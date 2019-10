Miles de pensionistas marchan hasta el Congreso para pedirle a Sánchez que suba las pensiones según el IPC Más de 280 plataformas de toda España exigen la equiparación de las pensiones más bajas con el Salario Mínimo (900 euros), entre otras medidas, para los próximos meses y critican el «postureo» del presidente del Gobierno

CRIS DE QUIROGA Madrid Actualizado: 16/10/2019 14:34h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La denominada Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones (Coespe), ha reunido este miércoles a miles de pensionistas y a más de 280 plastaformas de toda España - unas 20.000, según la organización y más de 3.000 personas estima la Policía Municipal de la capital- en una marcha que ha partido desde la Puerta del Sol al Congreso de los Diputados a la que han asistido representantes de Unidas Podemos como su portavoz en el Congreso, Irene Montero y el coordinador de Izquierda Unida, Alberto Garzón.

Apoyando a nuestros mayores en la manifestación en defensa de las pensiones públicas. ¡Luchan por todas las generaciones! Éxito total de la convocatoria. pic.twitter.com/tkzXGjqavu — Alberto Garzón🔻 (@agarzon) October 16, 2019

Representantes de este colectivo han insistido en reivindicaciones como el incremento de las pensiones de acuerdo con el IPC, la equiparación de las pensiones mínimas con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 900 euros o que, a lo largo de la próxima legislatura, estas prestaciones asciendan a 1.084 euros. Unas propuestas que han entregado en un documento dirigido al Ejecutivo.

Los portovoces de la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones (Coespe)y de otros colectivos participantes se han mostrado muy críticos con el presidente del Gobierno en funciones, de quien han afirmado que «tiene nariz de Pinocho: en un año de Gobierno no ha hecho absolutamente nada que no sea postureo». En esta línea, le han reprochado no haber derogado la Reforma Laboral de 2012 y la de las pensiones. «¡Señor, Sánchez! La dignidad y honradez de los pensionistas le dan mil vueltas», han destacad desde este movimiento.

Desde Coespe Mujer, una portavoz ha puesto el acento en la situación de las pensionistas. En concreto, ha apuntado hacia la «precariedad de las pensiones» y añadido que una de cada cuatro mujeres mayores de 65 años viven por debajo del umbral de pobreza, así como que un millón carece de pensión y dependen de la de su marido. Además otro millón más perciben menos de 500 euros mensuales.

Más de 700 kilómetros a pie y un camión

Encabezando la marcha un grupo de pensionistas en silla de ruedas, protegidos por un cordón de seguridad formado por voluntarios del cuerpo de bomberos. Una manifestación con la que culmina la marcha de las dos columnas formadas por centenares de pensionistas que han partido de Rota (Cádiz) y Bilbao (País Vasco) hace casi un mes y que ayer se reunieron en la Puerta del Sol tras recorrer más de 700 kilómetros a pie para reivindicar el «derecho a una pensión digna».

En concreto, la columna venida de Andalucía llevaba en camino desde el pasado 21 de septiembre mientras que la de los pensionistas vascos comenzaba su periplo el 25 de septiembre desde Bilbao.

Coespe viene reclmando desde hace meses la derogación de las dos últimas reformas laborales y de pensiones, así como el blindaje de las pensiones incluyéndolas como derecho fundamental en la Constitución, la revalorización de estas prestaciones en base al IPC y equiparar la pensión mínima con el Salario Mínimo. Además de la eliminación de los copagos farmacéuticos.