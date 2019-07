El fin de los peajes abre el debate de cómo pagar las autovías

Aunque a la Airef el Gobierno no le ha pedido un estudio sobre cómo financiar los kilómetros de autopistas a partir del fin de los peajes, así como el resto de la red española de gran capacidad, su presidente subraya que la recaudación medioambiental ha caído en España en los últimos 20 años y cifra en 1.318 millones el aumento de los ingresos fiscales que comportaría equiparar el impuesto sobre hidrocarburos del diésel y el de la gasolina.

El vehículo eléctrico en nuestro país no llega al 0,8% del total de ventas. El mejor mecanismo para impulsar la electrificación sería un IVA reducido. Europa lo ve con buenos ojos y España debería también apoyarlo junto a otras medidas de apoyo fiscal, como la reducción de cualquier otra tasa o viñeta relacionada con el uso de las vías de gran capacidad, defiende el vicepresidente de Anfac.

Armero se queja de que la incertidumbre hace que el comportamiento del consumidor sea de esperar para comprar un vehículo nuevo, lo que ha provocado caídas de ventas de ocho meses consecutivos, de modo que se han disparado los de segunda mano. En ese sentido, Armero subraya que el gran problema para la contaminación es que los coches en España tengan una media de edad que supera los 13 años y que no se renueva el parque de automóviles.

En cuanto a la aplicación de algún tipo de peaje o impuesto destinado al mantenimiento para todas las vías de gran capacidad españolas, parece que es el camino que justamente se debe hacer, guste o no, pues los recursos disponibles difícilmente pueden permitir un mantenimiento adecuado de la red viaria. Por eso resulta mejor establecer un mecanismo, por ejemplo un canon, que se aplique de forma gradual, en fase inicial, de forma temporal, aunque debería acabar por kilómetro recorrido, de forma que se aplique el principio de que quien contamine pague. La alternativa a ese canon será una red viaria en estado deficiente, con mayores riesgos de seguridad vial.

El gobernador del Banco de España ha optado por no pronunciarse ante el componente estructural del déficit, que se mantiene constante en los últimos 5 años y todo indica que se va a incrementar con el fin de los peajes. A juicio de Hernández de Cos, resolverlo solo tiene dos opciones: hay forma de reducirlo a través de bajar el gasto público y la otra es a través de los impuestos. El debate de que se mantengan o no los peajes entra en ese tipo de consideración presupuestaria y, por lo tanto, de decisión política .

«La viñeta no es una medida simpática y por eso requiere un amplio consenso político y con el transporte»

Pere Macias, presidente de la Fundación Círculo de Infraestructuras - ABC

España tiene un gravísimo problema de sostenibilidad económica por lo que se refiere al mantenimiento de su red viaria de gran capacidad. Las restricciones presupuestarias no parece que, ni a corto ni a medio plazo, vayan a remitir y, por lo tanto, las dotaciones destinadas a la explotación de las carreteras principales continuarán siendo insuficientes. Esta circunstancia no solamente se traduce en una creciente incomodidad para los usuarios, sino que comporta dos tipos de riesgos. En primer lugar, el mal estado de los pavimentos y de la señalización contribuye a aumentar la siniestralidad. Además, se incrementa el consumo de combustible y el desgaste de los neumáticos, con notables consecuencias en el aumento de las emisiones de CO2 y de la contaminación.

Es imprescindible dar una respuesta a dicha problemática, que no puede ser otra que el cumplimiento de las políticas europeas de transporte y de medio ambiente. Hay que pagar por el uso y esto debe acometerse cuanto antes. Al no tratarse de una medida «simpática», es obvio que la implantación de una Viñeta o de un pago por uso requiere un amplio acuerdo político y con los agentes económicos del sector del transporte. Pero no cabe dilatar más su implantación.