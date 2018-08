Horta - Les Sables Por la ruta norte desde Horta hasta Le Sables d´Olonne Jörg Riechers (934 – Lilienthal) lidera los prototipos, y Ambrogio Beccaria (943 – Geomag) en la categoría serie

Este jueves, 8 de agosto de 2018, se inició la segunda etapa de la regata Le Sables – Azores – Le Sables en puerto de Horta (isla de Faial); desde donde zarparon 54 navegantes solitarios a bordo de sus veleros Mini 650, ante una predicción meteorológica favorable para tomar la opción de navegar por la ruta norte respecto a la línea ortodrómica entre el puerto insular luso de salida y el continental europeo de llegada en Le Sables d´Olonne, separados por unas 1.270 millas en aguas atlánticas.

Vientos del tercer y cuarto cuadrante están propiciando que la flota Mini 650 superen los 12 nudos de velocidad con rumbo noreste para aprovechar al máximo el flujo de los vientos que les llegan de poniente del anticiclón de las Azores. Situación meteorológica que deberán de aprovechar al máximo hasta el meridiano de cabo Finisterre, punto previo al ultimo tramo hasta la llegada por aguas del golfo de Vizcaya.

A las 09:00 UTC de hoy viernes, 10 de agosto de 2018, el patrón alemán Jörg Riechers (934 – Lilienthal) lidera los prototipos después de las primeras 40 horas de regata desde Horta. Riechers, que finalizó cuarto en la primera etapa, busca por todos los medios dar “ese tirón” para abrir hueco sobre el resto de los Mini 650 Prototipos; por ahora su ventaja es de 5 millas sobre el segundo Axel Trehin, 11 respecto al tercero François Jambou (ganador de la primera etapa) y de 14,4 millas sobre el cuarto Erwan Le Mene que navega 50 millas más al norte que el resto de la flota.

Antes de partir de Horta, François Jambou comentaba que durante la segunda etapa los rivales serán mucho más agresivos en sus estrategias, pero también dijo que no se debe perder la perspectiva de los peligros se pueden topar cuando se navega muy rápido: “… Sí fue posible crear un marguen favorable de 28 horas dirección oeste, también es posible que suceda hacia el este. Mis rivales no dejaran que esto suceda, eso es seguro, especialmente Erwan Le Mene… tengo que ser cauteloso porque en cualquier momento puedes toparte con los caprichos de la regata, un objeto flotante, una avería a bordo, la rotura de una vela. Una trampa que es demasiado grande para caer estúpidamente en ella. Las condiciones de vientos favorables a mi me vienen bien, al igual que a Erwan… en cierto sentido es bueno para minimizar grandes diferencias en la llegada. Me gustaría ganar esta segunda etapa, no solo por la victoria general, sino porque me permitiría ser Campeón de Francia de la Clase”.

Cuarenta millas más a poniente que el líder de los prototipos, y a mil millas de la llegada, Ambrogio Beccaria (943 – Geomag), ganador de la primera etapa en la categoría Mini Series, marca el ritmo de su flota con rumbo noreste. Ya tiene un marguen de 6,5 millas sobre el segundo Valentin Gautier (cuarto en la primera etapa con el Mini N.º 903 - Chamán - Banco de Ginebra) y de 8,2 millas al tercero Félix De Navacelle (segundo en la primera etapa, con el Youkounkoun).

“Realmente no se como afrontar esta segunda etapa entre Horta y Le Sables… Es cierto que tengo una gran ventaja en la clasificación general, pero no se debe de cometer el error que signifique se acabó. Por su puesto, marcaré mi posición y no me iré solo… Después de ganar latitud norte será divertido la navegación con spi, pero también exigirá mucho esfuerzo físico. Lo que quiero sobre todo es ganar la general”; manifestó Beccaria antes del inicio de la segunda etapa.