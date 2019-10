«Fixme», tu gimnasio a domicilio en solo un click La plataforma online permite reservar sesiones de entrenamiento personalizado, fisioterapia o masajes con menos de una hora de antelación. Anna Castillo o los «Javis» están entre sus clientes más conocidos

Carlos Manso Chicote SEGUIR Madrid Actualizado: 19/10/2019 02:02h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La preocupación por ponerse en forma o mantener un buen tono físico no se limita ya solo a la conocida como «Operación Bikini» ni se reduce al sempiterno propósito de nuevo curso. Ahora, nuestro gimnasio puede estar a un solo click en la pantalla de nuestro ordenador, tablet o smartphone. Esto es lo que ofrece «Fixme»: la plataforma online que permite la reserva de entrenadores personales y fisioterapeutas con menos de una hora de antelación. Una web ya utilizada por personajes conocidos como los «Javis», la actriz Anna Castillo («Estoy Vivo», «La Llamada»...). Confundada por dos jóvenes emprendedoras españolas, María Luke y Xandra Etxabe, esta startup, comenzó su andadura en enero de este año en Bogotá (Colombia), y llevan en Madrid desde mayo. En la actualidad, ya emplea a unas 25 personas.

Todo ello con una tarifa estándar de 48 euros para una sesión de masajes, fisioterapia, entrenamiento personal. Luego existen bonos de tres (135 euros), cinco (210 euros) y diez sesiones (400 euros). «Vamos dónde tu quieras...», apunta Luke quien subraya que al contrario que otras propuestas similares la plataforma no trabaja con autónomos y todos sus entrenadores personales o fisioterapeutas son contratados. «Se pueden compartir las sesiones: Como nos suelen decir una vez que tocaís el timbre no hay escapatoria», comenta esta joven empresaria que estima para este año una facturación para «Fixme» entre 150.000 y 200.00 dólares. Además de alcanzar el millón en ventas al final de 2020.

Luke ha destacado «el clima de máxima confianza profesional» con el que se realiza cada servicio y la heterogeneidad de su clientela: deportistas amateur, personas con diferentes patologías, oficinistas, actores, algún bailarín... Al margen de caras conocidas como las mencionadas arriba, el futuro de «Fixme» pasa por «consolidarnos en España y Colombia» dando el salto a otras ciudades como Barcelona o Medellín. «Quizás Ciudad de México para 2020 o 2021», apunta la cofundadora de la plataforma quien no concibe exportar estos servicios fuera de los grandes núcleos urbanos.

La travesía del desierto para emprender

Sobre la diferencia entre emprender en Colombia y España, la cofundadora de «Fixme» destaca que es «más barato» en el país americano que en este lado del Atlántico. «Una empresa tecnológica durante los siete primeros años no tiene ningún tipo de Impuesto de Sociedad ni de Declaración de la Renta. Tampoco hay que pagar una cuota de autónomos», comenta esta joven emprendedora que critica que en España no pueda acogerse a la tarifa plana para nuevos trabajadores por cuenta propia. «No puedo optar -a una tarifa plana- porque soy autónoma societaria», comenta.

Sin embargo, en Colombia no todo es color de rosa porque «si bien puedes tener una empresa con todos los gastos pagados por unos 100 euros», el sistema bancario es un «desastre» y lo describe como una pesada burocracia. En opinión de esta joven empresaria, el problema es que empezar desde cero en España es como «el Valle de la Muerte» ya que los bancos no prestan si no tienes un euro justificado de actividad. «Pagar 700 euros de autónomas sin facturar durante los seis primeros meses es un muro gigante que tuvimos la suerte de superar», rememora Luke quien luego recibió la financiación de programas de emprendimiento vinculados a la Diputación de Vizcaya o Enisa (Ministerio de Industria).

En la actualidad, están en su segunda ronda de financiación que cerrará en junio y con la que piensan captar hasta 100.000 euros. Con la primera ronda lograron fondos por un montante de 120.000 dólares.