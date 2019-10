Elena Alfaro (BBVA): «Fracasar en España le sale caro al emprendedor» La responsable global de Data e Innovación Abierta de la entidad recalca que en España falta cultura del riesgo, mientras en otros países celebran cuando un proyecto no tiene éxito

El South Summit es cada año un hervidero de ideas y personas. El trasiego de gente lo demuestra. El bullicio te aturulla, no permite caminar cómodo... pero eso no parece importarle a Elena Alfaro, responsable global de Data e Innovación Abierta de BBVA. Nos cita en el mismo «stand» del banco durante el evento; juega en casa, está en su salsa, y con cada frase lo demuestra. Saluda a quien se le acerca y los nombres referentes del sector los maneja al dedillo. Se nota que se dedica a esto; precisamente por eso conoce las luces y las sombras del emprendimiento en España.

¿Cómo puede España acercarse al nivel de otros «hubs» como Silicon Valley o Israel?

Varias cosas. Europa es un mercado muy fragmentado; para que una empresa europea llegue al volumen de clientes que tiene una americana tendría que vender en todos los países ,y eso implica regulaciones diferentes, idiomas diferentes... En España piensan en lanzar sus proyectos en Latinoamérica en lugar de Europa, aunque no eliminas el problema de burocracias, distintos modelos, etc. Luego está el tema de la financiación: no hemos llegado al punto de madurez de otras regiones, con más financiación privada. Aquí, mayoritariamente, necesitas tener dinero ahorrado, amigos o familia. En Silicon Valley vas a una cafetería, cuentas tu idea y aparecen tres «business angel» a darte financiación.

¿Es tan exagerado en Silicon Valley?

Es bastante de verdad. No te aparecen con el dinero en una maleta, pero son gente con capacidad para financiarte el proyecto. Aquí no es tan fácil. Además está la burocracia y las ayudas en España, donde tenemos mucho recorrido aún. Una última pata sería la colaboración entre universidad y empresas. Cómo colaboran en proyectos que pueden acabar en ideas que aplican; en EE.UU. las universidades son fuentes de ideas en sí mismas. Si aquí no tienen financiación ni para dar las clases, imagínate para los emprendedores.

¿Es caro montar una startup?

Es caro en el sentido de que tienes que dejar tu trabajo y meterte en algo en lo que no sabes cuánto vas a pasar sin tener ingresos. Además, a veces tus proyectos necesitan desarrollos tecnológicos que requieren un año de personas trabajando en un software. No es caro per se, sino porque tienes que montar una actividad desde cero.

¿Falta cultura del riesgo?

Fracasar en España sale caro. En otros países dices que has fundado tres empresas, que has fracasado y a la gente le parece bien. Si te haces un año sabático, fuera piensan que vienes con experiencias nuevas mientras que aquí te ven como un hippie. Hay una parte cultural de aversión al riesgo porque arriesgar y fallar sale caro.

Sobre el talento español: ¿hay gente suficiente? Parece que la demanda no se cubre...

No sé si sale poca gente. Cuando vemos que hay personas que estudian y se van, quizás no es tanto que salgan pocos sino que a lo mejor no encuentran aquí oportunidades.

No se les valora, entonces

Es cierto que podrían emprender pero... Hay forma de pensar que ha cambiado mucho en la que emprender se ve como un gran riesgo. Hay mucha gente que lo ve como un precipicio y eso hay que trabajarlo. A nivel talento e ideas estamos bien.

¿Diría que las grandes empresas «ayudan» a las startup?

En origen, es verdad que las grandes empresas tenían una visión como de estar haciendo cosas de RSC (Responsabilidad Social Corporativa). Se decía, por ejemplo, que teníamos que ayudar como banco. Según han pasado los años nos hemos dado cuenta de que tenemos mucho que ganar si nos abrimos a colaborar y tengo pruebas de cuánto aportan las startup a BBVA; no lo hacemos solo por ayudar, que lo hacemos, pero nosotros, gracias a ellas, conseguimos entregar proyectos más rápido, hacerlos más innovadores... y se transmite un cultura distinta a las empresas, que a veces están más apalancadas.

¿Cómo cambian la cultura?

Las startup tienen dos cosas, necesidad y pasión, que a veces no tienen las grandes empresas. A veces eso se contagia a las grandes compañías. Es difícil de medir el valor que tiene pero es muy importante.