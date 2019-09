Garamendi califica de «barbaridad» los recortes de la CNMC al sector gasista El presidente de la CEOE afirma que «mientras las renovables no sean 100% fiables, estamos por y para el gas»

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, calificó hoy de «barbaridad» el recorte de la retribución al sector gasista propuesto por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y cuestionó «las decisiones que hacen que una única empresa pierda 5.000 millones en un día».

Así se pronunció durante la inauguración de una jornada de la Fundación Naturgy sobre «El papel del gas en la descarbonización del sistema energético de la UE», donde afirmó que «la sostenibilidad del medio ambiente va de la mano de la sostenibilidad económica» y pidió «predictibilidad» regulatoria.

Cabe recordar que la CNMC publicó en julio siete circulares sobre la metodología de fijación de los peajes energéticos para los periodos 2020-2025 para la luz y de 2021 a 2026 para el gas que supondrían un recorte superior a los mil millones de euros al año de las retribuciones percibidas por las compañías eléctricas y gasistas.

El presidente de CEOE avisó al respecto de que «hay que ser consciente de que hay que escuchar y valorar el análisis y puntos de vista de las empresas», y «tener claro que las empresas invierten cuando hay predictibilidad y seguridad regulatoria».

Por otro lado, advirtió de que «el primer objetivo de este país es el empleo y las empresas que lo sostienen», reivindicando la importancia del sector energético.

«España necesita energía de base y la mejor actualmente es el gas, fundamental además para la industria. Mientras las renovables no sean 100% fiables, necesitamos esta energía de base. En la CEOE estamos por y para el gas», afirmó.

En las mismas jornadas el profesor del European University Institut, Christopher Jones presentó un informe que sostiene que «la regulación actual no ofrece a las empresas señales claras de inversión para lograr los objetivos energéticos de la UE».

Jones explicó que el modelo energético mixto de electricidad y gas renovable que nos permitirá alcanzar la descarbonización en 2050 tiene un menor coste, porque aprovecha infraestructuras existentes y puede representar para la UE un ahorro de hasta 540.000 millones al año.

Por su parte, Walter Boltz, experto en regulación y miembro de la Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER), refirió que el reto regulatorio es asegurar que todas las tecnologías puedan contribuir a la descarbonización, evitando un bloqueo prematuro de alguna de ellas y el incremento de costes que eso representaría para alcanzar los objetivos energéticos de 2050.

Ambos expertos coincidieron además en la necesidad de disponer de un marco regulatorio adecuado, desarrollado a través de un procedimiento transparente e inclusivo.