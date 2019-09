El número de proyectos de franquicia crece un 15% en el primer semestre del año La hostelería y los servicios a particulares son los sectores que más repuntan, aunque el índice de abandono continúa siendo alto

ABC Madrid Actualizado: 04/09/2019 02:35h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas La pequeña industria que quiere jugar en las grandes ligas

Cada vez más emprendedores apuestan por explotar una marca comercial en su propio negocio. El número de nuevos proyectos de franquicia ha crecido un 15% durante el primer semestre del año, con respecto al mismo período de 2018, según los datos del portal especializado en franquicia quefranquicia.com, que recopila información desde 2001.

«Durante los primeros seis meses, hemos sido testigos del nacimiento de nuevos proyectos pertenecientes a diversos sectores, siendo el de la hostelería y el de servicios a particulares los dos que han despuntado más claramente», apunta el director general de la consultora Barbadillo y Asociados, Santiago Barbadillo. Además del repunte de los últimos meses, esta firma especializada en proyectos de franquicia ya cifró en 71.000 el número de establecimientos franquiciados en España en 2018, un 38,4% más que hace una década.

«Los nuevos proyectos de franquicia destacan, no solo por su elevado número, sino también por la creatividad y su especial adaptación a los actuales hábitos de consumo, algo fundamental para que cualquier idea o negocio prospere hoy en día», asegura Barbadillo.

Así, la previsión para el cierre de 2019 es que se superen las cifras del pasado año, con un incremento final de proyectos próximo al 10% en el segundo semestre. El impulso llegará también de la mano del sector de la estética, gracias a la puesta en marcha de cadenas destinadas al cuidado del hombre y a la aplicación de tratamientos faciales y corporales especialmente pensados para ellos.

Muchos fracasos

Aunque el balance sea positivo, existe un alto índice de proyectos que no logran prosperar en el mercado. ¿El motivo? Como apuntan desde la consultora, por no estar bien diseñados o no haber partido de unas bases sólidas en lo que al propio negocio se refiere.

«Si las marcas se limitan a copiar lo que ya existe, sin analizar su caso concreto ni establecer unas condiciones económicas, jurídicas y estructurales específicas y bien estudiadas, se corre el peligro de colocar en el mercado franquicias que no lograrán prosperar y que, incluso en el corto plazo, encontrarán problemas con sus franquiciados», explica Barbadillo.

Otra de las rémoras que suele lastrar la expansión de ciertas redes de franquicia es una selección inadecuada de las ubicaciones y de los franquiciados. Lo que responde casi siempre a un proceso de expansión alejado de criterios lógicos y basado únicamente en el afán de crecer rápidamente y sin miras a consolidar.