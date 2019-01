UGT alerta de que la cesión de prisiones al País Vasco sin la subida salarial puede disparar las protestas Función Pública bloqueó el alza de 100 euros de media que iba a entrar este año para los empleados penitenciarios

Javier Tahiri

@javiertahiri Seguir Madrid Actualizado: 23/01/2019 15:27h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Instituciones Penitenciarias puede ser el nuevo polvorín sindical al que se enfrente el Gobierno, ante la posible cesión de la competencia al País Vasco y, sobre todo, tras el pulso entre Interior y Función Pública que ha dejado a cerca de 20.000 empleados públicos sin una subida salarial media de 100 euros en 2019. El secretario general de la Federación de Empleados Públicos, Julio Lacuerda, ha acusado esta mañana al secretario de Estado de Función Pública, José Antonio Benedicto, de dejar fuera la subida salarial de 123 millones en tres años ofrecida por el secretario de Instituciones Penitenciarias, Ángel Ortiz, a los sindicatos hace meses.

«Dijo que no tenía fundamento», ha afirmado Lacuerda en un encuentro con medios. Y ha aseverado que UGT presentará enmiendas a los Presupuestos para incluir este alza a tres años, que suponía 100 euros más de media en 2019 hasta llegar a algo más de 300 acumulados en 2021.

El plan consistía en la equiparación progresiva de los salarios en las diferentes cárceles, que tienen complementos que provocan que las diferencias lleguen hasta 7.000 euros anuales entre puestos similares (queda al margen Cataluña, única región que tiene transferida la competencia). UGT vería bien incorporar la oferta que hizo Interior en su momento, aunque se retrase un año, para que arranque en 2020 en lugar de en 2019.

«Nos consta que muchos grupos parlamentarios van a apoyar la medida», ha señalado Lacuerda, que ha alertado de que la posible cesión de la competencia a País Vasco puede avivar el conflicto y provocar un «polvorín». «Si no puede ser la oferta del secretario de Instituciones Penitenciarias no puede ser que no haya nada. Se esta creando un fenómeno muy similar al de las protestas de policía y guardia civil», ha aseverado Lacuerda.

La equiparación salarial progresiva de estos dos cuerpos no ha venido acompañada por la de los funcionarios de prisiones, lo que ha generado numerosas protestas.

Lacuerda ha apuntado que, a imitación de lo que ha ocurrido en las manifestaciones de sindicatos de policía y guardia civil, algunas de los movimientos (como «Tu abandono me mata»), «pueden estar financiados por la extrema derecha en nuestro país, con dirigentes de Vox que están detrás». Por ello, ha instado al Gobierno a incorporar algunas peticiones de los funcionarios de prisiones y negociarlas con los sindicatos para no caldear la situación.

El secretario de UGT ha recordado que el Gobierno quiere tramitar el decreto que ayer validó el Congreso para elevar la retribución de los empleados públicos un 2,25% en forma de proyecto de ley, por si finalmente no salen los Presupuestos, para incorporar más peticiones