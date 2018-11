Ruta del Ron Seis maxi trimaranes «Ultime», los «gigantes voladores» de esta edición Hasta hoy, nadie ha cruzado el Atlántico con la esperanza de 'volar' en solitario en un multicasco

Los 'gigantes' de la Ruta del Ron 2018 son los seis multicascos de la categoría Ultime, maxi trimaranes mayores de 60 pies (18,30 metros) y que el domingo, 4 de noviembre, partirán del puerto francés de Saint Malo con el objetivo de batir el récord logrado en 2014 por Loïck Peyron con el 'Banque Populaire VII: 7 días, 15 horas, 8 minutos y 32 segundos.

"Hasta hoy, nadie ha cruzado el Atlántico con la esperanza de 'volar' en solitario en un multicasco y nosotros vamos a hacer algo que nadie puede controlar. Vamos a lanzarnos al vacío; algo maravilloso". Asi se ha expresado el patrón del Gitana XVIII, el francés Sébastien Josse, uno de los favoritos.

De esta manera y por primera vez en la historia de la vela de alta competición, cinco trimaranes de 105 pies (32 metros de eslora), provistos de 'foils' (alerones) en sus cascos, timones en forma de 'T' invertida, orzas de deriva y capaces de alcanzar los 45 nudos (90 km/h) van a desafiarse en el Atlántico.

Ya sea a bordo del antiguos maxis reconfigurados (Sodebo Ultim, Idec Sport, MACIF) o los dos trimaranes de la generación 2017 diseñados ya con 'foils' (Edmond de Rothschild/Gitana XVIII, o Banque Populaire IX), los navegantes tuvieron que volver a aprender a navegar.

El club de los cinco 'gigantes voladores' no estará solo en la línea de salida. Uno de ellos no tiene 'foils': el 'Remade' de Romain Pilliard, un patrón novato en la carrera. Es un trimarán de 75 pies (22,90), el ex 'Castorama' de Ellen MacArthur intentará estar a la altura de sus 'hermanos mayores'.

No hay un claro favorito, pero la fiabilidad de los barcos y el conocimiento de los navegantes serán variables importantes.

Los seis gigantes

- Banque Populaire IX, patroneado por Armel Le Cleac'h. Tiene una eslora de 32 metros y una manga de 23 metros. Desplaza 15 toneladas y monta un mástil de 38 metros con una superficie vélica total de 890 m². Es un diseño del equipo VPLP(Van Péteghem-Lauriot Prévost), botado en octubre de 2017 Foils: Martin Fisher, botado 2017.

- Macif, con François Gabart como patrón, vencedor de la categoría IMOCA en 2014. Su eslora es de 30 metros y su manga de 21 metros, Desplaza 14,5 toneladas, monta un mástil de 38 metros y su superficie vélica total es de 890 metros cuadrados. Es un diseño VPLP(Van Péteghem-Lauriot Prévost) botado en 2015.

- Maxi Edmond de Rothschild-Gitana XVII. Patrón Sébastien Josse. Eslora de 32 metros, manga de 23 metros, altura del mástil 37 metros, superficie vélica 650 metros cuadrados, Diseño Guillaume Verdier, botado julio 2017

- Idec Sport. Patrón Francis Joyon. Eslora: 31,50 metros, manga: 22,50 metros, Desplazamiento: 18 toneladas, mástil: 33,55 metros. diseño: VPLP (Van Péteghem-Lauriot Prévost) botado 2006. Es el antiguo 'Groupama 3' después 'Banque Populaire VII', poseedor del Trophée Jules Verne de 2010 a 2012 y en 2017. El maxi también ha ganado las dos últimas ediciones de la Ruta del Ron (2010 y 2014)

- Sodebo Ultim. patrón Thomas Coville.Eslora: 31,00 metros, manga: 21,20 metros, Desplazamiento: 18 toneladas, mástil: 35 metros. diseño: VPLP (Van Péteghem-Lauriot Prévost) botado mayo 2014. Superficie vélica 444 m2 /663 m2 en popa. En 2014, en ocasión de la Route du Rhum, que iba a ser su primera competición, 'Sodebo Ultim' entró en colisión con un carguero durante la primera noche de carrera y perdió el flotador derecho. En julio de 2017, Thomas Coville atacó el récord de la travesía del Atlántico norte de oeste a este, batido por Francis Joyon. Mejoró la marca en 15 horas y 45 minutos y estableció un nuevo récord en 4 días, 11 horas, 10 minutos y 24 segundos, siendo el primer navegante en bajar la barrera de los cinco días.

- Remade. Patrón Romain Pilliard. Es el nombre del trimarán apadrinado por la empresa Remade tiene una eslora de 75 pies (23 metros) fue construido en 2003 y es el antiguo barco de la navegante Ellen Mac Arthur con el que ella batió el récord de la vuelta al mundo en solitario en 2005.