Hacienda ignora a Podemos y solo estudia subir el IRPF a partir de los 150.000 euros

El Gobierno se comprometió la semana pasada ante Podemos a tomar medidas de incremento del gasto público a cambio de su apoyo a los Presupuestos para 2019, de cuya aprobación dependen las opciones de Pedro Sánchez de completar la legislatura. Ambas formaciones han retomado las negociaciones en un asunto nada baladí: las subidas de impuestos con que financiar ese mayor gasto. Y en ese punto se produjeron las primeras fricciones. La formación dirigida por Pablo Iglesias presiona al PSOE para sacar adelante su propuesta de elevar el IRPF a quienes ganen más de 60.000 euros al año. El Ministerio de Hacienda, sin embargo, dijo «no» a Podemos y le aclaró que solo se plantea estudiar el impacto recaudatorio que tendría elevar la fiscalidad a las rentas superiores a 150.000 euros.

A la salida del encuentro entre la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y una delegación de Podemos, el secretario de organización de este partido, Pablo Echenique, informó de que la subida del IPRF que exige Podemos se puso sobre la mesa y que el Ejecutivo socialista no renunció a nada. Horas más tarde, Hacienda matizó a sus socios aclarando que pese a que la intención del Gobierno es no tocar el IRPF, «no se subirá a las rentas a partir de 60.000 euros, y solo se valora estudiar el impacto de una subida del impuesto a las rentas de más de 150.000 euros».

Lo cierto es que este incremento de la fiscalidad a las rentas muy altas es algo que el PSOE ya planteó de forma oficial este mismo año desde la oposición, cuando el pasado abril presentó un Presupuesto para 2018 alternativo al del Gobierno de Mariano Rajoy. En esas cuentas, la formación liderada por Sánchez PSOE proponía elevar en cuatro puntos, del 22,5% al 26,5%, el tramo estatal del IRPF para aquellos cotizantes que declaren más de 150.000 euros.

Esta medida, que según los últimos datos de la Agencia Tributaria afectaría a 77.830, implicaría que al sumar el tramo autonómico, en comunidades como Asturias, Andalucía y Cataluña supondría elevar el tipo máximo del impuesto hasta el 52% para esos contribuyentes. Esto, tal y como calcularon entonces los socialistas, permitiría al Fisco elevar la recaudación en unos 400 millones de euros al año.

La postura inicial de Hacienda siempre ha sido la de que no tocaría la fiscalidad a las clases medias para elevar la recaudación del Estado y sufragar su política de más gasto público. Ayer mismo, al inicio de la tarde, insistían en que «de momento no está en la hoja de ruta tocar el IRPF», aunque el Ejecutivo mantenía la puerta abierta a la vista de que las negociaciones con Podemos no han acabado.

Este mismo lunes la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, planteó una subida de los impuestos a las rentas más altas para sufragar las pensiones. «Si no es suficiente con cotizaciones, hay que inyectar impuestos. Y luego se puede debatir si nos vamos a impuestos especiales, a la banca o a las tecnológicas, o nos vamos a hacer una reforma fiscal justa que implique más ingresos, que los tienen que poner los que más tienen», dijo.

Grandes fortunas y empresas

A ello se podría sumar, si Hacienda accede a ello en las próximas reuniones entre ambos partidos, el incremento de la fiscalidad que también exige Podemos a las rentas del capital dentro del IRPF, gravando más a aquellos contribuyentes con más ingresen y a la vez con una base imponible del ahorro más elevada.

Y es que Podemos condiciona también su apoyo a la política económica de Sánchez a que eleve la presión fiscal sobre las grandes fortunas. En este sentido, y aunque aún no se ha vuelto a abordar, el PSOE ha rechazado la propuesta de la formación morada de suprimir las sicav como vehículo de inversión.

Las negociaciones entre el Ejecutivo socialista y Podemos para definir la futura fiscalidad se centran también en el diseño de la nueva fiscalidad a las empresas, y en este sentido las conversaciones están focalizadas en el impuesto a la banca y el incremento del tipo mínimo de Sociedades al 15%.