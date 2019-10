El sector del aceite español da por perdido el mercado de EE.UU. por la entrada en vigor de los aranceles El secretario general de Asoliva ha indicado que deja de ser posible competir en condiciones idóneas con otros productores mundiales

SERVIMEDIA MADRID Actualizado: 18/10/2019 13:11h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La Asociación Española de la Industria y el Comercio Exportador del Aceite de Oliva (Asoliva), el sector más afectado por los aranceles de Estados Unidos, da por perdido el mercado de ese país tras la entrada en vigor este viernes de esos nuevos gravámenes. El secretario general de Asoliva, Rafael Pico, declaró que la industria española se siente ya “fuera del mercado del 'retail' del aceite en Estados Unidos”, una vez que los aranceles son una realidad tanto en horario de la costa este como la costa este americana y deja de ser posible competir en condiciones idóneas con otros productores mundiales.

Sobre la labor realizada por el Gobierno español en las últimas semanas para intentar detener estos aranceles, la industria aceitera no niega que no se hayan hecho gestiones desde Madrid en Bruselas o al otro lado del Atlántico, pero la realidad “es que no han sido eficaces”, mientras que otros gobiernos europeos como Italia o Francia sí han podido evitar un daño similar a productos clave de sus economías como el champán francés.

Asoliva dice que a partir de este viernes van a "presionar" para que se deroguen los aranceles, pero no contemplan movilizaciones desde la industria.

En una entrevista ayer con Servimedia, el ministro en funciones de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, aseguró que las competencias en materia comercial de mercancías y bienes están transferidas a la Comisión Europea, pero lógicamente ya se maneja como medida de respuesta a Washington “una lista de productos americanos” a los que se les aplicaría aranceles análogos a los decretados por la Administración Trump para Europa.

“Lógicamente serían aquellos productos que sean más sensibles desde el punto de vista político para la Administración norteamericana, esto es un clásico por desgracia de las guerras comerciales. Se trata de que al rival comercial le duela políticamente donde más sensible es, y aquellos estados americanos que son grandes estados agrícolas, como Iowa o Wisconsin, son en los que estamos pensando”, dijo Planas.

Sobre los productos estadounidenses en concreto que se verían salpicados por aranceles complementarios europeos, Planas señaló que serían “los tradicionales de la exportación norteamericana” como “las motocicletas Harley Davidson, el whisky ‘bourbon’ y otros productos similares”.

El titular de Agricultura indicó que otras medidas de respuesta a los aranceles a adoptar por Bruselas sería sacar del “cajón” los 4.000 millones de euros que se perdonaron a Washington hace años por un pleito comercial similar.

“No queremos entrar en una guerra comercial, pero queremos que la cosa se solucione, porque una exclusión del sector agroalimentario la podría exacerbar. Desde mañana, la Comisión podría adoptar medidas, pero solo ella puede decirlas”.

Sí precisó que por parte de España, el Gobierno tiene decididas ya “medidas de promoción” a través del Icex de productos agrícolas españoles más afectados, para buscar mercados alternativos donde el Ejecutivo ve posibilidades como en China y Latinoamérica.