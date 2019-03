Grand Prix Guyader Pablo Santurde retorna a puerto por rotura de mástil y Alex Pella es segundo No llevaban ni treinta horas de regata y la tripulación del «Lamotte – Module Création» veía como se derrumbaba el mástil de su Class 40

La primera etapa de la Défi Atlantique Class 40, desde el puerto caribeño de Pointe-à-Pitre hasta el luso de Horta en las islas Azores, arrancó con fuerza, pero tras la primera jornada se ha producido la retirada del «Lamotte – Module Création» por rotura de mástil, velero donde navega el cántabro Pablo Santurde que, como se suele decir, se ha quedado con las ganas de cruzar el Atlantico hasta La Rochelle. A unas 250 millas del puerto de salida, Vía satélite, su patrón Luke Berry informó que retornarían a puerto lo antes posible, para lo que han montado un aparejo de fortuna que les aproxime lo más posible a las islas de Guadalupe o Antigua, dejando para el ultimo momento la posibilidad de utilizar el motor. De hecho, el «Campagne de France» de Miranda Merron se desvió de su ruta para entregarles unos diez litros de gasoil como reserva.

Los vientos Alisios, de componente este, se mantienen sobre los 15 nudos de intensidad; permitiendo la progresión de los once veleros Class 40 seguir su ruta ascendente hacia las islas Azores. El «AÏNA Enfance et avenir» de Aymeric Chappellier, acompañado por Eric Quesnel, Rodrigue Cabaz, mantiene el liderazgo de la flota tras dos jornadas de regata. Y el «Made In Midi» del tándem Kito de Pavant y Alex Pella ha remontado cinco puestos hasta colocarse en la segunda plaza a unas 25 millas del primero, manteniendo una velocidad de unos 12 nudos; cuando están a 1.813 millas del final de etapa en Horta.

Clasificación 1. Aymeric Chappellier (Aïna Infancia y futuro - 151)> 1822.4 millas de Horta 2. Kito De Pavant -Alex Pella (Made in Midi - 142)> +25,8 millas 3. Miranda Merron (Campaña de Francia - 147)> + 29.7 millas 4. Loïc Fequet (Tibco - 123)> +32 millas 5. Arthur Hubert (Athena Real Estate Group - Mer Entreprendre - 152)> +37,2 millas 6. Catherine Pourre (Earendil - 145)> + 40.4 millas 7. Andrea Fantini (Enel Green Power - 55)> + 54 millas 8. Charles-Louis Mourruau (Columna XL-101)> + 61.7 millas 9. Emmanuel Le Roch (Edenred - 100)> + 69.7 millas 10. Marc Dubos (Espíritu Scouting - 81)> + 73.4 millas 11. Franz Bouvet (Yoda - 65)> + 91.5 millas