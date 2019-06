Principio de acuerdo de Tubos Reunidos para refinanciar 351 millones de su deuda La CNMV ha suspendido desde primera hora de la mañana la cotización de la compañía vasca, que ayer se disparó en Bolsa casi un 10%

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) decidía esta mañana suspender cautelarmente, con efectos inmediatos, la cotización de Tubos Reunidos a la espera de una información relevante.

Desde la compañía vasca informan de que ya se ha alcanzado un principio de acuerdo para refinanciar la deuda financiera del grupo, que asciende hasta los 351 millones de euros. Dicha operación, ha puntualizado Inés Núñez de la Parte, secretaria del consejo de administración, estará sujeta al cumplimiento de «ciertas condiciones suspensivas habituales», como la homologación judicial del acuerdo de refinanciación

En esta línea, Tubos Reunidos ha señalado que el acuerdo permitirá racionalizar su deuda y contar con mayor flexibilidad en sus compromisos financieros, «lo que contribuirá a alcanzar los objetivos de su plan de negocio dentro de las actuales necesidades del mercado». Además, sostiene que se trata de un pacto «fundamental» para contribuir al desarrollo futuro del grupo, que ha conseguido el apoyo de sus principales entidades financieras acreedoras «lo que coadyuva a la ejecución de su plan de negocio y, en consecuencia, a superar las difíciles condiciones actuales del mercado».

La nueva estructura de financiación constará de líneas de circulante comprometidas por importe aproximado de 92 millones, un tramo A de 85 millones con calendario de amortización creciente y un Bono A de 5 millones, ambos con vencimiento a cinco años prorrogables. También se establecen tres tramos convertibles en acciones ordinarias de Tubos Reunidos, en determinados supuestos, con vencimiento bullet a seis años prorrogables, incluyendo como importes aproximados un tramo B de 122 millones, tramo C de 36 millones y un Bono B de 10 millones, cuyos intereses no serán pagaderos en caja, si no que incrementarán la cifra del principal a vencimiento o en un supuesto de conversión.

Situación delicada

Todo ello, en un mal momento para la compañía vasca que, en el primer trimestre del año ha perdido 13,3 millones de euros frente al beneficio de 4,7 millones registrado en el mismo periodo del año anterior. En este mal desempeño han influido dos razones: la guerra comercial entre Estados Unidos y China, así como la caída del precio del petróleo que ha reducido el volumen de pedidos.

Tubos Reunidos protagonizó ayer, en el Mercado Continuo, una subida espectacular del 9,35% alcanzando sus títulos un precio de 0,2340 euros.