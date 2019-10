Los institutos económicos alemanes piden a Merkel que abandone el déficit cero Los asesores del gobierno alemán cuentan ahora solamente con que el crecimiento del PIB alcance el 0,5% frente al 0,8% previsto en primavera. El recorte es más amplio para 2020, pasando del 1,8% al 1,1%

Los principales institutos de investigación económica de Alemania han revisado de nuevo a la baja y significativamente su previsión de crecimiento para la economía germana. Mientras que la primavera todavía esperaban que el PIB creciera este año un 0,8%, ahora cuentan solamente con que el crecimiento del PIB alcance el 0,5%. El recorte es más amplio para 2020, pasando del 1,8% al 1,1%.

De confirmarse los pronósticos, el PIB alemán va a sufrir la mayor desaceleración económica desde 2012, cuando el país vivió su última recesión, pero el dato más explosivo es una frase que aparece en el prólogo del documento que los expertos acaban de presentar en Berlín, que afirma que, en estas circunstancias, «cumplir con el cero negro sería perjudicial», en referencia al estricto equilibrio presupuestario y rechazo a la creación de nueva deuda pública que ha mantenido Merkel durante cuatro legislaturas consecutivas y que ahora sigue también su ministro de Finanzas, el socialdemócrata Olaf Scholz.

La política del déficit cero es ahora perjudicial, escriben los cinco institutos de investigación económica, porque la industria alemana está ya en recesión y las fuerzas de crecimiento de la economía están disminuyendo. El informe retrata a una Alemania que, arrastrada por su sector industrial y sin otras fuerza de impulso, se dirige irremediablemente a la recesión después de seis años de crecimiento continuado.

«La industria alemana está en recesión, y esto ahora también está afectando a los proveedores de servicios que atienden a esas empresas», indica Claus Michelsen, Jefe del Departamento de Previsión y Política Económica del Instituto Alemán de Investigación Económica (DIW Berlin). «El hecho de que la economía se mantenga todavía en expansión se debe principalmente al continuo estado de ánimo positivo del gasto de los hogares, que se ha visto impulsado por buenos acuerdos salariales, exenciones fiscales y la expansión de las transferencias federales», señala Michelsen, quien advierte sin embargo que este gasto de las familias que a corto plazo salva el dato macro, puede convertirse en un pesado lastre a medio y largo plazo.

«Las razones del enfriamiento se encuentran principalmente en el comercio internacional y tiene su efecto más inmediato en la industria», señala el informe de previsiones de otoño. «La producción se ha reducido desde mediados del año pasado, particularmente a medida que la demanda de bienes de equipo en los mercados clave se ha debilitado», subraya, poniendo el foco en el riesgo político, tanto del enfrentamiento entre EE.UU. y China como de un Brexit desordenado. «Causaría que el PIB fuera un 0,4% más bajo en el próximo año que si hubiera una salida ordenada», ha previsto Michelsen.

La economía alemana registró su primera contracción trimestral en el segundo trimestre por primera vez desde el inicio de 2013. El Bundesbank ha adelantado que la economía volvió a registrar una caída en el tercer trimestre del año. Dado el deterioro de la situación, ha recortado sus previsiones de forma severa para este año y el siguiente. Con todo, los servicios de estudios aseguran que no se prevé una crisis a gran escala. «Una crisis económica con una pronunciada infrautilización de la economía no está a la vista. No obstante, los riesgos cíclicos a la baja son actualmente altos», señalan el comunicado conjunto los cinco institutos de análisis económico (IFO de Munich, DIW de Berlín, IfW de Kiel, IWH de Halle y RWI de Essen).

Sin necesidad de medidas fiscales adicionales

Está previsto que el Gobierno alemán publique sus propias previsiones de crecimiento a finales de este mes. En abril, ya pronosticó un crecimiento del 0,5% para 2019 y del 1,5% para 2020. Los institutos que asesoran al gobierno de Berlín consideran que actualmente no hay razón para tomar medidas fiscales adicionales, pero insisten en que debería utilizar su margen fiscal si la recesión económica resulta ser peor de lo esperado. «Sería fundamentalmente incorrecto seguir con la política de ‘déficit cero’», ha reiterado Michelsen.

En virtud de la regla que frena la deuda alemana, el Gobierno federal puede asumir una nueva deuda de hasta el 0,35% de la producción económica. Eso equivaldría a aproximadamente 5.000 millones de euros (5.500 millones de dólares) en 2020, una vez que se hayan tenido en cuenta factores especiales como el crecimiento. La deuda permitida ascendería a 8.400 millones de euros en 2021 y a 9.700 millones de euros en 2022, según los expertos en presupuesto del Parlamento.

Hasta ahora, Merkel ha anunciado un paquete extraordinario de 54.000 millones de euros, 100.000 millones hasta 2023, destinado a políticas de protección del clima, pero aumentan los críticas a esta iniciativa por «insuficient» y porque el dinero saldrá fundamentalmente de nuevos impuestos, en lugar de proceder de créditos tan baratos como los que proporciona un escenario de tipos cero.