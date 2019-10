Esto es lo que aportan los jefes millennials La capacidad de adpatación al cambio, su visión colaborativa y el rechazo de las estructuras jerárquicas marcan su liderazgo

Están más que preparados. Y ya les ha dado tiempo a acumular la experiencia necesaria para liderar el cambio hacia una nueva economía y hacia otra forma muy diferente de organización del trabajo. Es lo que trae consigo la profunda transformación tecnológica y digital que vivimos. La generación millennial está accediendo a puestos de responsabilidad y dirección en las compañías, introduciendo un nuevo estilo de liderazgo que inspira y motiva a las personas, que apuesta por la diversidad, que busca el trabajo flexible y la conciliación, que quiere construir equipos, que persigue un espíritu colaborativo, que pide un desarrollo... Un modelo bien distinto que cambia las reglas de juego en el mundo de la empresa para afrontar un nuevo paradigma económico y laboral, en el que la adaptación y el aprendizaje continuos serán la clave para permanecer.

A partir de ahora, tener un jefe más joven dirigiendo a empleados con más antigüedad será muy habitual. Por muchas razones, la primera es por pura cuestión demográfica y generacional: en 2020, los millennials representarán el 35% de la fuerza de trabajo mundial, según datos de ManpowerGroup. En España, ahora mismo suponen alrededor de un 33% de la población activa. Es la generación X (nacidos entre 1965 y 1980) la que tiene mayor peso (43%). Se acepta normalmente que a la horda de los millennials, también conocida como la generación Y o Next, pertenecen los nacidos entre 1981 y 1996. Es decir, los mayores tienen ya 38 años y los más jóvenes 23.

Por tanto, mientras unos están accediendo al mercado laboral los más veteranos han tenido tiempo más que suficiente para acumular una experiencia que les permita dirigir equipos, no solo en startup y pequeñas empresas que ellos mismos han fundado sino también en grandes compañías de todos los sectores. «Los millennials han sido muy críticos con sus líderes, les han observado mucho, han reflexionado sobre lo que les gusta o no de un jefe y qué harían ellos de forma distinta. Una cosa que no les gusta es que eran personas muy directivas, se focalizaban mucho en dar instrucciones y en reportar a un cargo superior», cuenta María José Martín, directora general de Right Management de MapowerGroup.

De eso los nuevos jefes millennials no quieren saber nada. Por el contrario, conciben el liderazgo de forma muy distinta: «No son tan jerárquicos, porque quieren estar próximos a sus equipos y tener un buen ambiente de trabajo, quieren generar confianza», prosigue Martín. Se trata de una generación que imagina los organigramas planos, sin apenas escalones. «Perciben la empresa y los departamentos con una visión más colaborativa que jerárquica», dice Alberto Gavilán, director de Recursos Humanos de Adecco Staffing.

Buscan la diversidad

Pero si hay algo que tienen muy interiorizado los líderes millennials es su verdadera apuesta por la diversidad. De hecho, es el valor con el que más se idenfican, según el estudio «Líders Millennial: Horizonte 2020», elaborado por Right Management de ManpowerGroup. «Ellos han crecido en los colegios de la diversidad, donde no había solamente blancos europeaos de clase media. Tenían gente de otros orígenes, clases sociales y distinto género. Por eso, promueven la diversidad como un valor, que buscan y solicitan», cuenta Elena Thomas, profesora de los Estudios de Economía y Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Y esa es también la realidad de la empresa en el presente y lo será en el futuro. «Las generaciones se están acortando a causa de las innovaciones tecnológicas. Hoy en día conviven en las empresas hasta cinco generaciones. Todavía en 2015, entre un 15 y 20% de los trabajadores habían nacido entre la Segunda Guerra Mundial y los años sesenta. Conviven con los baby boom, la generación X, los millennials y la generación Z. Por eso, es tan importante la gestión de la diversidad», defiende Thomas. Algo que conlleva dar un salto mayor: « Hay que eliminar los estereotipos -recomienda- entre mayores y jóvenes. Se tiende a un comportamiento basado en la cooperación y en compartir conocimientos. Si un jefe demuestra que sabe y lo hace bien, todo el mundo lo acepta, independientemente de la edad». Y eso lo saben muy bien lo líderes millennials, como explica María José Martín: «Son líderes sensibles a la persona que tienen enfrente: valoran qué puede aportar al equipo y qué experiencia tienen».

Formación continua

Hay un rol en el que se mueven como pez en el agua: «Con la incertidumbre y los cambios que tenemos, la velocidad es un factor muy importante en la empresa. Y ellos se encuentran bien en esa dinámica: necesitan cambios de tarea permanente, nuevos retos, nuevos proyectos, agilizar procesos... Por eso, cuando permanecen mucho tiempo en la misma posición cambian de empresa o piden una movilidad interna», explica Martín. Son muy conscientes de que su presente y su futuro es y será un aprendizaje continuo, en un mundo empresarial y laboral en constante cambio, por eso su afán por poder desarrollar una carrera profesional.

«Claramente están preparados de forma natural para el mundo que viene. Por esa autorrevisión permanente de su carrera profesional, por esa necesidad de aprender constantemente en un mundo muy móvil, por esa forma de enfrentarse de un modo más humilde a la persona que tienen enfrente», asegura María José Martín. Nuevas formas de hacer, nuevas reglas en la empresa, que empieza a ser presente y sentarán las bases para el desarrollo de los líderes del futuro.

Cómo definen un buen líder

Los millennials tienen muy claro las dotes que debe reunir un buen jefe: «Ellos mismos piensan que un buen líder tiene que ser inspirador, motivador, transparente y coherente», cuenta María José Martín.

En su filosofía de liderazgo está ascender por meritocracia no por antigüedad, compartir conocimientos, colaborar y confiar en el equipo, tener la posibilidad de desarrollar la carrera profesional, no perder el tiempo en grandes discursos, conciliar porque en la vida hay muchas actividades por hacer...

Destacan también por disponer de una gran visión integradora. «Saben aprovecharse la experiencia de los trabajadores más antiguos, algo que valoran y respetan porque saben que no se puede despreciar, y de la frescura de los más jóvenes. Son líderes muy abiertos a recibir ideas de todo el mundo independientemente del rol que juega cada uno. Integran todos los puntos de vista», asegura Gavilán, director de Recursos Humanos de Adecco Staffing.