Jack Ma: «¿China y EE.UU.? No debemos solucionar un problema creando otro»

Jack Ma (Hangzhou, 1964) es fundador y presidente del Grupo Alibaba, una de las principales compañías de tegnología del mundo junto con Google, Facebook, Amazon y Microsoft. Está implementando cinco grandes estrategias en su grupo que prometen transformar radicalmente el comercio mundial. Su propósito es ir delegando la presidencia para centrarse en su interés fundamental: la filantropía a través de su fundación dedicando los próximos treinta años a cambiar el sistema educativo global para que pueda enfrentarse a los desafíos de la era digital.

La Fundación Jack Ma brinda apoyo a escuelas en áreas rurales. ¿Cuáles son sus planes de futuro en este campo?

Hay cerca de 40 millones de jóvenes en China que viven en zonas rurales pobres. Creo que la mejor manera de ayudar a los niños es ayudar a sus maestros. Los profesores en las zonas rurales tienen muy malas condiciones: no son respetados, nadie se preocupa por ellos. Estamos tratando de construir un sistema para alentarlos, inspirarlos y apoyarlos. Eso fue lo que impulsó este programa. Desafortunadamente, muchas escuelas en áreas pobres no tienen suficientes niños. Intentamos crear internados con más de cien estudiantes. China, África y muchos países en desarrollo están experimentando el mismo problema. Queremos mejorar el modelo chino para luego usarlo en otros países. También estamos investigando en optimizar la manera de usar Internet y la tecnología para mejor capacitar a estudiantes, maestros y directores.

Otro programa notable de su fundación en África es el Premio Netpreneur que otorga un millón de dólares a los empresarios de tecnología africanos. ¿Cuáles son sus objetivos con esta iniciativa?

África necesita las tres "E": eGobierno, eEducación y eEmpresarios. Un gobierno electrónico será eficiente y transparente. La eEducación serían los cimientos. Si conseguimos tener grandes empresarios, mejorarán exponencialmente la economía Africana. Lo que hacemos es alentar a los empresarios y convertirlos en los nuevos héroes de África. Les inspiramos a contratar a más personas, ser más creativos, mejorar la economía. Eso es lo que ha hecho China durante los últimos veinte, treinta años. Descubrí maneras de formar y desarrollar a personas para convertirlas en empresarios. Quiero hacer esto en África. Mi fundación da un millón de dólares a diez empresarios africanos al año. El propósito es crear "casos de estudio" de éxito para emprendedores en África. Independientemente del país, edad y tipo de negocio. No se trata solo de tecnología, da igual si es una peluquería o un restaurante, aún puede recibir un premio si tienes éxito. Queremos mostrarle a África que hay muchos emprendedores y muchas maneras de mejorarlos.

Con el desarrollo exponencial de la tecnología, el transhumanismo y la inteligencia artificial. ¿En qué cree que la educación debe centrarse en este nuevo mundo que se avecina?

Mi opinión es que todo el sistema educativo debe actualizarse. El sistema educativo de hoy fue diseñado hace varios siglos en la revolución industrial. Entrena a la gente a memorizar y calcular cosas. Estamos pasando de un período industrial a uno digital: durante los últimos treinta años hemos estado tratando de hacer que las personas sean como máquinas, en los próximos treinta años haremos máquinas como personas. El sistema educativo actual entrena a las personas para competir con las máquinas.

¿No es eso una batalla imposible?

Sí, no cabe duda en la era digital en la que vivimos. La única manera de tener éxito es enseñar a nuestros hijos a ser más creativos, constructivos e innovadores. Esta es la forma en la que debe evolucionar el sistema educativo. Tenemos que entrenar a nuestros hijos no para que obtengan las mejores notas, sino para que sean la mejor versión de sí mismos, ya que no importa cuánto trabajemos para memorizar y calcular cosas porque una máquina siempre podrá hacerlo mucho mejor que nosotros. Si no cambiamos la forma en que enseñamos a nuestros hijos, tendrán un problema en el futuro. En la era de la explosión de la información debemos enseñar a nuestros hijos a tener un pensamiento independiente.

Ahora existe una gran preocupación por la inteligencia artificial y los robots...

Pero yo no la tengo. Los robots son máquinas, no tienen corazón. Sólo tienen microchips. Los chips nunca podrán soñar como el corazón lo hace. El corazón tiene amor, sueños y creatividad. Si los seres humanos solo usan sus cerebros, no importa cuánto trabajemos, no podremos competir contra las máquinas. El corazón está relacionado con el EQ (coeficiente emocional) y el cerebro con el IQ (coeficiente intelectual). Si solo competimos con nuestro coeficiente intelectual, perderemos. Tenemos que competir con nuestro EQ y LQ (coeficiente afectivo) además de nuestro IQ. Ese es el sistema educativo que el mundo necesita.

¿Qué significado tiene para usted haber creado el Grupo Alibaba, gigante del comercio electrónico?

No solo queremos hacer comercio electrónico, Alibaba facilita todos los aspectos necesarios para hacer negocios más fácilmente. Durante la era industrial, solo las grandes empresas tuvieron éxito. Tenían el dinero, los recursos, la red y la tecnología. Sin embargo, el 99% de las empresas del mundo son pequeñas empresas, queremos ayudarlas a competir y ser prósperas. Nuestro sueño es permitir a través de la tecnología que cada pequeño sueño se haga realidad. Por eso nos centramos en los mercados, construimos sistemas logísticos, financieros y de computación en la nube. Estos son los sistemas que pueden mejorar cualquier pequeña empresa y hacerla competitiva. Al principio nadie creyó en mi visión. Durante los últimos 20 años, todas las empresas que han utilizado nuestro mercado y sistemas han tenido éxito.

«La gente piensa que somos el «Amazon» de China, pero no es así. No somos una empresa de comercio electrónico, ayudamos a las compañías a convertirse en Amazon»

¿En qué se diferencian Alibaba y Aliexpress de Amazon?

Nosotros no somos una empresa de comercio electrónico, Amazon sí. Nosotros ayudamos a las empresas a convertirse en empresas de comercio electrónico, a convertirse en Amazon. La gente piensa que somos el Amazon de China, pero esto no es así. Creemos que cualquier empresa puede seguir el modelo de Amazon. Les ayudamos a entregar, pagar y recibir dinero, llegar al mercado y tener las mismas capacidades tecnológicas que Amazon. Esa es nuestra visión y así es como creemos que se verá el mundo en los próximos diez a veinte años y por ello hemos sido capaces de crear compañías líderes como Ali Cloud, Ant Financial o Alibaba City Brain, uno de los principales cerebros de control y seguimiento de todo el sistema de grandes ciudades a través de Inteligencia Artificial.

Amazon compra y vende...

Nosotros no, brindamos soluciones a las empresas. Si tienes un problema de TI, te ofrecemos cloud computing. Si tienes un problema de distribución, te facilitamos la logística. Si tienes problemas para llegar al mercado, puedes utilizar nuestros recursos.

¿Qué cambios de su estrategia "Five New New Trends" considera que serán los más importantes a futuro?

En los próximos diez a veinte años nos mudaremos al nuevo comercio minorista. Se está redefiniendo la forma en que funciona el comercio minorista. Las tiendas tradicionales están esperando que vengan los clientes. El nuevo comercio minorista combina la venta tradicional con la venta por Internet. Ya no vas a la tienda, ahora la tienda va a ti. “New Retail” cuenta tambien con “New Manufacturing”. En los viejos tiempos, la fabricación implicaba ideas e ingeniería, hacer un producto y venderlo en el mercado. Debido al tratamiento de los datos, en el futuro sabremos exactamente lo que todos quieren, por lo que lo podremos fabricar a medida. El pasado ha sido B2C (empresa a consumidor), ahora es C2B (consumidor a empresa). El sistema financiero del pasado era el de los grandes bancos que buscaban un cliente que quisiera invertir. En el futuro, empoderaremos a todas las pequeñas empresas que necesiten dinero. Mientras tengan un buen sistema de calificación crediticia, obtendrán fondos. Estamos redefiniendo el sistema financiero.La computación en la nube y la tecnología de Internet reemplazarán a la tecnología tradicional. En el siglo pasado la ventaja competitiva fue el petróleo, este siglo son datos. Sin datos, es difícil de personalizar y ser innovador. Estos son los cinco elementos que creemos que van a cambiar el mundo significativamente. Al principio, a las industrias minoristas y manufactureras no les va a gustar. La gente con éxito ama el ayer. Pero las personas con éxito solo representan el 20% de la población. Lo que queremos hacer es lograr que el 80% de las personas tenga más éxito y al mismo tiempo asegurarnos de que todos compitan por el futuro, no por el ayer.

¿Y cómo la inteligencia artificial puede ayudar a la humanidad?

Toda revolución tecnológica trae un desastre. La intención inicial siempre es buena, pero sus consecuencias no lo son. La Primera Revolución Tecnológica, directa o indirectamente, causó la Primera Guerra Mundial. La Segunda Revolución Tecnológica, directa o indirectamente, causó la Segunda Guerra Mundial. Ahora estamos en la Tercera Revolución Tecnológica, si los seres humanos no la respetan, la abrazan y la llevan en la dirección correcta, podríamos tener grandes problemas. Si alguna vez hay una Tercera Guerra Mundial, debería ser una guerra contra la pobreza, las enfermedades y los problemas ambientales. Los humanos deben usar la tecnología para resolver sus problemas en lugar de usarla para ser más poderosos y competir entre sí. Eso es una locura y una estupidez.

¿Cuál es la mayor aportación de la actual revolución tecnológica?

La primera revolución tecnológica alivió el uso de la energía humana. La segunda redujo las distancias. La actual alivia el uso del cerebro. Traerá desafíos, pero hará que la vida humana sea mejor. El único problema es cómo vamos a capacitar y desarrollar a nuestra generación y las futuras para estar listos para ello. Si no estás preparado para esa tecnología, estarás asustado. Y con el miedo vienen los problemas. No son los jóvenes o los pobres quienes están preocupados por la revolución tecnológica, lo están los ricos poderosos y los países desarrollados. La inteligencia artificial está llegando. No puedes detener la nueva tecnología, pero sí puedes cambiar y adoptarla. La tecnología debe ser utilizada para hacer buenas acciones. Las empresas tecnológicas deben asumir esa responsabilidad. Especialmente empresas como nosotros, Google y Amazon. Tenemos la gran responsabilidad de cuidar asuntos como el trabajo, la privacidad... Solo así creceremos juntos.

El Grupo Alibaba sigue creciendo a gran velocidad. ¿Cuál cree que ha sido la clave de su éxito?

Primero, tienes que tener una visión. Muchas empresas tienden a perder su visión a medida que crecen. Siempre piensan en el trimestre actual o en el siguiente. Cuando pierdes tus sueños, te conviertes en una máquina. Los seres humanos no son máquinas. Para que nuestra empresa siga creciendo, siempre pensamos en el futuro. En comparación con el ayer, somos grandes, pero en comparación con el mañana todavía somos un bebé. La segunda clave es la gente. Tienes que encontrar a la gente que cree en el futuro. Personas que trabajan día y noche y sean innovadoras. La tercera clave es respetar a tus competidores. Un competidor no es un enemigo, si piensas así, será malo para ti. Tienes que aprender de tus errores y cambiarte a ti mismo. He pasado la mayor parte de los últimos veinte años formando y desarrollando personas. Pienso en ellos como generales luchando en el campo de batalla. Es importante saber construir un equipo. No se trata de contratar a las mejores personas, sino de encontrar a las personas adecuadas, las que tienen la misma visión y los valores que tú.

Ha comentado que al éxito de su compañía ha contribuido que el 47% de sus empleados sean mujeres. ¿En qué sentido lo piensa?

Ya no tenemos el 47% pues acabamos de adquirir dos grandes empresas, en su mayoría hombres, por lo que ese porcentaje bajó un poco desgraciadamente. Transmito mi compromiso al equipo para que podamos volver a esas cifras. Más del 34% de nuestros altos directivos eran mujeres. Pensamos en hacer que nuestros servicios, software y productos sean más parecidos a los humanos, más considerados. Descubrimos que las mujeres son mejores en eso: se preocupan por los demás mucho más que los hombres, maridos, hijos, padres... Los hombres son más egoistas y se preocupan más por ellos mismos. Las mujeres son más consideradas y también más leales, es muy difícil que otras empresas las arrebaten. Los hombres piensan en lo que pueden conseguir. Las mujeres piensan en lo que las hace felices. En este siglo seguramente habrá más mujeres líderes, no solo en los negocios, sino en el mundo en sí. El mundo será más equilibrado.

Conoce muy bien a las mujeres.

Tenemos 700 millones de compradores activos en nuestro sitio web cada mes. Más del 70% de ellas son mujeres, son las grandes compradoras, pero no compran necesariamente siempre para sí mismas. Si miramos lo que compran los hombres; o compran de forma puntual ya sea para sí mismos o un regalo para impresionar a una mujer. Esa es la naturaleza humana.

Ha incluido entre sus empleados como obligatorio la práctica del Tai Chi Chuan, imprescincible en su vida, ¿por qué es tan importante para usted?

Tai Chi es una filosofía sobre el equilibrio. Es a la vez duro y suave, rápido y lento. Esta es la filosofía que me gusta. No importa lo fuerte que aparentes ser, internamente debes de ser muy suave. Si quieres vivir más tiempo, no debes hacer ejercicio en exceso. Las tortugas no se mueven y sin embargo viven mucho tiempo, porque ahorran energía. Muchos animales que corren rápido no viven mucho tiempo. Cuando creas productos para tus clientes también debes tener en cuenta esta filosofía. A muchos jóvenes les encanta moverse rápido. Si se hace lento pero correctamente, termina siendo más rápido.

Lo más importante de una empresa son los empleados...

En nuestra empresa, creemos que todos deben afrontar el trabajo con felicidad y la vida con seriedad. Yo siempre digo "No trabajen demasiado duro. Por favor, trabajen alegremente”. Solo cuando eres feliz, te vuelves creativo e innovador y perduras mucho.

Ha creado la Fundación Paradise en China y es miembro de la junta de The Nature Conservancy. ¿Cuál es su implicación en la preservación del medio ambiente?

He estado muy involucrado en temas ambientales durante los últimos diez años. Me preocupa el aire, el agua. Hablé mucho sobre el tema y presioné a los gobiernos para que hicieran algo al respecto. Finalmente el gobierno chino está empezando a preocuparse por el medio ambiente, y por ello he comenzado a prestar atención a las cosas que la gente no ve, como por ejemplo, la educación. Cuando todo el mundo comienza a prestar atención al medio ambiente es el momento de dirigir tu atención a otros temas importantes que todavía pasan desapercibidos.

¿Cuál cree que es el secreto para poder cumplir nuestros deseos?

El secreto es tu voluntad. Debes creer seriamente en tu visión a futuro y no porque otras personas crean en ella o recibas aprobación de la sociedad. Tienes que creerlo con tu corazón. Luego tienes que encontrar a la gente que la comparta y tienes que actuar. Necesitarás tiempo. Tienes un deseo en el que realmente crees. Encuentras un grupo de personas que realmente creen en tu deseo. Tienes que estar listo para actuar y cometer errores todos los días. Y entonces el tiempo sigue moviéndose, las cosas cambiarán.

¿Qué le gusta de nuestro pais?

¡Me encanta!. El clima, la gente, la cultura, la comida. Tu cultura tiene algo de aventura, romanticismo y dignidad. España necesita ser conocida por más personas en todo el mundo. Me considero afortunado de haber estado aquí. Desde la primera vez que vine siempre intento venir más a menudo. Cuando me preguntan cuál es mi país favorito en el extranjero siempre contesto España.

China se ha convertido en una de las mayores potencias mundiales. ¿Qué factores cree que han sido claves en el portentoso desarrollo de China?

En los últimos cuarenta años lo que China ha hecho es aprender. China solía estar muy cerrada. China abrió su mente. Hemos aprendido de los Estados Unidos, Japón y Europa. Nuestra gente es muy trabajadora porque hemos sido pobres durante muchos años. El aprendizaje y el trabajo duro pueden cambiarlo todo. El otro factor es que China respeta el conocimiento. En los primeros días, asumimos muchos de los trabajos de bajo nivel subcontratados por Estados Unidos relacionados con el trabajo en las carreteras y la fabricación de ropa. No nos importó, solo queríamos hacerlo. Hay muchas razones para que China se convierta en la segunda economía más grande. Por supuesto, todavía hay muchas cosas que China necesita mejorar.

¿Por ejemplo?

Estados Unidos, Europa y Japón han estado conectados durante los últimos cien años, mientras que China lo ha hecho en los últimos cuarenta. No tenemos un idioma internacional que nos permita comunicarnos, existen muchos problemas. Yo viajo por todo el mundo para aprender a comunicarme, regreso a China y lo transmito a la gente y a las empresas. La gente no te respeta porque tienes dinero sino por asumir tu responsabilidad.

Gracias a Alibaba y Ant Financial, China cuenta hoy con la industria de servicios financieros más avanzada del mundo. Entre sus logros está el tener la posibilidad de dar un 100% de seguridad en todas las transacciones y poder pagar con reconocimiento facial. ¿Podría contarme más sobre el "modelo 310"?

En ese momento en Alibaba, encontré una oportunidad interesante. Una persona quiere vender. Él te encuentra pero no sabes cómo comprarle. Te ofrece su producto y exige tu dinero. Pero si le das el dinero y no recibes el producto, te habrá engañado. Al mismo tiempo, el vendedor está preocupado por recibir su dinero. Descubrí que este tipo de problema existía desde hace mucho tiempo y no se había encontrado una solución. Así que fui al banco y pedí ayuda para resolverlo. El banco no confiaba en nuestro modelo y pensó que nuestro negocio era demasiado pequeño. Me sentí frustrado así que decidí construir nuestro propio sistema financiero para poder exportar el servicio. Actúo como intermediario entre el comprador y el vendedor. Todos en ese momento me decían lo estúpido que era. A mi no me importaba si era estúpido mientras funcionara. Fui al Foro Económico Mundial de Davos y escuché a Clinton hablar sobre el liderazgo sobre la responsabilidad. Me inspiró a tomar acción. El 'modelo 310' está abierto a todos en China hoy. Si alguna compañía desea pedirnos dinero prestado, puede solicitarlo a través de un teléfono móvil. A los tres minutos de rellenar los formularios, nuestra máquina le informa si está aprobado o no en un segundo. El dinero estará entonces en su cuenta dentro de manera inmediata. Todo ello está basado en un sistema de puntaje de crédito. En realidad nadie toca el dinero. Los datos nos dirán si son buenos o no. Dimos préstamos a doce millones de negocios diferentes el año pasado. La tasa de creditos impagados es en torno al 1%.

Muy impresionante, usted es un generador de buenas ideas.

Disfrutamos de nuestro trabajo. Nuestros valores están ordenados de la siguiente manera: el número uno son nuestros clientes, el segundo nuestros empleados y el tercero, nuestros accionistas. Esta es nuestra filosofía. Fui a la Bolsa de Nueva York, donde el valor número uno es el de los accionistas. Sabemos que si cuidamos a nuestros clientes, ellos cuidarán a nuestros empleados. Si cuidamos a nuestros empleados, los clientes estarán contentos y, posteriormente, los accionistas también estarán contentos.

Según su experiencia, ¿cuál es el estado actual de la relación comercial entre los Estados Unidos y China?

Estados Unidos y China tienen algunos problemas y esto es muy natural entre dos socios cercanos. Hemos tenido cuarenta grandes años de asociación empresarial. Debemos encontrar formas positivas de resolver estas diferencias y debemos considerar a ambas partes. La competencia y la cooperación deben considerarse juntas en lugar de convertir a un competidor en un enemigo. No debemos resolver un problema causando otro. Tenemos que tener siempre una mirada positiva. La conclusión es que se debe de establecer una relación de trabajo funcional y fructífera a largo plazo. Una buena relación entre Estados Unidos y Rusia significa paz mundial. Una buena relación entre Estados Unidos y China significa prosperidad.

