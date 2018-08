Jaime Malet: «No puedo pensar que ninguna empresa vuelva a Cataluña con Torra» El presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España avisa, ante los encuentros de Sánchez con el Govern, que «se ha producido un mal uso y exceso de recursos, símbolos y competencias» por la Generalitat

Javier Tahiri

@javiertahiri Seguir MADRID Actualizado: 08/08/2018 03:23h

Como catalán, el presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España, Jaime Malet (Barcelona, 1964), siente especialmente la deriva política de la Generalitat y se muestra especialmente escéptico sobre el retorno de empresas a Cataluña que está intentando el Govern de Quim Torra.

«No se puede andar diciendo que las empresas vuelvan y al mismo tiempo advertir de que vas a preparar un "otoño caliente". Las compañías no van a volver con ese aliciente y no puedo pensar en ninguna empresa que vaya a cambiar su sede social en base al escenario que les muestra la Generalitat de Torra», reflexiona a ABC.

El escenario que muestra la batuta de Torra ahuyenta a las empresas, en su opinión. «Los gobiernos que movilizan a la calle desde el poder y no desde la oposición suelen ser dictaduras. Se está llamando fascistas a los que quitan lazos amarillos, cuando en realidad el fascismo no se caracterizó justamente por sacar nada, sino por alimentar la simbología», advierte.

Pese a que se congratula de los acercamientos entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el Govern, no cree que las concesiones del Estado vayan a servir de nada. «Esta muy bien que se hable, pero yo no veo ningún tipo de lealtad de la Generalitat, más allá de aprovechar cualquier situación para alimentar el victimismo. Si hoy estamos donde estamos no es por falta de competencias o de recursos de Cataluña sino justamente por lo contrario: por un exceso y un mal uso de recursos, de símbolos y de competencias», sentencia Malet.

El presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España, una institución que lleva más de cien años en nuestro país y que engloba a las multinacionales norteamericanas en suelo español, cree que esta situación es estructural. «Se han ido por incomodidad por el acoso nacionalista y esta será la razón por la que se seguirán yendo, no por la posibilidad real de que Cataluña se independice porque no la hay», zanja.