Premios BBVA Longevia: las recetas para apuntalar las pensiones Los galardones tienen por objetivo impulsar la investigación sobre longevidad en tres ámbitos: Derecho, Economía y Sociología

Laura Montero Carretero SEGUIR Madrid Actualizado: 09/03/2020 12:22h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El aumento de la longevidad unido a una baja tasa de fertilidad han desencadenado una tormenta perfecta en el sistema público de pensiones español. Un escenario ante el que no es de extrañar que la jubilación se haya convertido en una de las principales preocupaciones para la ciudadanía.

«La esperanza de vida a partir de los 65 años aumenta aproximadamente 16 meses cada 10 años, pero la edad media de jubilación lo hace a un ritmo de seis meses por década. Y, por otro lado, la generación del baby boom se empezará a retirar a principios de la próxima década. Lo harán con una esperanza de vida mayor y sin una generación tan numerosa que la sustituya», destacó Luis Vadillo, director del Instituto BBVA de Pensiones, durante el acto de entrega de la primera edición de los Premios BBVA Longevia, cuyo objetivo es impulsar la investigación en materia de pensiones y longevidad en tres ámbitos: Derecho, Economía y Sociología.

«Es una gran idea que desde BBVA den esta oportunidad para que se aporten trabajos, para que todos pongamos el conocimiento que tenemos en común y se lleguen a grandes conclusiones», señaló Eva María Blázquez, viceconsejera de Empleo en la Comunidad Autónoma de Madrid.

Vadillo aseguró que «las cotizaciones sociales ya nunca serán suficientes, dado que España es el país con menos proporción de jóvenes en el mundo, y que la diferencia entre prestaciones e ingresos por cotizaciones sociales se está financiando a través de otros ingresos del Estado que dependen totalmente del ciclo económico». Por ello, insistió, hay que tomar medidas porque «no hacer nada no es una solución».

Jubilación anticipada

La semana pasada, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, comunicaba su intención de endurecer los retiros anticipados voluntarios, que han crecido un 66% en los últimos cinco años. «Disuadir de la jubilación anticipada con desincentivos me parece acertado, pero hay que calibrarlo bien», apuntó José Antonio Herce, presidente del Foro de Expertos del Instituto BBVA de Pensiones en el marco del debate «La sociedad española ante los retos de la longevidad», moderado por Yolanda Gómez, subdirectora de ABC, y en el que participaron los primeros ganadores de cada categoría de los premios BBVA Longevia.

Sobre el anuncio de Escrivá de impulsar los planes de pensiones de empresa con una mejora en su fiscalidad que irá en detrimento de los planes de pensiones privados, Herce se mostró crítico: «No me parece bien porque desproveer a los planes de pensiones de su tratamiento fiscal, que no es todavía lo que debiera ser, significa incurrir en un supuesto de doble imposición y esto no lo hace ningún país de la OCDE».

María del Carmen Boado-Penas, ganadora en la categoría de Economía, defendió la puesta en marcha de mecanismos de ajuste automáticos que no dependan de las decisiones políticas. Su propuesta de mejora: «Al sistema de reparto le podemos unir un sistema de capitalización en un porcentaje pequeño para empezar, con el fin de que la población tenga interés en saber cómo se calcula su pensión y cómo va revalorizándose ese pequeño capital. Con un sistema mixto, como la parte de reparto es ligeramente inferior, los ajustes serán menos severos que los necesarios para el sistema puro de reparto».

Nuria Badenes, premiada en la categoría de Sociología, recordó que la previsión es que el peso del colectivo de los mayores de 65 años aumente hasta el 34% en 2050 frente al 22% actual, lo que requerirá reformas. «Si queremos que el sistema sea sostenible tendremos que incrementar las cotizaciones, no aumentar las pensiones o elevar la edad de jubilación, pero cualquier decisión, en términos políticos, tiene coste, por eso se está atrasando», indicó Badenes, que mencionó fórmulas como la hipoteca inversa como una vía para complementar la pensión pública.

En el terreno normativo, Juli Ponce, ganador en la categoría de Derecho, planteó una futura iniciativa legislativa que incentive el ahorro por parte de los trabajadores de una parte de su sueldo para complementar el sistema de reparto existente.

Educación financiera

Y es que, en materia de ahorro de cara al final de la vida laboral, en España se produce una paradoja: pese a que el 44% de los españoles no creen que vayan a tener suficiente dinero cuando se retiren, el 57% de la población con más de 36 años no ha empezado a guardar nada para su jubilación, de acuerdo con estudios del Instituto BBVA de Pensiones. Un comportamiento que se explica por la falta de conocimientos financieros. «La educación financiera es fundamental para ayudar a las personas a tomar mejores decisiones en torno a su dinero y el control de sus finanzas», afirmó Juan Carlos Hidalgo, director de la Territorial Centro de BBVA.

En su compromiso con los desafíos que supone el envejecimiento poblacional en España, el Instituto BBVA de Pensiones ha iniciado, desde marzo, la nueva comunidad de investigación sobre longevidad, dirigida a investigadores y expertos de cualquier disciplina que toque envejecimiento, donde tendrán cabida temáticas como la Medicina, Arquitectura, Geriatría o el Urbanismo.

Premios BBVA Longevia: las recetas para apuntalar las pensiones es un contenido original de ABC.es