos y 7 segundos. Su velocidad media sobre la ruta ortodrómica ha sido de 6,32 nudos. Una hora más tarde ha llegado Félix De Navacelle, con tiempo invertido de 8 días, 21 horas, 35 minutos y 45 segundo a bordo del «Youkounkoun». Y una el tercer puesto ha sido para Matthieu Vincent con el «L'occitane En Provence» tras 8 días, 22 horas, 32 minutos y 53 segundos a una velocidad media ortodrómica de 6,2 nudos.