Coca-Cola diversifica su negocio: así son sus nuevas bebidas para combinados La compañía ha presentado «Signature Mixers», una gama de variedades que maridan con destilados oscuros y que están disponibles en hostelería en siete ciudades españolas

Laura Montero Carretero @Laura__Montero Ibiza Actualizado: 04/07/2019 19:59h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Hablar de Coca-Cola es hacerlo de una marca consolidada, pero también de una compañía que, pese a haber convertido sus tradicionales bebidas en un referente universal, no deja de ampliar su cartera de productos. Su último lanzamiento, «Signature Mixers», es un claro ejemplo de la estrategia que la multinacional estadounidense ha adoptado para diversificar su negocio, explorar nuevos nichos de mercado y mantener su espíritu tradicional sin renunciar a la innovación.

La propuesta de la compañía, presentada este jueves en Ibiza, se traduce en una gama de cuatro variedades creadas específicamente para ser combinadas con destilados oscuros como el whisky, el ron, el tequila reposado o el bourbon.

Con venta exclusiva en el canal horeca (hoteles, restaurantes y cafeterías), las bebidas de Coca-Cola ideadas para maridar con alcoholes están disponibles desde hoy en siete ciudades españolas (Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga, Sevilla e Ibiza), aunque la firma tiene previsto ampliar su distribución en otros puntos de la geografía nacional a partir de 2020. César Ruiz, Senior Brand Manager en Coca-Cola Iberia, no ha descartado, eso sí, que de cara a 2020 o 2021 se pueda vender en algunas tiendas especializadas en alcoholes premium.

Walter Susini, vicepresidente senior de marketing para EMEA en The Coca-Cola Company, ha resaltado durante el acto la larga trayectoria que atesora el grupo: «Si no tienes historia, no tienes futuro. Estos lanzamientos son exactamente eso».

Susini ha explicado que la multinacional con sede en Atlanta se caracteriza por ser una «compañía total de bebidas» con capacidad para «tocar diferentes categorías, tendencias y necesidades del consumidor» al tiempo que ha destacado el espíritu de la compañía de «reinventarse siempre». En cuanto a la elección de Ibiza como sitio para la presentación del producto a nivel europeo, ha dicho que se debe a que «es un lugar donde se crean las tendencias». «Hacer algo nuevo en una marca tan perfecta y hacerlo mejor es siempre un desafío muy grande», ha concluido.

Por su parte, César Ruiz ha apuntado que nos enfrentamos a un consumidor «muy exigente» tanto con los productos como con las marcas y que ya «está preparado para entender los alcoholes oscuros». Ruiz ha subrayado asimismo que el último lanzamiento ha roto en la compañía tres barreras: es la primera vez que pone a disposición de personas externas la base de la Coca-Cola; ha retomado la botella Hutchinson; y es la primera ocasión en que desarrolla un producto específicamente hecho para combinar con alcohol bajo la marca Coca-Cola.

España es, junto con Gran Bretaña, el país pionero en el lanzamiento de esta propuesta a nivel mundial. En la isla balear han estado presentes los artífices de las recetas, elaboradas con más de 20 aromas naturales gracias a los conocimientos de cinco mixólogos de reconocido prestigio: Max Venning, Alex Lawrence, Adriana Chía, Pippa Guy y Antonio Naranio. Es la primera vez que el grupo deja en manos de personas externas la base de su marca más icónica. El objetivo: enriquecer la Coca-Cola original para crear una línea totalmente diferente que sea capaz de hacerse un hueco en el segmento de la mixología y los cócteles.

Edurne Uranga, Consumer Insight Director de Kantar Worldpanel, ha indicado durante la presentación de «Signature Mixers» que «el consumidor está cambiando sus patrones de consumo hacia un momento donde Coca-Cola "Signature Mixers" encaja muchísimo».

La firma, que atesora más de 100 años de historia, pretende conjugar la tradición con propuestas rompedoras para no perder el pulso al mercado ni defraudar las expectativas de los consumidores. La puesta en marcha de «Signature Mixers» se produce después de que el grupo anunciase, hace apenas cuatro meses, su primera bebida energética, Coca-Cola Energy, que se comercializa en España desde el 1 de abril.

En febrero puso a la venta en Estados Unidos la Coca-Cola con sabor a vainilla y naranja, que se sumaba a otras líneas ya existentes como Honest, una gama de tés y cafés ecológicos listos para tomar, o Coca-Cola Plus Coffee, una bebida refrescante con extracto de café que fue presentada en España el pasado mes de septiembre. Además, el grupo norteamericano adquirió, durante 2017, la cadena británica de cafeterías Costa Coffee por 3.900 millones de libras (unos 4.350 millones de euros).

La compañía, que cuenta con presencia en más de 200 países y que alcanzó en el primer trimestre del año unos beneficios netos de 1.678 millones de dólares, un 23% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior, continúa de esta forma con la diversificación de su negocio y ahora lo hace gracias a un sector, el de las bebidas espirituosas, que en 2018 aportó 7.585 millones de euros a la economía española –lo que equivale a un 0,17% del PIB–, según datos de la Federación Española de Bebidas Espirituosas (FEBE).