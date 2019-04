Si vive en la UE y Hacienda lo sabe, deberá mandarle allí las notificaciones Si no es así, el contribuyente podrá pedir la nulidad de liquidaciones y acuerdos

Si vive en la Unión Europea y Hacienda lo sabe, la Agencia Tributaria deberá mandarle allí las pertinentes notificaciones en lugar de a su domicilio español. Así lo acredita el artículo 13 de la Directiva 2011/16/UE y lo defiende el socio del despacho Ático Jurídico, José María Salcedo, que recuerda que de enviar la notificación solo al domicilio español estando el contribuyente en el otro, este podrá solicitar la nulidad de pleno derecho de liquidaciones o acuerdos que en su momento no conoció por esta circunstancia.

Eso sí, debe haberse facilitado a Hacienda el domicilio en el extranjero en cuestión ya que, a diferencia de si fuera en España, la Agencia Tributaria no está obligada a indagar hasta encontrar esta dirección. «Según recuerda la Audiencia Nacional en una reciente sentencia, la potestad de la Administración Tributaria española no se extiende fuera de España, necesitando el auxilio de las autoridades locales para realizar notificaciones tributarias en el extranjero. Por ello, considera la Audiencia que no puede exigirse a la Administración la localización de un domicilio fuera de España en el que practicar la notificación. Y es que se trataría de un esfuerzo desproporcionado», describe.

A juicio de la Audiencia Nacional, la falta de notificación de actos esenciales del procedimiento de liquidación, aunque se produzcan en un domicilio español, produce al contribuyente una efectiva indefensión material, que debe equipararse a la omisión total del procedimiento legalmente establecido. Por ello, en estos casos procede declarar la nulidad de pleno derecho de la liquidación dictada, de acuerdo con el supuesto previsto en el artículo 217.1.e) de la LGT.

Una distinción que tiene enjundia en un momento en el que Hacienda ha remitido avisos en la Declaración de la Renta a 2,1 millones de contribuyentes con rentas en el exterior. Eso sí, si el contribuyente vive en un estado fuera de la Unión Europea, la cosa cambia.

«En el caso de que la notificación deba realizarse en el territorio de un estado ajeno a la Unión Europea, habrá que atender a los convenios internacionales y acuerdos bilaterales suscritos por España, en los que pueda haber cláusulas de asistencia mutua para la práctica de notificaciones», aclara Salcedo.