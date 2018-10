Bankinter asegura que están asumiendo el pago del impuesto en todos las hipotecas que se firman María Dolores Dancausa afirma que no aprovechará para «colar» comisiones si los bancos deben pagar finalmente el tributo sobre actos jurídicos documentados

EFE

MADRID Actualizado: 25/10/2018 15:15h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, ha dicho hoy que el banco no aprovechará para "colar" más comisiones a sus clientes si el Tribunal Supremo confirma que las entidades deben pagar el impuesto sobre actos jurídicos documentados en las hipotecas.

En rueda de prensa para presentar los resultados de la entidad, Dancausa ha aclarado que Bankinter acatará en cualquier caso la decisión que el Supremo comunicará el próximo 5 de noviembre, y de hecho, ya están asumiendo el pago del impuesto en todos los contratos firmados desde el pasado viernes.

El Tribunal Supremo anunció el pasado jueves que son las entidades y no los clientes que contratan una hipoteca los que deben pagar el impuesto sobre actos jurídicos documentados, lo que provocó un enorme revuelo en los mercados, e hizo que el tribunal dejara en suspenso su decisión al día siguiente, hasta el 5 de noviembre.

Dancausa se ha mostrado "perpleja" por estos vaivenes, aunque ha dejado claro su respeto absoluto por los jueces españoles, al tiempo que ha lamentado que con esta "insólita" situación todas las partes salen perdiendo.

"Pierden las altas instituciones, porque se pone en cuestión la calidad de las mismas, pierden los bancos, y a la vista está el descalabro bursátil de la última semana y la animadversión que hay contra el sector y también pierden los clientes, porque se generan unas expectativas de ingresos que quizá no se cumplan", ha dicho.

Y también pierde la sociedad porque todo esto ha causado una gran incertidumbre y se ha puesto "en solfa" la seguridad jurídica que todo país necesita, al tiempo que la economía también sale perdiendo porque "se está cuestionando también a los agentes económicos".

Preguntada por el impacto que tendría para las cuentas del banco tener que asumir este pago, la directora financiera del banco, Gloria Hernández, lo ha cifrado entre el 1 y el 1,1% anual del importe de la hipoteca, pero ha asegurado que aún es pronto para hacer cálculos.

La entidad ha asegurado que "buscará la forma" de no tener que repercutir ese importe al cliente, siempre y cuando se mantenga la competitividad y el banco siga ganando dinero.

Bankinter decidió dar una respuesta a sus clientes desde el primer momento y no quitó de su página web, como otras entidades, la oferta de precios ni cambió las tarifas, sino que se limitó a asumir el impuesto con los clientes con los que tenían una oferta en firme, aunque, eso sí, "con compromiso de devolución" si al final no es el banco el que paga el impuesto. "No hemos parado ni una sola hipoteca", ha dicho.

Tanto Bankinter como el resto del sector, han cumplido la legalidad vigente hasta ahora y en el futuro lo seguirán haciendo, ha insistido Dancausa, que también ha querido dejar claro que el dinero recaudado por ese impuesto no está en la tesorería del banco sino en Hacienda.

También ha lamentado la mala reputación del sector, que ha llegado a calificar de "batalla perdida", y ha asegurado que hay que "tender puentes" e intentar cambiar la percepción que tiene la sociedad de los bancos e incluso algunos políticos. "Incluso ha tenido que salir el presidente del Supremo" a decir que la banca no les había presionado, ha dicho Dancausa.

"No hemos pedido ayudas públicas" y "hemos contribuido con generosidad al rescate de las entidades que han tenido problemas", que en su mayoría estaban gestionadas por políticos, "ahora que e habla tanto de la banca pública otra vez", ha deslizado.