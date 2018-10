La decoración de alto standing tiene su rincón en internet Sonsoles Kaiser lanza al mercado una nueva plataforma online, dedicada exclusivamente a artículos únicos de fragancias ambientales para el hogar

S.E.

Madrid Actualizado: 29/10/2018 03:07h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Aunque SKaiser es una nueva compañía dedicada exclusivamente a artículos únicos de fragancias ambientales para el hogar, la experiencia profesional de su fundadora comenzó hace 27 años en el sector de la decoración. Se trata de un proyecto que vio la luz hace cuatro meses pero que lleva en marcha poco más de un mes. La nueva firma creada por Sonsoles Kaiser, de ahí su nombre (S, de Sonsoles, y K de su segundo apellido, Kaiser), es como un laboratorio de creatividad y excelencia que consigue cautivar a los conocedores del mundo de la fragancia, mientras educa y desarrolla el segmento de perfumería de alta gama, un espacio donde los potenciales clientes pueden encontrar una completa sección de esencias únicas, el divertido espacio para sus mascotas, o las curiosas colecciones de papelería y complementos.

SKaiser es hoy fundamentalmente una plataforma digital, que vende a través de su web https://skaiser.es/, pero también ha abierto un “corner” en un espacio actual y divertido, D. SPOT café, en la zona de Puerta de Hierro en Madrid, luegar en el que los clientes mientras desayunan, almuerzan o simplemente toman un aperitivo pueden aprovechar para comprar velas, jabón, incienso...

¿Cuánto tiempo lleva en marcha SKaiser?

Trabajando en el proyecto 4 meses, en marcha un poco 1.

¿Cómo visualizó la idea?

Después de 27 años de experiencia profesional en un sector enormemente creativo no dejaba de pensar que los tiempos iban cambiando y que el cliente necesitaba que nos adaptáramos a su tipo de vida actual. Ahora no dispone del tiempo suficiente para acercarse a las tiendas físicas o prefiere emplearlo en otras actividades, con lo cual necesita que tú llegues a él.

¿Por qué se decidió por productos de lujo?

Porque es el sector que mejor conozco y he podido comprobar que con una gestión adecuada se han adaptado perfectamente, incluso por encima de la media, a las intensas crisis económicas y políticas que han surgido en estos últimos años.

¿Y el nombre?

S de Sonsoles y Kaiser porque es mi segundo apellido. SKAISER es un nombre fácil de recordar, pero también fácil de pronunciar para personas extranjeras.

¿Identificó mercado para estos nuevos productos?

Sí, de hecho siempre digo que hay una gran parte de este sector que todavía es “un mineral en bruto”. Hay que tener en cuenta que en España, salvo raras excepciones, apenas se encendían velas en las casas y mucho menos perfumadas… nadie concebía tener un aroma determinado salvo el que podían aportar las flores. Afortunadamente ahora mucha gente se ha acostumbrado a tener un olor determinado tanto en su casa, como en su lugar de trabajo, su coche, sus armarios etc…

¿Cuáles son sus objetivos a más corto plazo?

Conseguir que cualquier persona que no lo haya hecho hasta ahora nos de la oportunidad de entrar en su casa o trabajo con un aroma, incluso la gente con problemas de intolerancia o alergias. Hay muchas opciones en cuanto a los formatos y los aromas. Mi experiencia me dice que una vez que alguien lo prueba no puede dejar de tenerlo, podrá cambiar de firma, de aroma y de presupuesto…pero ya lo ha introducido en su día a día y lo necesita.

¿No cree que en la actualidad no es el mejor momento para lanzarse al emprendimiento dada la incertidumbre que provoca la situación política actual del país y las medidas que ha lanzado un gobierno que parece que penaliza a los autónomos y emprendedores?

Afortunadamente nos hemos acostumbrado a las situaciones convulsas ya que en los últimos años hemos vivido verdaderas situaciones desagradables, incluso extremas, pero tengo que reconocer que esto nos ha fortalecido y ha hecho que seamos mucho más astutos, ingeniosos y precavidos. Antes dependías de la empresa para la que trabajabas y no concebías otras opciones, ahora somos más independientes y de una manera natural hemos tomado las riendas de nuestra propia vida.

¿Con qué competencia se ha encontrado?

Poco a poco van apareciendo mas firmas en el mercando, incluso negocios que se dedican a otras actividades completamente diferentes, han incorporado pequeñas o medianas colecciones de perfumados. En España está en plena fase de expansión y realmente se ven cosas muy interesantes en cuanto a la relación precio/calidad.

¿Cuáles son sus canales de distribución? ¿Tienda? ¿Online?

En primer lugar la plataforma digital, sin duda alguna, pero también hemos abierto un “corner” en un espacio enormemente actual y divertido, D. SPOT café, en la zona de Puerta de Hierro, donde la experiencia está siendo muy positiva ya que mientras desayunas, almuerzas o simplemente tomas un aperitivo puedes aprovechar para comprar la vela, jabón, incienso etc… que necesitas o simplemente llevarte ese regalo que te ha surgido a última hora. Volvemos a lo mismo, la gente necesita que tú llegues a ellos de una u otra manera y que les resuelvas sus necesidades o caprichos diarios. En los próximos meses abriremos otros 2 puntos de venta parecidos, pero no nos engañemos, esta vía tiene un soporte fundamental en nuestra pagina web, a través de la cual se comunica todo al respecto, novedades, presentaciones de nuevas firmas etc etc…

¿Tiene previsto ampliar la gama de productos a corto o medio plazo o esperará a ver la consolidación?

Si, tenemos en proceso de fabricación una colección enormemente atractiva para personalizar los aromas. Su diseño será “especial” ya que queremos llegar a todo tipo de cliente, desde el profesional, hasta ese grupo de amigas/os que quieren hacer un buen regalo personalizado.

¿Cuáles son sus productos estrella?

Principalmente los aromas para la casa en cualquiera de sus formatos. El nº 1 es la vela, pero también están los vaporizadores, difusores y lámparas catalíticas, estas últimas cada vez más conocidas y vendidas.