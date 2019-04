Vela Aventura Francis Joyon, a por nuevos récords en 2019-20 con el «IDEC Sport» Batir los récords de Lorient – isla Mauricio y Hong Kong – Londres, así como establecer cuatro nuevos en el sureste asiático.

Dury Alonso @DuryAlonso Vigo (Pontevedra) Actualizado: 12/04/2019 18:37h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

A sus 62 años, con un palmarés espectacular, el marino galo ha anunciado que nuevos desafíos pretende este año y el que viene con el maxi multicasco «IDEC Sport». Cuando el pasado año dejó boquiabiertos a todos a tan solo 14 millas de la línea de llegada de la Route du Rhum en solitario, adelantando al «Macif» de François Gabart y ganar la transoceánica por tan solo07:08 minutos después de siete días de competición y mejorar el récord de la regata en 46:45 minutos sobre el establecido por Loïck Peyron en 2014.

Y en el año 2017 establecer dos nuevos récords, el Trofeo Jules Verne en 40 días 23 horas 30 minutos y 30 segundos (vuelta al mundo a vela sin escalas ni ayuda externa con tripulación, tan solo seis marinos a bordo entre ellos el español Alex Pella); batiendo con el «IDEC Sport» el logrado por Loïck Peyron en 2012 a bordottrimaran de 40 metros de eslora «Maxi Banque Populaire V» y una tripulación de 14 personas, entre ellos el propio Peyron. Y el del Atlantico Norte (New York – Cabo Lizard) en solitario sobre una distancia de 3.039 millas en 5 días 2 horas y 7 minutos, mejorado ese mismo año por Thomas Coville en 15 horas a una velocidad media de 28,35 nudos. Batir dos récords y establecer tres nuevos en Asia. 2019 y 2020 van a ser dos años muy intensos para Francis Joyon y su trimarán «IDEC Sport» al querer hacerse con los récords Lorient – Isla Mauricio (26 días 4 horas y 13 minutos) y el de la Ruta del Té entre Hong Kong y Londres (36 días, 2 horas, 37 minutos y 2 segundos).

Mejorar el de Lorient – Isla Mauricio, que, desde el 12 de noviembre de 2009 sigue en manos de Francis Joyon y su maxi trimarán. Batir el de la Ruta del Té, de 13.000 millas náuticas con tripulación, en posesión del trimarán de setenta pies «Maserati» de Giovanni Soldini desde 2018.

Los nuevos desafíos en el sureste asiático serán, en declaraciones de Francis Joyon: “Crearemos cuatro nuevas rutas oceánicas. Primero nos llevará de Mauricio a Singapur, luego de Singapur iremos a Vietnam. Los próximos dos récords estarán en las rutas de Vietnam - Shanghai y Shanghai - Hong Kong. Ya he navegado en estas zonas, pero nunca he parado. Nos divierte mucho con la tripulación descubrir lugares que no conocemos. Será una experiencia doble, de descubrimiento y de aventura".

Para afrontar los miles de millas de navegación exigente que le esperan al multicasco «IDEC Sport», este ha pasado por el astillero Multiplast, situado en Vannes, para realizarle una revisión en profundidad de proa a popa, solucionando algunos problemas estructurales; así como cambios de cabullería en la jarcia de labor, cables textiles en la jarcia fija, cambio de las redes situadas entre los cascos central y laterales.

El primer desafío se producirá en el mes de septiembre de este año, y si todo va bien, el equipo IDEC Sport irá encadenando los restantes.