Les Sables-Azores-Les Sables Le Sables - Azores - Le Sables para Jambou en Mini Poto y Beccaria en Mini Serie Doblete de Ambrogio Beccaria (943 – Geomag) al ganar la primera y segunda etapa. Y Jörg Riechers (934 – Lilienthal) se adjudicó la segunda etapa en Prototipos

Dury Alonso

Finalizó la séptima edición de la regata oceánica en solitario Le Sables – Azores – Le Sables de los Mini 650; con un claro dominio del italiano Ambrogio Beccaria en la Clase Mini Serie al ganar las dos etapas con el «Geomag», mientras que en Prototipos la victoria de François Jambou sus parciales fueron una victoria entre Le Sables d´Olonne y Azores y un cuarto puesto en el recorrido inverso.

El alemán Jörg Riechers estaba decidido a desquitarse en la segunda etapa después de que se le escapase el tercer puesto en la llegada de la primera etapa, en Horta, por tan solo 11 minutos y 41 segundos tras 11 jornadas y 00:48:11 horas. En cuanto dejó a popa el archipiélago de las Azores por la ruta norte hacia Le Sables d´Olonne, Riechers imprimió un fuerte ritmo con su prototipo «Lilienthal», manteniendo una dura disputa con el Erwan Le Mene (segundo en Horta con su velero 800 Rousseau Clôtures). Cruzando en primera posición la línea de llegada a las 13:51:23 horas en Le Sables tras recorrer 1.270 millas en 5 días, 18 horas, 51 minutos y 23 segundos a una velocidad media de 9.15 nudos; lo que le ha permitido asegurarse la tercera plaza de la general en Prototipos, con un tiempo acumulado de 16 jornadas y 19:39:34 horas.

"¡Finalmente gano una etapa con este barco! Admito que me lo perdí un poco porque, desde que tengo este prototipo, obtuve buenos resultados, muchos podios, pero nunca había ganado una victoria y eso me agobiaba. Me hice preguntas, me puse un poco cuestionado ... Fue un gran éxito porque esta etapa fue realmente dura, con condiciones musculares. ¡Claramente, es un primer puesto que es bueno! Estoy muy contento de que desde el principio me hayan privado de información porque mi SSB no funcionaba. Hice toda la segunda etapa sin tener noticias meteorológicas, ni mi posición. Perdí a Axel (Tréhin) y François (Jambou) después de dos días en el AIS. Después de eso, seguí mi ruta e hice mi mejor esfuerzo para moverme rápidamente. Ayer por la mañana, pensé que era quizás el día para romper el récord de Bertrand Delesne (304.9 millas recorridas en 24 horas, ed), pero no ... (Risas) De todos modos, eso estuvo bien. Es una victoria que me hace feliz y, además, termino tercero en general. ¡Todo es genial! "; comentaría Jörg Riechers al final de la segunda etapa.

Erwan Le Mené no pudo lograr la victoria de la regata, pero sus dos segundos puestos le han servido para adjudicarse el Campeonato de Francia 2018 en regatas de altura para la Clase Mini 650: ¡El título de campeón francés de regatas en alta mar, eso es todo y es genial! He tenido problemas con los paneles solares, perdiendo uno de ellos, privándome de energía los días nublados. No he podido dormir mucho y no podía utilizar el piloto automático en las maniobras. Al final, no tuve tanto viento como se esperaba: 30 nudos máx. Estoy ansioso por ver la ruta que realizó Jörg porque no sé dónde se escapó. ¡Siempre ha habido una vela en el bauprés! Volver desde las Azores en menos de seis días, no estoy seguro de que muchos ya lo han hecho en solitario con un Mini 650. Es muy satisfactorio y claramente, hoy en día, los puntos de referencia de velocidad de mi barco han cambiado".

A François Jambou (865 - Equipo BFR Marée Haute) la victoria general le sabe agridulce, sabia que tras ganar la primera etapa lo tendría difícil durante la segunda. Mentalmente se había preparado para dos planteamientos: ganar la regata y el título de campeón francés de regatas de altura, o ser primero de la general: “Estoy un poco decepcionado de no poder mantener el tercer puesto durante esta segunda etapa. No vi venir a Axel Trehin a través del AIS, ha sido un error de principiante (se coló a 18 millas de la llegada en Le Sables). Esta es mi primera temporada en Prototipos, mi barco es rápido, pero todavía tengo que conocer esos truquillos que lo hacen mágico. El próximo año comenzaré la temporada en condiciones mucho mejores, eso seguro”.

Contundente ha sido Ambrogio Beccaria en la Clase Mini Serie, que igual que en la primera etapa, se adjudico la segunda con su embarcación «Geomag»; un Mini 650 Pogo 3, diseño de Guillaume Verdier, pero Beccaria no tenía dinero suficiente para compra el barco totalmente acabo. Comprando al astillero Pogo Structures solo el “huevo” (casco y cubierta), pretendiendo finalizar el resto de la construcción él mismo. Objetivo que ha podido lograr gracias a Giovanni Soldini y su equipo, permitiendo realizar todo el trabajo en el astillero del trimarán Multi 70 Maserati en La Trinité-sur-Mer; una valiosa ayuda para el navegante italiano, por sus consejos y paciencia.

Beccaria invirtió 6 días y 03:23:33 horas entre el puerto de Horta y el de Le Sables d´Olonne; con una ventaja de 10 horas y 47:49 minutos sobre el segundo clasificado Félix De Navacelle (905 Cheminant – Ursuit). Lo que le ha permitido hacer doblete al ganar las dos etapas, victoria absoluta en la Clase Mini Serie, y de regalo el titulo de campeón de Francia de regatas de altura de la Clase Mini 650 después lograr cinco primeros puestos durante esta temporada.

Pletórico Beccaria el final de la regata: "¡Es demasiado bueno! Estaba asustado después del frente porque me tiró un pedo al medio y estaba seguro de que todos nos iban a follar, ¡pero no! Descubrí que bajo genaker, en el tipo de condiciones que teníamos, funciona muy bien. Francamente, estaba seguro de que, sin medio, todo había terminado, pero resultó que fue muy rápido incluso si admito que el barco es un poco difícil. Hice cuatro días con el traje seco, de no tenerlo ¡creo que hubiera sido muy complicado! Estoy feliz de terminar justo detrás de Camille (Taque, 5th Proto). Cuando escuché por radio que ella era 3ra, estaba muy feliz por ella. Esta es la quinta regata que gano en la temporada, ¡es genial! ¡Y el título de campeón Francia Mini 650 de regatas en alta mar, es demasiado bueno! ".

Félix De Navacelle (916 Youkounkoun) firmó otro segundo puesto, que con el mismo que logró en la primera etapa, finalizó segundo de la general con tiempo acumulado de 18 días y 09:10:50 horas, y a 22 horas y 49:07 de Beccaria. Y el tercero de la general fue Nicolas D'estais a 1 día y j 05:37:29 horas del primero.