Borrell, por un puñado de (9.000) euros

María Jesús Pérez

Culpable. Cuando uno no recurre el fallo de un juez y acepta la sentencia -en casos monetarios en la mayoría de las ocasiones, una multa-, es porque se considera culpable. Tal cual. Des la explicación que des. Y eso es precisamente lo que le ha pasado al actual ministro de Exteriores español, Josep Borrell, una noticia que «per se» parece haber pasado prácticamente desapercibida corriendo un tupido velo al haber acatado el castigo impuesto por el supervisor español. ¿De verdad que si uno dice «venga, va, cargo con la pena, pago la multa y nos olvidamos de lo que he hecho» está eximido de culpa? NO. Al decidir cumplir con la sentencia, y no recurrirla, admite