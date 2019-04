Défi Atlantique Pavant y Pella lanzados en la borrasca A bordo del «Made in Midi» lideran la flota Défi Atlantique con el «Aïna Enfance et avenir» de Aymeric Chappelllier al traves

Momentos antes de la salida en Horta, Kito de Pavant manifestó que los partes meteorológicos siguen siendo contradictorios: “Una vez más, los archivos meteorológicos no concuerdan entre ellos. O todo va bien y llegamos con portantes, bastante rápido, el sábado por la mañana. O bien cruzamos un área muy densa de niebla en el Golfo de Vizcaya y llegamos cerca del domingo. Así que hay mucha incertidumbre acerca de la llegada, realmente no sabemos qué salsa vamos a comer ...".

Por ahora el dúo Pavant – Pella pisan el acelerador a fondo del «Made in Midi», primero se lanzaron hacia el norte para después arribar; táctica que les esta permitiendo liderar la flota Class 40 del Défi Altantique, llevando en el través al «Aïna Enfance et avenir» de Aymeric Chappelllier visto el parte de posiciones de hoy (9 de marzo de 2019) a las 09:00 horas.

Una particular guerra entre navegar en A Dos contra una tripulación de cuatro a bordo. Condición que a Kito de Pavant no le gusta: “Será difícil ganar puestos en la general, y muy fácil de perder. Nosotros seguimos en dobles con Alex, y funciona perfectamente. Me gusta el formato de esta regata porque da mucha libertad a las tripulaciones. Alex trae una cultura diferente, otra forma de hacer la regata. Tiene muchas cualidades, por eso lo vemos desde todos los ángulos. Aporta mucha frescura, positividad, y es muy competente. Me permite avanzar en la preparación para la próxima edición de la Transat Jacques Vabre”.

Esta forma de navegar a bordo del «Made in Midi» no se le escapa al líder de la general, y así Aymeric Chappellier plantea esta segunda etapa Horta – La Rochelle: “Intentaremos volver a jugar la misma estrategia, es decir, seguir adelante, acelerar y mantenernos a la cabeza para asegurarnos de que no haya ninguna oportunidad de jugar. Ya había dicho antes incluso el inicio de la primera etapa: ¡el objetivo para nosotros es llegar primero a casa! El viento aumentará gradualmente a 25 nudos con rachas de 30. Estaremos en el camino y la carretera debería ser lo suficientemente rápida como para llegar a Cape Finisterre”.