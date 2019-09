La caída de Thomas Cook implica para Baleares despidos laborales y pérdidas económicas Las posibles repercusiones a medio plazo para el sector turístico isleño no se pueden calibrar todavía

La quiebra del touroperador británico Thomas Cook, hecha pública ayer, tendrá unas consecuencias negativas directas a corto plazo para distintos ámbitos y sectores de la economía balear, más allá de otras posibles repercusiones que pueda haber a medio plazo y cuyo sentido no es posible calibrar aún en estos momentos.

Una de las principales preocupaciones es conocer qué pasará ahora con los 700 empleados que trabajaban en la sede isleña de Thomas Cook, ubicada en Palma. De momento, se les ha garantizado al menos que cobrarán la nómina de este último mes. En esa misma línea de inquietud, la Federación de la Pequeña y Mediana Empresa de Mallorca (PIMEM) advirtió ayer de que la quiebra de Thomas Cook supondrá ahora de manera indirecta «pérdidas millonarias» para los distintos sectores vinculados al turismo, como por ejemplo el de la restauración, el del transporte discrecional o el del comercio.

En ese contexto, el presidente del PP balear y portavoz de los populares en el Parlamento regional, Biel Company, pidió este martes al Ejecutivo que preside la socialista Francina Armengol que, «ante una situación tan excepcional», suspenda temporalmente la ecotasa para «incrementar la competitividad y favorecer que vengan más turistas a las Islas». Tanto Company como también la portavoz adjunta de Cs, Patricia Guasp, y el portavoz de Vox, Jorge Campos, expresaron su preocupación por las repercusiones negativas inmediatas a nivel laboral y turístico que tendrá para Baleares el cierre de Thomas Cook.

A medio plazo

Otra preocupación compartida, tanto por las cadenas hoteleras como por las instituciones, es intentar garantizar que se mantenga la conectividad aérea actualmente existente con los distintos mercados emisores. En ese contexto, este martes trascendió que tres mayoristas alemanes vinculados a Thomas Cook, en concreto Neckerman Reisen, Bucher Reisen y Oeger Tours, habían comunicado a sus clientes que suspendían ventas, si bien aseguraron que no se declaraban insolventes.

En principio, la quiebra de Thomas Cook no afectará de manera relevante a las agencias de viajes más pequeñas del Archipiélago, pues ya hace años que de manera previsora trabajan con diversos operadores. Otro hecho a destacar es que grandes touroperadores europeos emergentes, como Jet2holidays u On the beach, seguramente contarán a partir de ahora con un mayor volumen de negocio, que se disputarán con el gigante TUI, tras la caída del centenario touroperador británico.

Por otro lado, a lo largo de este martes continuó con normalidad la operación de repatriación de turistas británicos desde Mallorca hacia el Reino Unido. En concreto, fue a través de cinco vuelos con diversas compañías aéreas, que tenían previsto transportar a un total de 900 pasajeros.