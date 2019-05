Proponen multar con 150.000 euros a un miembro de La Manada por difundir un vídeo de la víctima La Agencia de Protección de Datos abre un expediente sancionador al exmilitar Alfonso Jesús Cabezuelo, condenado a penas de nueve años por abusos sexuales

La Agencia de Protección de Datos ha notificado la apertura de un expediente sancionador de 150.000 euros a uno de los cinco miembros de La Manada por difundir un vídeo de la víctima. Los cinco fueron condenados recientemente a penas de 9 años de prisión por abusos sexuales contra una joven madrileña en los Sanfermines de 2016

Se trata de Alfonso Jesús Cabezuelo, según ha manifestado su abogado, Agustín Martínez Becerra, quien ha apuntado que seguramente en breve recibirá una notificación similar otro de los condenados, Antonio Manuel Guerrero.

El abogado, quien ha considerado que en ambos casos es «una barbaridad», ha explicado que el origen de estas actuaciones está en una denuncia que una organización feminista presentó ante la Agencia de Protección de Datos contra Forocoches, Burbuja.net y la Comunidad Foral de Navarra, en este caso por la difusión de datos de la víctima a través de la sentencia.

A raíz de esas denuncias se abrió una investigación, con la que se ha mostrado muy crítico, ya que, según ha indicado, «se sacan la sentencia de un periódico, copian una serie de párrafos elegidos aleatoriamente y llegan a la conclusión de que tienen que poner al militar (Cabezuelo) una sanción de 150.000 euros por la grabación y difusión de un video relacionado con la chica».

El abogado ha aseverado que «ese vídeo no se ha difundido, no lo tiene nadie, porque lo borró inmediatamente». En esta línea, ha añadido que «apareció varios meses después cuando la Policía Foral hizo una investigación sobre su terminal y él lo había borrado a las pocas horas para grabar el encierro».

Tras remarcar que el vídeo «evidentemente no se emitió», ha añadido que, además, se trata de «un procedimiento sub judice en la Audiencia de Navarra por lo que no se puede sancionar administrativamente algo que está pendiente de que se sancione penalmente si hubiese lugar». Para el letrado, todo lo sucedido «es un despropósito tras otro» y ha apuntado que otro de sus defendidos podría enfrentarse una sanción similar. Una vez recibida la notificación se abre un periodo para la presentación de un escrito de alegaciones