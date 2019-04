PSOE: «La nueva financiación regional no excluirá a ninguna comunidad» El portavoz económico de PSOE y secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, que los socialistas se compromenten a hacer converger el salario mínimo al 60% del salario medio al acabar la legislatura

Va a ser un incremento progresivo, sí, hasta converger al objetivo del 60% del salario medio de acuerdo con los convenios internacionales.

Pero el FMI calcula un paro del 14% en 2020 y pide reformas. ¿Van a reducir el número de contratos?

Sí, es algo necesario para hacer el mercado de trabajo español más eficiente y justo. Además queremos derogar la asimetría del empresario frente al trabajador en la reforma laboral.

De cara a las pensiones, ¿qué medidas propondrán al Pacto de Toledo?

Para nosotros el sistema público de pensiones es innegociable. Creemos que hay que blindar la sostenibilidad para que los jubilados no pierdan poder adquisitivo.

¿Planean poner peajes en las autopistas para pagar las pensiones?

No está en nuestros planes en ningún caso.

Si ganan, ¿intentarán aprobar los Presupuestos para 2019 de nuevo o se funcionaría con decreto este año?

Como dijo el presidente del Gobierno, la intención es llevar al Congreso un proyecto de Presupuestos con las bases de los anteriores que tumbaron el independentismo y la derecha.

Hasta que se aprobasen los Presupuestos, en la prórroga, Hacienda planea contener la inversión.

Lo que sucede con las inversiones es que el PP presupuestaba una cantidad pero la ejecución de esas inversiones era muy baja. Aprovechando este margen de ejecución se puede seguir apostando por la inversión sin descalbalgar los objetivos de déficit y deuda.

Pero usted anunció 10.000 millones de inversiones en el primer semestre de 2019. ¿Cómo se conjuga esto?

Son 10.000 millones de euros en licitación, el paso previo a la adjudicacion y la inversión. La licitación tiene un efecto sobre este y los siguientes Presupuestos. El incremento de la licitación frente al año anterior se entiende porque no se ejecutaba el Presupuesto. Y se respetará el déficit.

En el nuevo modelo de financiación, ¿están abiertos a quitas de deuda o a un concierto con Cataluña?

No, la financiación autonómica se tiene que acordar con todas las comunidades, sin excluir a ninguna, y fuerzas políticas. No pensamos en ninguna excepción como la que me plantea. Y defenderemos la armonización del impuesto de Sucesiones y el de Patrimonio contra la competencia fiscal a la baja.

Bruselas y el FMI dicen que hay que bajar más el déficit. ¿Cómo lo harán?

La recaudación crece más que el PIB nominal y planteamos una subida moderada a rentas altas y grandes empresas, con más del 0,5% del PIB como venía en los PGE. Además, el Gobierno va a ir analizando y aprobando las medidas necesarias en imposición medioambiental. La alternativa de Vox y PP va a generar un agujero de 18.000 millones de euros, una crisis fiscal.

¿Qué hay del rescate de las autopistas, la RPA? Ya en 2018 computaron 1.800 millones en déficit. ¿Y en 2019?

Estamos evaluándolo. El déficit en 2018 hubiera sido del 2,4% y no del 2,6% sin el efecto de las RPA.

¿El ingreso mínimo vital se aprobará una vez al llegar o se vincularán a los Presupuestos?

Se hará con un acuerdo social y político, que también nos gustaría. Y una vez hecho, se trasladará a una norma y a los Presupuestos. La mejora de la renta disponible de las familias es la base del crecimiento