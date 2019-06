El alquiler en Europa: así intentan frenar las principales capitales la subida de precios

Pero no todos los políticos regionales están convencidos de que funcione. El tripartito berlinés que gobierna en coalición (Partido Socialdemócrata, Los Verdes y Die Linke), ha aprobado la medida con toda la oposición en contra. La gestión del alcalde socialdemócrata Michael Müller no solo ha sido cuestionada por su administración o por la acogida de refugiados , también por la subida de los alquileres. Desde 2004 el precio medio del arrendamiento ha aumentado en la capital más del 120% , según la consultora Knight Frank , un 20,5% de 2016 a 2017. A la ciudadanía le preocupa la cuestión del alquiler, una muestra de ello es la creación del Partido de los Inquilinos , que se presentó a las elecciones estatales de 2016.

En una capital donde no existe una legislación que regule el precio del arrendamiento, el coste de la vida resulta determinante . Tanto como las garantías: por ley, el casero no puede exigir al inquilino que ingrese el importe de más de dos mensualidades como fianza; tampoco puede aprovechar la renovación para aumentar el precio del alquiler. Esto ocurre con los contratos de corta duración (3 años o menos). Los de larga duración (más de 9 años), incluyen una cláusula con la que pueden penalizar al arrendatario con el abono de tres meses si se marchase antes de tres años.

El precio medio del alquiler en la capital belga está en los 770 euros , un precio inferior al de Berlín (990 euros). Las cifras proceden de Eurostat, la Oficina Europea de Estadística, y se han elaborado a partir del último estudio realizado en 2017. En el mismo no se tiene en cuenta la i nfluencia de la vivienda pública , tan solo las «áreas residenciales de buena calidad». A pesar de ello, la capital belga es uno de los principales mercados inmobiliarios del país, motivo por el que los precios son más altos que en el resto de ciudades de Bélgica.

El contrato de arrendamiento más común en Reino Unido es el Assured shorthold tenancy (AST) , en la que el propietario no vive en la misma vivienda que el inquilino, pero hay otro: a través del excluded tenancy el arrendador sí que puede alojarse en la misma casa. En ninguno de los dos casos hay obligación de que el contrato quede formalizado por escrito.

Las ciudades que quieran acogerse a esta medida del ejecutivo galo (París ya anunció que lo hará) limitarán las subidas del alquiler a un 20% sobre un precio medio determinado según la zona, el año de construcción o el número de habitaciones. El líder liberal ha anunciado que la idea es c o nocer el impacto en los precios de las ciudades hasta 2023, año en el que decidirán si debe permanecer en vigor.

Debido a la escasez de oferta y a una demanda muy elevada, los precios máximos y mínimos se acuerdan desde 2004 de esta manera a nivel nacional. Cuando los propietarios e inquilinos no llegan a ningún acuerdo se pueden acoger a las referencias de la ciudad más cercana. Estas últimas vienen determinadas por la zona donde se encuentre la vivienda, por ejemplo, la cercanía a áreas verdes o las características del inmueble.

El alquiler en la capital de Italia no es tan caro como en Milán , ciudad con los arrendamientos más caros del país. El coste del arrendamiento está sobre los 980 euros , según datos de Eurostat. Desde 1998 en Roma existe el «alquiler de tarifa acordada», un pacto entre organizaciones de propietarios e inquilinos apoyado por el Ayuntamiento.

Viena: vivienda social contra el aumento del alquiler

ABC

La ciudad más habitable del mundo, según el Índice de Habitabilidad Global de 2018, Viena, es un ejemplo para otras capitales de Europa. El fuerte apoyo público a la vivienda social ha aplacado el aumento de los precios del alquiler, que en áreas residenciales de buena calidad es de 980 euros. Hasta una media en zonas menos exclusivas de 512,40 euros, según el informe que presentaron en diciembre los profesores Dorothea Greiling y Friedrich Schneider. El gobierno socialdemócrata y los ecologistas de la ciudad mantienen el 62% de viviendas de renta social para que el alquiler medio del metro cuadrado se mantenga entre cuatro y cinco euros.

La ley del alquiler austriaca (Mietrechtsgesetz o MRG) puede aplicarse de tres formas. En un ámbito completo regula el precio máximo del alquiler y protege al inquilino si el arrendador anulase el contrato. La ley se aplica de manera completa sobre todo piso en alquiler que se encuentre ubicado en algún edificio construido antes del final de la Segunda Guerra Mundial.

Si la MRG se aplica parcialmente el alquiler se puede fijar libremente, pero el arrendatario sigue estando protegido. Ocurre en pisos no subvencionados y de nueva obra. Cuando no se adopta la ley, el precio también se fija libremente, no hay protección para el inquilino y tampoco queda consensuado quién se hace cargo de las reparaciones o mantenimiento. En estos casos solo se aplica el Código Civil austriaco.