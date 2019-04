Madrid lidera el crecimiento el año pasado y se dispara un 3,7% frente al 2,3% de Cataluña Los efectos del «Procés» siguen pasando factura a economía catalana, que crece por debajo de la media española (+2,6%)

AGENCIAS Madrid Actualizado: 29/04/2019 13:14h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La Comunidad de Madrid, Cantabria y Navarra han sido las comunidades autónomas que más han crecido durante 2018, con un crecimiento del PIB del 3,7%, el 3,4% y el 3%, respectivamente. De esta forma, Madrid incrementa más su PIB que Cataluña (+2,3%) aunque no se produce el «sorpasso» y sigue pesando más la segunda dentro del Producto de España.

Según la primera estimación de la Contabilidad Regional de España publicada este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), otras dos autonomías más también han destacado por estar por expandirse por encima de la media nacional (+2,6%): Se trata de Castilla-La Mancha, con un crecimiento del 2,8%; y Galicia, con un alza del 2,7%.

Por el contrario, los menores crecimientos del PIB han correspondido a Murcia, con un incremento del 1,5%, y a las ciudades autónomas de Ceuta (+1,5%) y Melilla (+1,6%). De los 19 territorios regionales de España, 15 han alcanzado el pasado año crecimientos del PIB superiores a la media de la UE, que fue del 2 por ciento.

Mayor PIB por habitante

En cuanto al PIB per cápita, la Comunidad de Madrid ha registrado el mayor PIB nominal por habitante en el año 2018, con 34.916 euros, seguida por País Vasco (34.079 euros), Navarra (31.809 euros) y Cataluña (30.769 euros), todas ellas por encima de la media nacional (25.854 euros).

En cuanto al PIB per cápita, España ha mejorado esta magnitud un 3,2% más que el pasado año, hasta los 25.854 euros, por encima de los 24.275 euros de 2008, antes del inicio de la crisis económica. La Comunidad de Madrid ha registrado el mayor PIB nominal por habitante en el año 2018, con 34.916 euros, seguida por País Vasco (34.079 euros), Navarra (31.809 euros) y Cataluña (30.769 euros), todas ellas por encima de la media nacional.

También han superado el PIB por habitante de España las regiones de Aragón (28.640 euros), La Rioja (26.833 euros) y las Islas Baleares (26.764 euros). Por debajo de la media nacional, han figurado Castilla y León (24.397 euros), Cantabria (23.817 euros), Galicia (23.294 euros), Asturias (23.087 euros), Comunidad Valenciana (22.659 euros), Murcia (21.134 euros), Canarias (21.031 euros), Castilla-La Mancha (20.645 euros) y Ceuta (20.032 euros).

Cerrando la tabla, con los menores PIB per cápita han aparecido Extremadura (18.174 euros), Melilla (18.482 euros) y Andalucía (19.132 euros). De esta forma, el PIB por habitante de Extremadura se situó un 29,7 por ciento por debajo del dato nacional, el Melilla fue un 28,5 por ciento inferior y el de Andalucía, un 26 por ciento menor.

Por el contrario, la riqueza por habitante de la Comunidad de Madrid ha sido un 35,1% superior a la media nacional, la del País Vasco, un 31,8%, y la de Navarra, un 23% más elevado.