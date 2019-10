La gran empresa activa una nueva oleada de despidos y ajustes laborales Telefónica, Banco Santander, Bimbo, Ryanair, Dia... Son casi 14.000 los damnificados por el recorte de empleo

Seguir Susana Alcelay Madrid Actualizado: 01/10/2019 01:32h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El año ya no comenzó bien. Entre finales de 2018 y el arranque de este año compañías de distintos sectores, pero sobre todo de industria y banca, diseñaron sus estrategias para adelgazar sus plantillas. Vodafone, Caixabank, Banco Santander, Vestas y Alcoa fueron algunas de las que recortaron empleo o planearon hacerlo este año como fórmula para ahorrar costes. Una vía a la que las empresas que operan en España recurrieron durante la crisis para despedir a entre 300.000 y 550.000 trabajadores al año y tratar así de sobrevivir a la recesión.

Algunos de los despidos que se diseñaron a principios de ejercicio comienzan a desarrollarse ahora; otros, ya se han cerrado. El goteo de los temidos ERE no cesa, en un momento en el que la economía está sumida en una desaceleración. Unas veces la fórmula es el despido colectivo y otras la extinción se disfraza de fórmulas amables más beneficiosas para los trabajadores, especialmente los mayores de 50 años, los primeros de la lista para salir por la puerta cuando toca ajuste. En total son 14.000 trabajadores damnificados por los recortes, un dato mucho más elevado si se tiene en cuenta el empleo indirecto afectado.

Los datos de Ministerio de Trabajo reflejan que los trabajadores afectados por ERE continúan su tendencia ascendente. En el primer semestre llegaron a 38.611, un 42,21% más que en el mismo periodo del año anterior. El mayor número de extinciones se dio en Cataluña, seguida de Madrid, Andalucía y Galicia.

Telefónica: 4.500 bajas y 300 jubilaciones forzosas

Una de las últimas en anunciar el recorte de empleo fue Telefónica. La empresa presidida por José María Álvarez-Pallete firmó el pasado viernes con los sindicatos un plan de 4.500 salidas en total que, previsiblemente, no se alcanzará, a la vista de lo ocurrido en el anterior, de condiciones similares. Entre los sindicatos se calcula que el máximo al que se podría llegar rondaría el 75% de esa cifra, aunque todo parece indicar que el dato final quedaría por debajo. La provisión que ha hecho la empresa para ejecutar este programa, de 1.600 millones, encajaría con una estimación de 2.800 adscripciones.

En el acuerdo sindical la teleco también ha incluido 300 jubilaciones forzosas. Esta opción fue vetada en la reforma laboral de 2012, pero ha sido recuperada por el Gobierno de Pedro Sánchez. La ley obliga a que el trabajador afectado tenga la edad legal de jubilación y el derecho de cobrar el cien por cien de la pensión. Por cada jubilado con esta modalidad Telefónica contratará a dos trabajadores.

Banco Santander y Caixabank: 5.246 afectados

Los dos bancos han recortado plantillas este ejercicio. Los afectados por Caixabank son 2.023 y 3.223 los de Banco Santander. La entidad que preside Ana Botín puso en marcha su regulación el pasado mes de julio y tiene previsto cerrar en noviembre el proceso para que los empleados que quieran acogerse al plan de extinción lo hagan. El banco presidido por Jordi Gual cerro su plan en agosto. Las condiciones ofrecidas por ambas entidades han hecho que se hayan apuntado más voluntarios que las bajas previstas.

Thomas Cook: 1.000 empleos, en el aire

La quiebra del turoperador británico Thomas Cook tendrá consecuencias negativas en España y de forma directa a corto plazo en la economía de Baleares, muy dependiente del sector turístico, y de Canarias. Mil son los empleados que la firma tiene en nuestro país. Su futuro es todavía una incógnita.

Ryanair: 512 tripulantes de cabina y pilotos

La compañía aérea también ha iniciado un proceso de despido colectivo que podría afectar a cerca de 512 tripulantes de cabina y pilotos tras confirmar el cierre de las bases de Las Palmas y Tenerife Sur, a las que se sumarán Lanzarote y Gerona el próximo enero.

Norwegian: 170 empleos en peligro en Madrid

Norwegian ha confirmado su intención de desmantelar la base de Madrid y de suprimir seis rutas que considera poco rentables a cambio de mantener las bases de las islas Canarias, es decir, Tenerife Sur y Gran Canaria, cuyo cierre había anunciado hace casi un año. El cierre de Madrid deja en el aire 170 empleos, según USO.

Supersol: Un ERE para 294 ocupados

Otra de las empresas con recorte de plantilla en marcha es Supersol. El pasado mayo la dirección de la empresa y los sindicatos CGT, UGT y CC.OO. alcanzaron un acuerdo en el expediente de regulación de empleo de la cadena de supermercados que afectará a 294 empleos y conllevará el cierre de 18 tiendas y 12 pescaderías, según el sindicato CC.OO. El ERE se ha reducido desde los 404 empleos que inicialmente estaban previstos.

Dia: La crisis se lleva 1.814 puestos

Dia y los sindicatos mayoritarios, Fetico y UGT, han cerrado un acuerdo para el ERE que la compañía de supermercados anunció a principios de febrero. El número final de afectados es de 1.604 trabajadores, de los que 40 serán prejubilaciones. Este mismo mes la cadena anunció la puesta en marcha de un proceso de despido colectivo para El Árbol, que afecta al cierre de las tiendas Max Descuento y a un máximo de 210 empleados. La caída de las ventas en un 7% en el primer trimestre ha sido el argumento.

Bimbo: 290 empleos por la menor demanda

Bimbo Donuts Iberia anunció la pasada semana que presentará un ERE para 290 empleados con el objetivo de «reorganizar su red comercial en España y adaptarla a la demanda actual del mercado». El plan contempla la reestructuración de las rutas de reparto y que el expediente se presentará por causas económicas, organizativas y de producción. ¿El motivo? «Reorganizar su red comercial en España y adaptarla a la demanda actual del mercado», dice la compañía.

Acerinox: 288 bajas en la planta de Los Barrios

La delicada situación que atraviesa el sector del acero en Europa se cobra una nueva víctima. El grupo mundial acerero con una división española también ha presentado un ERE para 300 trabajadores en su planta de Los Barrios (Cádiz) que finalmente se ha quedado en 288 salidas.

Vesuvius: 128 extinciones de contrato

La multinacional Vesuvius, que se dedica a la elaboración de productos refractarios para la siderurgia, es otra de las afectadas por la crisis del acero. Ha comunicado a los sindicatos que clausurará la actividad industrial en sus factorías de Langreo (Asturias), que cuenta con 111 empleados, y en Miranda de Ebro, que da empleo a 17.

General Cable: 600 puestos menos

El Grupo General Cable, dedicada a la fabricación de cables de telecomunicación para la industria, anunció también el pasado viernes su intención de cerrar las fábricas que tiene en Manlleu y en Moncada y Reixach, en Barcelona, y de despedir a sus 600 empleados. La dirección del grupo justifica los cierres por necesidades de reorganización en el sur de Europa.

Zurich: 224 efectivos

El grupo Zurich ha presentado un ERE para 224 trabajadores en el centro de su filial de asistencia ServiAide en Hospitalet de Llobregat (Barcelona), lo que supone el 83% de la plantilla. La empresa ha justificado su decisión en sus elevados costes.

Endesa: recolocaciones y prejubilaciones

Endesa ha anunciado que dejará de operar todas sus centrales térmicas de carbón en la Península, incluidas las de Litoral (Almería) y As Pontes (La Coruña) en las que efectuó inversiones para que pudieran operar más allá de 2020. La eléctrica ha decidido acelerar el cierre de sus centrales de As Pontes y Litoral, las dos únicas del grupo «salvadas» de la obligación de clausurar a mediados de 2020, empujada por las actuales condiciones de mercado, que han llevado a que estas plantas no resulten competitivas. En este caso los trabajadores más perjudicados son los de las empresas auxiliares que trabajan con las centrales dado que la eléctrica recolocará o prejubila a los propios empleados, según las fuentes consultadas.