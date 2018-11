El big data y la robótica, una oportunidad inesperada para la filosofía y las humanidades Consultores de recursos humanos preguntados por ABC destacan que los perfiles con estudios de humanidades como filosofía, traducción e interpretación serán cada vez más demandados por las empresas tecnológicas

Carlos Manso Chicote

Hace unos días la Comisión de Educación del Congreso daba luz verde a una iniciativa para recuperar laasignatura de Filosofía en la ESO y Bachillerato, una propuesta que contó con los apoyos de Podemos, PSOE, PP y Ciudadanos. Si esto es incluida en la modificación de la Lomce, filósofos como Aristóteles o Kant volverán a los libros de texto de los estudiantes de 4º de la ESO y de Bachillerato. Unos conocimientos que podrían servirles para la Inteligencia Artificial o la robótica, en general. Al menos, es lo que apuntan los expertos en recursos humanos consultados.

Al respecto, Raúl Alonso que es Headhunter&Managing Partner en la consultora Zimma Executiv Search ha matizado que esta tendencia en España es aún «minoritaria», aunque ha destacado el interés en campos como el del big data por «perfiles que puedan manejar el impacto de la tecnología en la parte social». En este sentido, ha apuntado que las nuevas tecnologías «generan debates» y ha reconocido «un cierto punto de interés» de las compañías tecnológicas «por cómo se relacionan estás con las personas», con todas las implicaciones éticas y morales.

En una línea similar se ha pronunciado Sara Álvarez, manager de IT& TELCO en Adecco, quien ha constatado que «la tecnología está convergiando hacia un nuevo viaje que ahora es más humano que nunca, más enfocado, no solo a la efectividad sino a la afectivdad». A juicio de esta consultora de recursos humanos, «perfiles como el de filosofía, traduccióin e interpretación son altamente demandados» para hacer que las máquinas razonen del mismo modo que los humanos. Como ejemplo, ha añadido, para que un asistente virtual sepa distinguir cuando un usuario está bromeando o no. «Por lo que la máquina necesita algo que va más allá de un simple lenguaje de programación», ha apuntado esta consultora.

Por su parte, Alonso (Zimma) ha destacado la posibilidad de que candidatos con este perfil puedan jugar un rol en la «supervisión» de los impactos de los procesos de este tipo de compañías: «Se trataría de una persona que vela por la compañía y que verifica el aspecto ético, la RSC». Fenómenos que ha circunscrito a las grandes corporaciones y filiales de multinacionales en España, todavía con poco eco en España.

Para Alonso la formación humanística en materias como la filosofía puede constituir«un plus diferenciador» frente a otros aspirantes: «Por ejemplo, en un proceso de selección me llamaría la atención, ya que estaría buscando personas con un perfil técnico además de con la capacidad de modular los procedimientos y una visión a largo», ha explicado este experto.

Big data e Inteligencia artificial

En concreto, ha señalado Álvarez (Adecco), la filosofía otoraga «un bagaje importantísimo en lógica, descubren que el universo de los datospuede ser una buena salida profesional». Para esta experta, muchos jóvenes están complementando su educación en humanidades con otra orientada a las IT. Como ejemplo, ha añadido que en el mundo de carreras como Traducción e Interpretación muchos estudiante están especializándose en «Procesamiento del Lenguaje Natural».

Como Alonso, la consultora de Adecco ha matizado que todos estos nuevos perfiles «áun tienen mucho camino por recorrer». Especialmente en Inteligencia Artificial, el área de datos o el Machine Learning. «Aún es pronto para tildar esta demanda como fiebre del mercado», ha advertido esta especialista que añade que entre los puestos más demandados está el de ingeniero NLP. En el área de datos, ha concluido, los perfiles preferidos serán aquellos que sepan «entender» los datos, su comportamiento y su «plan de crecimiento» adelantándose a la competencia.