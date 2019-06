De Guindos: «Los bajos tipos no son la causa de la baja rentabilidad de la banca europea» El vicepresidente del BCE sostiene que la política monetaria del organismo ha generado una «situación de recuperación económica»

Tras el reciente anuncio del Banco Central Europeo (BCE) de que retrasará la subida de los tipos de interés sin descartar nuevos estímulos en el caso de que no se lograse el objetivo de una inflación cercana al 2%, el vicepresidente de este organismo, Luis de Guindos, ha dicho que no cree que esta política monetaria sea la causa principal de la baja rentabilidad de la banca europea «porque, de alguna forma, no se ha visto afectada por estos bajos tipos de interés» que, como ha destacado, «han generado una situación de recuperación económica que ha permitido la reducción de los préstamos dudosos y un incremento de la demanda de créditos».

De Guindos ha dicho que las razones que están detrás de la baja rentabilidad de las entidades bancarias europeas son, sobre todo, estructurales: «Los costes de la banca europea, de media, son el 66% de los ingresos mientras que en EEUU está ligeramente por encima del 50%». De Guindos ha apuntado que, a pesar de que «se ha hecho un esfuerzo de reducción de los activos dudosos», estos siguen estando a un nivel «elevado». Otro de los motivos que ha dado el vicepresidente del BCE es que «existe un claro exceso de capacidad de la banca europea y en determinados entornos no se ha realizado un esfuerzo de reducción de esa capacidad».

Así lo ha señalado durante en su intervención en el seminario 'Las finanzas sostenibles y su importancia en el futuro de la economía', organizado en Santander por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y la Asociación de Periodistas de Información Económica (Apie), con el patrocinio de BBVA.

La inflación de la eurozona en mayo fue de 1,2%, lo que complica la meta fijada de llegar al 2%, mientras que la inflación subyacente está ligeramente por debajo del 1%. «Esperamos que, en los próximos meses, el conjunto de la inflación continúe desacelerándose si se mantienen los precios del petróleo y también esperamos que el núcleo duro de la inflación, la subyacente, vaya elevándose de forma paulatina como consecuencia de dos factores: la evolución salarial en Europa y porque el BCE ha proporcionado un nivel muy amplio de liquidez» , ha indicado de Guindos, que ha reiterado que, en el supuesto de que hubiera un deterioro adicional de las perspectivas económicas, el organismo europeo estaría «dispuesto a reaccionar con medidas adicionales y no se excluye ninguna».

El exministro español defendió la política monetaria del BCE: «Su objetivo es la estabilidad de precios, no la rentabilidad de los bancos. La establecemos en función de la evolución de la inflación y creemos que la política monetaria implementada por el BCE en los últimos años es uno de los factores que explican la recuperación económica».

De Guindos ha recordado que la economía europea cerró el primer trimestre del año con una «sorpresa positiva» -el Producto Interior Bruto (PIB) de los países de la zona euro mantuvo su ritmo de crecimiento entre enero y marzo de 2019, con un alza del 0,4%, respecto a los tres meses anteriores-, aunque aclaró que, de acuerdo a sus previsiones, no espera que continúe en el segundo ni tercer trimestre del año. «Esperamos una desaceleración de la economía europea. De acuerdo con nuestras proyecciones, el crecimiento del PBI este año va a estar en 1,2% para posteriormente, en el año 2020-2021, irse recuperando en torno al 1,5%».