Ocean Race Génova, final de The Ocean Race 2021-22

Génova será la ciudad de llegada de la próxima edición de The Ocean Race, en lo que será la primera vez que la vuelta al mundo con tripulación completa, conocida como el "desafío por equipos más duro del mundo del deporte”, vaya a Italia.

La selección de la ciudad marítima más importante de Italia para albergar la Gran Final de The Ocean Race en junio de 2022 abre el evento a una nueva audiencia en uno de los lugares más apasionados por la vela de toda Europa.

Desde antes de la época de Cristóbal Colón, Génova ha sido considerada como uno de los centros marítimos más importantes de Europa, y continúa siendo la capital de la náutica en Italia.

"Llevar la llegada de The Ocean Race a Italia es importante, ya que nos da la oportunidad de interactuar con más aficionados de la regata en el sur de Europa, que tienen una verdadera obsesión por el deporte de alto nivel", dijo Richard Brisius, presidente de The Ocean Race.

"En la ciudad de Génova hemos encontrado un socio que tiene la misma ambición que nosotros por crear un futuro sostenible, y que comparte muchos de los valores de la regata, como el trabajo en equipo y la tecnología, respetando al mismo tiempo un impresionante patrimonio marítimo".

En la última edición de la regata, la llegada a La Haya fue la más igualada en la en la historia del evento, con tres equipos luchando por el triunfo final tras navegar durante más de 40,000 millas náuticas por todo el mundo.

En The Ocean Race 2021-22 competirán dos clases de embarcaciones por primera vez en 25 años: la clase IMOCA 60 de última tecnología y con foils, y la flota de monotipos VO65 que batió varios récords y mostró una enorme igualdad en la pasada edición.

“La ciudad de Génova está orgullosa, feliz y lista para The Ocean Race. Albergar un evento tan importante muestra la gran visibilidad y el reconocimiento que está obteniendo la ciudad a escala mundial", dijo el alcalde Marco Bucci. “Es un éxito que surge de las características únicas de nuestro territorio, nuestro histórico patrimonio marítimo y el increíble potencial de nuestras infraestructuras”.

“Estamos preparados para recibir a cientos de miles de visitantes que se reunirán en Génova con motivo de este evento. Queremos exhibir Génova al mundo, no solo durante la llegada de la regata, sino también antes y después. La ciudad de Génova hará todo lo necesario para que sea el final más memorable y emocionante de la historia de The Ocean Race".

La selección de Génova como ciudad de llegada de The Ocean Race se ha anunciado este lunes en el Salón Náutico de Génova, el espectáculo náutico más visitado del Mediterráneo.

Italia ha tenido una estrecha relación con The Ocean Race, que comenzó como Whitbread Race Around the World en 1973 con tres barcos italianos en la línea de salida. A lo largo de los años, 11 equipos italianos y más de 130 navegantes italianos han competido en el evento primero conocido como Whitbread y, desde 2001 hasta 2018, como Volvo Ocean Race.

En la última edición, el regatista oceánico italiano Alberto Bolzan participó en su segunda edición consecutiva. Y la olímpica y campeona mundial en 49er FX Francesca Clapcich navegó a bordo del Turn the Tide on Plastic. Clapcich dice que tener la llegada de la regata en Génova tendrá un impacto positivo en los jóvenes navegantes de todo el país.

"Esta es una noticia muy positiva para la vela en Italia", dijo. "Sé lo inspirador que puede ser ver de cerca a los mejores navegantes del mundo, compitiendo en una de las regatas más emblemáticas de nuestro deporte, y sería fantástico si esto ayuda a un equipo italiano a participar en la próxima edición".

“The Ocean Race también es una plataforma muy efectiva para darle visibilidad la salud de los océanos, tal y como hicimos con nuestra campaña en la última edición, y creo que es una gran oportunidad para Génova y para todo mi país".

El viernes, Génova, designada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, fue la sede del primer evento de The Ocean Race Summits, que reúne a actores clave del mundo del deporte, la sostenibilidad, la política, los negocios, la educación y la ciencia para tomar medidas para restaurar el bienestar de los océanos. El alcalde Bucci fue uno de los ponentes destacados en el evento.

The Ocean Race dará inicio desde su puerto de salida en Alicante (España) en el cuarto trimestre de 2021 y finalizará en Génova (Italia), en junio de 2022. La ruta completa de la regata se confirmará en las próximas semanas, con Aarhus (Dinamarca) y La Haya (Holanda) ya confirmadas como sedes, así como Cabo Verde, que será la primera parada en África Occidental en la historia de la regata.