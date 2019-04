El Banco de España urge a las entidades a reforzar su capital y enajenar más ladrillo tóxico El supervisor nacional considera que las fusiones son una alternativa para que el sector mejore su rentabilidad y eficiencia

Seguir Moncho Veloso @monchoveloso Madrid Actualizado: 02/04/2019 14:41h

Complacencia cero del Banco de España con las entidades financieras del país a pesar del proceso de recapitalización, saneamiento y reestructuración de los últimos ocho años. El organismo dirigido por Pablo Hernández de Cos urge al sector bancario nacional en su última Memoria de Supervisión, correspondiente a 2018 y publicada este martes, a acelerar la reducción de activos improductivos (créditos morosos e inmuebles adjudicados), reforzar su capital, mejorar su rentabilidad y recuperar la reputación perdida, entre otras tareas.

Y lo hace advirtiendo de que pese a la mejora lograda, los bancos no han recuperado sus niveles previos a la crisis en esas cuestiones, y deben reforzarlas por si vienen tiempos peores. «El nivel de activos dudosos sigue siendo elevado, por encima del observado antes de la crisis. En 2018 la rentabilidad del sector ha vuelto a situarse en valores positivos y es superior a la media de la Unión Europea, pero continúa por debajo de los niveles previos a la crisis. Las entidades españolas también han incrementado su capital total en los últimos cuatro años, pero se encuentran a la cola de los sistemas de la Eurozona en términos de capital de mayor calidad», dice tajando Hernández de Cos.

La subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, recuerda por ejemplo que los activos dudosos se han reducido en un 63% desde los 190.000 millones de euros de finales de 2013 a 72.000 millones al cierre de septiembre del año pasado. «Si bien el esfuerzo es evidente, las entidades deben mantener el impulso actual en la reducción de los activos improductivos», dice Delgado, quien también señala que «sus ratios de capital siguen presentando niveles claramente inferiores a los de sus competidores» europeos. «Por todo ello, resulta fundamental que las entidades continúen reforzando su capital, tanto aumentando su volumen como mejorando su calidad», dice la número dos de la institución.

Otra de las grandes preocupaciones del Banco de España es el nivel de rentabilidad de la banca española, que actualmente se sitúa en el 5,4% y no cubre el coste del capital. En este sentido, el supervisor insta a las entidades a revisar sus modelos de negocio, fijar política de precios adecuada que les permita cubrir costes y riesgos e, incluso, apuesta por las fusiones como una vía para mejorar esa rentabilidad. «En el actual contexto de bajos tipos de interés, en el que muchos bancos están operando con rentabilidades por debajo de su coste de capital y con estructuras de costes muy pesadas, las fusiones son una alternativa clara para mejorar la rentabilidad y ganar en eficiencia», apunta la subgobernadora, quien matiza en todo caso que el papel del supervisor no es decidir qué fusiones son deseables y cuáles no, sino valorar si la entidad resultante de la integración es sólida.