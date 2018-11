ROUTE DU RHUM-DESTINATION GUADELOUPE Alex Thompson, penalizado con 24 horas y desposeído de su victoria en IMOCA Thomson había estado liderando la prueba casi desde su inicio, el pasado 4 de noviembre en Saint Malo.

Efe

El británico Alex Thomson, patrón del'Hugo Boss', que hoy se había proclamado ganador de la clase IMOCA (monocascos de 18,30 metros de eslora) de la Ruta del Ron 2018, ha sido penalizado por el Jurado Internacional de la prueba con 24 horas sobre el tiempo invertido y deja ahora (a las 21:30 hora española) la victoria en manos del 'SMA' de Paul Meilhat a 30 millas (55 km) de la meta.

Después de una colisión, a las 03:00 horas en la madrugada de hoy, con los arrecifes de la costa norte de la isla de Guadalupe, Thomson puso en marcha el motor del barco para salir de una situación complicada (algo que no permite el reglamento). Esto le ha conllevado esa penalización de 24 horas.

Thomson había estado liderando la prueba casi desde su inicio, el pasado 4 de noviembre en Saint Malo. Se estaba acercando al archipiélago de Guadalupe cuando se durmió, permitiendo que su barco impactase en los arrecifes del extremo norte de la isla de Grande Terre.

Para evitar que se destruyera el barco, el navegante de 44 años , tuvo que poner en marcha el motor para volver a aguas más profundas.

Esta penalización no solo significa que es muy poco probable que Thomson gane ahora la prueba, sino también que es posible que no se encuentre entre los tres primeros clasificados, ya que tanto el 'SMA' de Paul Meilhat en SMA, el probable ganador, como el 'UCAR' de Yann Eliès y el 'PRB' de Vincent Riou son capaces de terminar la regata sin superar su tiempo total de recorrido una vez añadida la penalización.

"Es una verdadera lástima para mí y para el equipo estar en la posición en la que estamos", dijo Thomson, que ha sido tercero y segundo en dos Vendée Globe - Vuelta al Mundo en solitario- consecutivas.

"El jurado ha decidido que tengo una penalización de 24 horas, lo que significa que no ganaré la regata. ¿Cómo me siento al respecto? Bueno, creo que eso es muy justo porque no creo que deba ganar después de embarrancar en Guadalupe". Esta afirmación ha sido recibida con un aplauso espontáneo por parte de los aficionados.

"Este deporte tiene que ver con los detalles y, en los minutos finales, no he acertado en los detalles. Como he dicho, tras haber colisionado anoche con las rocas, me siento muy afortunado de estar aquí. El barco tiene pocos daños, solo algunos agujeros, y he navegado hasta aquí con mis propios medios, así que me siento muy afortunado", aseveró Thomson.

Ha explicado que se había ido a dormir sabiendo que pronto se acercaría a un punto de la costa donde debía trasluchar. Sin embargo, un reloj de pulsera que lleva, y que está diseñado para darle una descarga eléctrica para despertarlo, no se activó porque estaba descargado y el regatista se quedó dormido durante la alarma de audio.

"No sabía que era Guadalupe. No pude entender lo que estaba pasando hasta que miré la carta y pude ver que ya estaba en Guadalupe.¡había llegado!... y de que manera", ha concluido.