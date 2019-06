Consejos sencillos para evitar que los ladrones amarguen tus vacaciones En el primer trimestre del año se han producido 4.768 robos en domicilios de la Comunidad de Madrid

Las vacaciones son un tiempo para desconectar, dejando atrás la rutina. Sin embargo, a la vuelta nos podemos encontrar con la sorpresa desagradable de que alguien ha forzado la puerta, desordenado nuestra vivienda y sustraído objetos de valor. Un amargo regreso a casa, que con unos consejos sencillos se puede ayudar a evitar. España pasa por ser uno de los países más seguros de Europa, con una tasa media de delitos de 45,61 por cada 1.000 habitantes.

En el primer trimestre del año, según la estadística más reciente del Ministerio del Interior, a nivel nacional se han producido 529.757 denuncias frente a las 503.808 de hace un año, de las cuales 37.157 son robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones (40.391 de hace un año). Solo en la Comunidad de Madrid se han producido entre enero y marzo 4.768 denuncias de este tipo frente a los 5.039 de hace un año. Por ciudades, a la cabeza de las más seguras Gijón y Logroño, según Interior. En el otro extremo, Barcelona seguida de Marbella (Málaga) y Madrid.

El futuro de las alarmas pasa por la inclusión de funciones de domótica, según los comerciales consultados - DANIEL G. LÓPEZ «Junio es un mes muy bueno para el sector de la seguridad» Tanto el director comercial de Prosegur Alarmas, Israel Casaseca como el comercial de Visiotech, Daniel González, han reconocido que en los periodos prevacacionales (especialmente antes del verano o la Semana Santa) la demanda de los sistemas de alarma se incrementa. «Junio es un mes muy bueno para el sector de la seguridad», admite el comercial de Visiotech, dedicada la importación -especialmente desde China- de equipos de videovigilancia, instrusión (alarmas) o control de acceso. Casaseca destaca que en Prosegur incrementa ventas «año tras año», especialmente en peridos vacacionales y que las comunidades de vecinos aumentan sus consultas. Para González, el futuro empieza a pasar por asociar a este tipo de equipos funciones de domótica o automatización para el hogar. Para el director comercial de Prosegur Alarmas, «cada cliente es un proyecto y hay que diseñar varios medios y combinaciones». En este sentido, rechaza que estemos ante productos excesivamente caros y destaca que por 33 euros al mes se puede obtener una cobertura bastante amplia, y manejable desde el móvil. Casaseca pone el acento en el «efecto disuasorio» y habla de opciones para comunidades de vecinos como la vigilancia remota- que llaman el «Ojo de Halcón»- «con la que hay posibilidades de controlar todos los accesos simultáneamente» frente a la clásica presencia física de vigilantes.

Según un estudio del instituto Sondea para Securitas Direct, el 49,51% de los españoles temen que les roben en casa durante las vaciones, mientras el 65,83% creen que el verano es una época más insegura. Desde instancias como la Policía Nacional realizan recomendaciones como no dejar objetos de valor y dinero en medio, hacer una relación detallada de aquello que tenga valor (joyas, aparatos electrónicos, etc...); así como avisar si hay gente extraña merodeando por la calle, no hacer visible nuestra ausencia (no bajar totalmente las persianas, por ejemplo) o, en caso de encontrarse con la puerta de nuestro domicilio abierta o una ventana rota, no tocar nada y avisar a la Policía para evitar la destrucción de pruebas.

Cuidado con lo que contamos en redes

El director de Estudios de Pisos.com, Ferrán Font llama a ser prudentes con lo que difundimos en las redes sociales, especialmente cuando hablamos sobre nuestros desplazamientos. Sobre lo anterior, el Colegio de Administradores de Fincas de Madrid ( CAFMadrid) añade la conveniencia de «transmitir» este cuidado en las redes sociales a los hijos «para que sean conscientes que una foto o un comentario a veces puede contener información importante», especialmente, si se compartimos nuestra localización.

Desde CAFMadrid también dan consejos para reforzar la seguridad en las comunidades de vecinos, como no abrir la puerta del portal a desconocidos y renovar las cerraduras de viviendas y portal. Además, en el caso de obras, si se instalan andamios aconsejan a la comunidad de vecinos instalar alarmas de vigilancia para evitar que estos se conviertan en vías de acceso. En el caso de contar con locales comerciales - entidades financieras y tiendas de artículos de lujo, especialmente- recomiendan «estar vigilantes a posibles ruidos extraños» que podrían provenir de un taladro o pico.

Al respecto, recuerdan desde los Administradores de Fincas de Madrid que el butrón es «uno de los métodos más utilizados por los ladrones» para acceder a cierto tipo de establecimientos y que, para ello, usan los cuartos de la limpieza o las salas de calderas durante los fines de semana.

En cualquier caso, coinciden varias de las fuentes consultadas, es conveniente dejar las llaves a una persona de confianza para cualquier imprevisto o dar un número de contacto al portero o presidente de la comunidad, «así como solicitarles que recojan la correspondencia del buzón». O no dejar objetos de valor «a la vista desde el exterior de la casa» o contar con algún punto de luz exterior, aconsejan desde Securitas.

Alarmas y simulaciones

Tanto desde la mencionada compañía como su competidora Prosegur, recomiendan dar apariencia de que nuestra vivienda está habitada ¿Cómo? Ferrán (Pisos.com) cree que «lo más sensanto es poner una alarma» y añade que la tecnología «ya da opciones para que las luces se enciendan o apaguen simultáneamente para simular que estamos en casa o hasta temporizadores que manejan las persianas». Todo ellos asociados a las alarmas.

Por ejemplo, tanto desde Securitas como Prosegur ponen el acento en las nuevas posibilidades que ofrecen las aplicaciones móviles para gestionar nuestro sistema de seguridad o lo que puede aportar una vigilancia remota.