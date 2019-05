Fridman gana: la CNMV autoriza que se elimine el umbral mínimo de aceptación de su opa sobre Dia Considera «acreditado que Dia se encuentra de forma demostrable en serias dificultades financieras»

Jorge Aguilar @FJorgeAguilar Madrid Actualizado: 06/05/2019 21:17h

Mikhail Fridman se sale con la suya y cada vez tiene más cerca hacerse con el control de Dia. La CNMV ha autorizado eliminar el umbral mínimo de aceptación de la opa de 0,67 euros la acción que lanzó a través de su fondo Letterone. Una nueva maniobra que permite al máximo accionista de la compañía pagar lo menos posible por la cadena de supermercados. En principio, la opa voluntaria de Letterone estaba supeditada a que sumara un 35,5% del capital al 29% que ya posee, como estipula la ley de opas con las ofertas voluntarias. Pero la baja aceptación, de apenas un 3,3%, obligó a Fridman a pedir al supervisor de los mercados que rebajara el umbral mínimo al 20,9%, además de tener que alargar la fecha tope para aceptar la oferta.

Esta maniobra cambiaba radicalmente las condiciones de la oferta, ya que necesitaba que la CNMV determinara que el precio ofertado de 0,67 euros era «equitativo». Sin umbral mínimo, Letterone tenía que pagar 3,73 euros por acción, la cantidad máxima de los últimos doce meses. Pero el fondo se apoyó en uno de los artículos de la ley de opas para cambiar las condiciones. En concreto, la ley dictamina que la CNMV puede modificar el precio si la «sociedad afectada se encuentra en serias dificultades financieras».

Así, la CNMV ha terminado aceptando la petición de Fridman al creer que «considera acreditado que Dia se encuentra de forma demostrable en serias dificultades financieras, lo que resulta, en particular, de la información publicada oficialmente por la propia compañía». Además, el supervisor cree que «dicha eliminación permite además, en este concreto caso, que cada accionista pueda decidir libremente aceptar o no la oferta sin tener que considerar cuál pueda ser la decisión de los demás accionistas y su efecto sobre el resultado de la oferta». En las últimas semanas, tanto el consejo de Dia como Letterone alertaron a los accionistas del riesgo para la compañía si la opa no triunfaba.

Ahora, los accionistas tienen hasta el próximo 13 de mayo para aceptar la oferta de Fridman. Después, Letterone debe realizar una ampliación de capital de 500 millones, que servirían para que Dia restablezca su situación patrimonial, de un negativo de 180 millones. Esta ampliación está supeditada a que se llegue a un acuerdo con la banca, a la que Dia debe pagar 900 millones antes de mayo.