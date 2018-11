-DESTINATION GUADELOUPE Recolocando la flota en el décimo día de la Route du Rhum En IMOCA 60 Thomson mantiene su liderazgo con el “Hugo Boss”, Jeremie Beyou se retira definitivamente por problemas eléctricos en el “Charal”

Dury Alonso

Thomson sigue dominando la flota IMOCA 60 con el Hugo Boss desde que ha tomado su liderazgo en las primeras cuatro horas de regata al paso por la costa de Perros-Guirec. Con su particular estilo de navegación agresiva, saliendo de las aguas del Canal de La Mancha puso rumbo oeste dejando por babor el dispositivo de seguridad de tráfico marítimo en Ushant, mientras que el resto de la flota lo dejo por estribor; estirando su bordo a poniente hasta unas 450 millas. Después de transitar el golfo de Vizcaya, tras 44 horas de dura navegación tomó la decisión de virar hacia el sur para cubrir a sus rivales que los tenía 225 millas a sotavento de su posición, sobre el paralelo de cabo Ortegal.

A mil millas de Guadaloupe, Lalou Roucayrol vuelca con su Multi 50 “Arkema”. Hacia Portugal pretenden remolcar al “Banque Populaire IX”. Y la nota de color, el abordaje de Sébastien Destremau a Ari Huusela

Su descenso hacia los vientos Alisios le realizó prácticamente siempre sobre el meridiano 20° Oeste, hasta las islas Canarias donde perdió prácticamente toda la ventaja que tenía sobre Paul Meilhat (“SMA”) y Vincent Riou (“PRB”), pasando de tener una renta de casi 80 millas a tan solo 10 millas. Pero que rápidamente volvió a recuperar, estirándolas nuevamente a 188 millas según el parte de posiciones de las 15:44 UTC de hoy miércoles 14 de noviembre de 2018, tras 10 días, 2 horas, 48 minutos y 5 segundos de regata.

Para el marino Nicolas Lunven, que ha sido el navegante en tierra del “Ultim Gitana XVII” en esta Route du Rhum 2018, le esta sorprendiendo la navegación de Thomson en las últimas horas: “… ha vuelto a incrementar su ventaja sobre Paul Meilhat y Vicent Riou, los cuales han tenido que hacer tres trasluchas seguidas con spi, mientras que Thomson continua en línea recta. Va rápido, acentúa su ventaja y se coloca estratégicamente entre la final y sus competidores. Ahora tiene una posición cómoda”.

A pesar del ritmo que ha marcado Thomson en esta edición, todavía está por detrás de los números establecidos por François Gabart en 2014 (200 millas más lento); y como se sabe, las ultimas 50 millas por la costa occidental de isla Guadaloupe, desde Punta del Ingles hasta la línea de llegada en Pointe-à-Pitre, serán las más difíciles teniendo por popa a marinos como Paul Meilat, Vincent Riou (apodado «el terrible») y Yann Eliés.

Los intentos de Jérémie Beyou por seguir en regata con su nuevo IMOCA “Charal” no han fructificado. A las 22 horas de competición, en pleno golfo de Vizcaya tuvo que retroceder hacia Lorient cuando se encontraba a 190 millas al oeste; lugar donde permaneció casi seis días. Nuevamente se hizo a la mar, pero en las proximidades del litoral gallego, cerca de cabo Ortegal, volvieron a surgir problemas de suministro eléctrico a bordo, sin posibilidad de recargar las baterías, impidiéndole el uso del piloto automático y los sistemas de navegación. Algo impensable para poder cruzar el océano Atlántico con una embarcación de este tipo.

Una vez más las noticias a primera hora de la mañana de hoy pone a prueba a la organización de la Rut du Rhum cuando reciben la comunicación que Lalou Roucayrol ha volcado a mil millas con su Multi 50 “Arkema”. El patrón se encuentra seguro en el interior del barco, con agua y comida para soportar la llegada del rescate que ya se esta organizando. En esta edición Lalou Roucayrol tenia todos los elementos para ganar la Clase Multi 50, en 2014 fue segundo; y su última victoria transoceánica con este barco fue en la Lacques Vabre de 2017 junto a Alex Pella, que además de ganar firmaron récord entre Le Havre y Salvador de Bahia al invertir un día y once horas menos (1 d 10 h 59 min 40 s) con un registro de 10 d 19 h 14 min 19 s (anterior récord 12 d 06 h 13 m 59 s Crêpes Whaou! en 2005).

El equipo del Banque Populaire sigue trabajando para recuperar el maxi trimarán después de volcar el pasado martes día 6 al noreste de las Azores. Después de dos intentos fallidos, la operación en la mar la dirige Adrien Hardy, que además de ser un gran patrón en la Clase Le Figaro, es conocido por su capacidad para rescatar barcos en situaciones peligrosas. El remolque se esta realizando a una velocidad muy baja por una sencilla razón: el trimarán esta en muy malas condiciones. Y en función de las condiciones meteorológicas para los próximos días, la estructura del barco podría sufrir aún más antes de llegar a puerto.

No solo el equipo de Armel Le Cléac'h quiere llevar el trimarán a tierra, también el armador y la compañía de seguros al objeto de evitar dejar a la deriva una estructura que sería un peligro para la navegación, el que alguien pudiese pedir un rescate del 30% de su valor inicial (ronda los 12 millones de euros), y menos que acabase siendo basura en el océano.

En cuanto al rocambolesco abordaje entre Sébastien Destremau (participa en la Clase Rhum Mono con el d'Alcatraz IT FaceOcean) y Ari Huusela (compite Clase IMOCA con el Ariel 2), que se produjo a las 06:00 UTC de ayer martes 13; la versión Destremau es: “… estaba en la litera cuando el barco giro de repente a unos 14 nudos de velocidad. Cuando Sali el barco ya había recuperado su rumbo sur y vi el barco de Ari a unos 100 metros de mi… Unos minutos más tarde, Ari me llamo para preguntarme si estaba bien. Luego se disculpo por haber causado este accidente. Pensó que tenia espacio para pasar por proa de mi barco… Pude hacer una reparación improvisada en el bauprés roto, que me llevo unas cuatro horas. Realmente tuvimos mucha suerte, ya que solo nos rozamos. Unos metros más y podría ser un desastre…”.

Los Class 40 ya han rebasado el meridiano 36° Oeste, el grupo de cabeza navega en un área de unas 180 millas liderado por Yoann Richomme que tiene una ventaja superior a las noventa millas sobre sobre Aymeric Chappelier y Phil Sharp. Y como referencia a la ruta establecida por Alex Pella en 2014, Richomme esta a la par sobre el mismo meridiano, pero 130 millas más al sur