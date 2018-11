Guía rápida para entender los test de estrés La banca española ha aprobado holgadamente la prueba planteada por la Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés)

María Cuesta

@cuestaguilar Seguir MADRID Actualizado: 02/11/2018 18:52h

La Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés) acaba de anunciar los resultados de las pruebas de esfuerzo a las que ha sometido a los principales bancos europeos en 2018. El consenso de analistas considera que las entidades han afrontado en mejores condiciones que hace dos años estas pruebas, a pesar de que el examen haya contemplado escenarios más duros que en los anteriores tests. Banco Santander, BBVA, CaixaBank y Sabadell han superado holgadamente este particular examen.

¿Por qué los test de estrés?

A raíz del «crash» de 2007, que dejó en evidencia la supervisión financiera global, los test de estrés se han convertido en una herramienta fundamental para medir la capacidad de los bancos de soportar nuevos envites económicos sin tener que echar mano del dinero público. Así, después de las llevadas a cabo en 2009, 2010, 2011, 2014 y 2016, estas son las sextas pruebas que realiza la Autoridad Bancaria Europea.

¿Cuántos bancos participan?

En esta edición, 48 bancos participan en las pruebas de estrés, todos ellos con un volumen de activos superior a los 30.000 millones de euros. Esto supone analizar el 70% de activos del sector bancario de la UE. Del total, cuatro bancos son españoles: BBVA, Santander, Caixabank, Sabadell. Bankia no participa debido a que se encuentra inmersa en un proceso de fusión con BMN.

¿Cómo son las condiciones del test?

El escenario base está en línea con las previsiones de crecimiento a cierre de diciembre que publica el Banco Central Europeo. El escenario adverso, sin embargo, es el más severo de todos los ejercicios realizados por la EBA hasta el momento. Simula tasas de crecimiento del PIB real de la UE en del -1,2%, -2,2% y + 0,7%, en 2018, 2019 y 2020, respectivamente. En general, implica una desviación a la baja de un 8,3% del PIB de la UE previsto para 2020 (frente al 7,1% del ejercicio de 2016). No obstante, algunos analistas consideran que, a pesar de la mayor severidad del escenario más adverso, las asunciones manejadas no son tan duras como las más conservadoras aplicadas por la Reserva Federal en su último examen a la banca o las de las pruebas de estrés del Banco de Inglaterra.

¿Ha aprobado la banca española?

Banco Santander, BBVA, CaixaBank y Sabadell logran aguantar de sobra el peor escenario planteado a finales de 2020 en los test de estrés de la Autoridad Bancaria Europea. Santander es el grupo español más solvente en el peor escenario de los test de estrés, mientras que en el lado opuesto, con una ratio de capital más ajustada figura Sabadell, según los datos publicados.

¿Cuál es el nivel mínimo de capital exigido?

La EBA no considera un nivel mínimo de capital para aprobar o suspender las pruebas. No obstante, el mercado sí que se fija en el 5,5% de capital de máxima calidad (CET1, fully loaded) como mínimo saludable. En esta ocasión ninguna entidad ha quedado por debajo de este nivel. En la anterior edición de estas pruebas, en 2016, sólo el italiano Monte Paschi di Siena se quedó por debajo de ste nivel. En 2018 no ha participado en los test.