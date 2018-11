La Audiencia de Álava condena a Kutxabank a dejar de cobrar dos euros por ingresos en efectivo La sala dicta una sentencia pionera que podría afectar a otras entidades que recurran a esta práctica

Kutxabank deberá dejar de cobrar dos euros a terceros que hagan ingresos en efectivo en la cuenta de un cliente. Una práctica que la Audiencia de Álava considera «abusiva» e «injustificada» y que ya rechazó anteriormente el Juzgado de lo Mercantil de Vitoria. Se trata de una decisión pionera que puede afectar también a otras entidades que recurran a esta tasa. Por el momento, el banco vasco todavía tiene opciones de presentar un recurso ante el Supremo, el mismo tribunal al que apeló hace dos años tras ser condenado a dejar de cobrar comisiones por reclamación de descubiertos o números rojos.

Según ha informado la Asociación de Personas Consumidoras y Usuarias Vasca (EKA/ACUV), la Audiencia de Álava ratificó esta semana la sentencia que dictó el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Vitoria en octubre de 2017. Ambas salas concluyen que el cobro de comisiones a terceros por ingresos en efectivo en la cuenta de clientes de la entidad es abusiva. Principalmente, porque el banco cobra dos veces por el mismo servicio, ya que el titular de la cuenta que recibe el dinero también paga comisiones de mantenimiento de la misma.

Tal y como recoge la sentencia, la Circular 8/1900 del Banco de España establece que no pueden cargarse comisiones o gastos por servicios no aceptados o no solicitados en firme por el cliente. En este sentido, argumenta que el cobro a quienes hacen un ingreso a cuenta ajena supone una «imposición arbitraria», mientras que la cantidad a abonar tampoco es proporcional a la cuantía del ingreso: «Se cuantifica en dos euros independiente de la cantidad principal, siendo que no es lo mismo pagar un recibo de cuatro euros que uno de doscientos», subraya.

La condena de la Audiencia Provincial constituye un nuevo golpe para Kutxabank, que consideraba dicha comisión un factor disuasorio para evitar el uso de las ventanillas. A la espera del recurso que se pueda presentar ante el Supremo, la EKA/ACUV ha manifestado que la sentencia puede convertirse en «precedente» para otros bancos que recurran también a este tipo de tasas.