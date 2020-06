Garamendi contesta a Escrivá: «Los empleos no los crea la Seguridad Social con fórmulas mágicas» Fainé (La Caixa) dice que para hacer obra social hay que ganar dinero y critica la suspensión de dividendos

«Dignidad a través de empleo». Esta ha sido la principal conclusión de la mesa de Responsabilidad Social Corporativa que hoy se ha celebrado en la cumbre de empresarios organizada por la CEOE y que también ha dejado un claro mensaje para el Gobierno, en plenas negociaciones sobre las condiciones de extensión de los ERTE de fuerza mayor. Antonio Garamendi, presidente de la CEOE ha destacado al cierre de las intervenciones la importancia del empleo y los puestos de trabajo para el desarrollo vital de las personas y ha destacado que «esto es algo que hacen los empresarios». «Los empleos los genera la empresa y no la Seguridad por muchas fórmulas mágicas que nos diga», ha advertido.

El mesaje de Garamendi es una alusión clara uno de los focos de conflicto en la mesa tripartita, que es el planteado por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, partidario de mantener la cobertura a los trabajadores, pero ir disminuyendo la de las empresas. Según fuentes de la negociación, Escrivá defiende que hay que ir reduciendo las exenciones a las cuotas progresivamente en julio, agosto y septiembre y primando la reincorporación de jornada frente al mantenimiento de la suspensión, esquema que es rechazado por las empresas.

En la mesa sobre responsabilidad social han intervendio el presidente de la Fundación Bancaria «la Caixa», Isidro Fainé, Fátima Bañez, ex ministra de Empleo y ahora coordinadora del proyecto «Empresas que Ayudan» de la Fundación CEOE y el presidente de la ONCE, Miguel Carballeda. Los tres intervinientes han destacado la importancia de «tener trabajo» y, en concreto, Carballeda, ha recordado cómo la Fundación Once ha ofrecido formación y empleo a miles de personas desde sus orígenes. «Lo que ha ocurrido es una calamidad. Pero deberíamos cambiar esta palabra por oportunidad. Lo importante en la vida es lo que se supera», ha dicho en una emotiva intervención.

Críticas de Fainé

Por su parte, el presidente de Fundación La Caixa, Isidro Fainé, ha destacado que las empresas «hay cuatro grupos de interés: los empleados, los clientes, los accionistas y la sociedad», ha dicho y ha remarcado que las cajas de ahorro siempre ha tenido «este cuarto factor en su ADN, la preocupación social». Según ha dicho, las fundaciones de las cajas invirtieron cerca de 850 millones de euros en causas sociales el año pasado y llegaron a 35 millones de beneficiarios. Además, ha subrayado que para hacer obra social hay que ganar dinero y ha criticado la política de no pagar dividendos impulsada por las autoridades a raíz de la crisis del coronavirus.

«Para hacer obra social hay que ganar dinero. No estoy de acuerdo con esta política que ahora se ha puesto de moda de no pagar dividendos», ha subrayado. En su opinión, para poder continuar con la obra social es necesario el dividendo y, por eso, ha decidido adoptar una estrategia de dispersión de entrada en muchísimas empresas para no tener que depender de una sola. «Ahora nos hacen cotizar en Bolsa y nos quitan los dividendos. Protesto, como os podéis imaginar», ha remarcado.

La ex ministra Báñez ha incidido en que la responsabilidad social no se trata solo de ver «cómo se reparten los beneficios, sino también de cómo los obtenemos» y ha señalado que éste es el auténtico «motor de transformación del país», pero también ha apuntado que para ello hay que hacerlo «entre todos». De hecho, la llegada de la pandemia ha evidenciado «el rostro más social de las empresas», ha recordado, y lo ha demostrado «a toda la sociedad».

