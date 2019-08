Siete consejos para negociar con éxito en inglés Mantener una actitud positiva, tantear al interlocutor o rechazar con elegancia la propuesta son algunas claves para afrontar con garantías un proceso negociador

ABC Madrid Actualizado: 27/08/2019 01:42h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La negociación es una de las capacidades más fundamentales que se requieren en el mundo empresarial, así como en otros entornos de ámbito internacional. Para poder realizarla con éxito se necesitan considerables habilidades de adaptación, diplomacia, conversacionales y también cierta dosis de sangre fría.

Por ello, la academia de inglés online española ABA English revela un glosario de consejos y expresiones para negociar con éxito en inglés con motivo de la vuelta al trabajo.

1. Mantener siempre una actitud positiva

A la hora de iniciar una negociación, es muy importante mostrar interés en alcanzar un acuerdo que beneficie a ambas partes. Utilizar una introducción que demuestre que valoras la opinión e interés de tu interlocutor puede ser un buen comienzo para que la negociación llegue a buen puerto.

Para ello, puedes utilizar expresiones como «Our goal today is to find a solution that suits for both parties» (Nuestro objetivo hoy es encontrar una solución que funcione para ambas partes) o «I am sure that today will end in a good deal for both of us» (Estoy seguro de que hoy llegaremos a un acuerdo conveniente para ambos).

2. Tantear al interlocutor

Antes de comenzar a presentar tu oferta o propuesta, puedes hacer alguna pregunta específica que ayude a comprender mejor el punto de vista de la otra parte, para así poder presentarle la mejor solución que funcione para ambos. Puedes intentar conocer el objetivo que quiere alcanzar la otra parte («What are we hoping to achieve today?») o pedirle que sea más específico en sus requisitos o exigencias («Could you be more specific?»).

Asimismo, involucrar a la otra parte en tu propuesta es sinónimo de que estás interesado en alcanzar un acuerdo. Por ello, podemos usar expresiones como «Do you have any suggestion?» (¿Tiene alguna sugerencia?), «What are you proposing?» (¿Qué propone?) o incluso preguntar «How much are you willing to compromise?» para conocer en qué medida la otra parte está dispuesta a comprometerse con la negociación.

3. Ser firme con tu propuesta

Una vez que ya conozcas el punto de vista de la otra parte, llega el momento de presentar tu propuesta. Es importante encontrar el equilibrio entre tus intereses o los de tu empresa y las necesidades de la otra parte.

Si hablamos de precios, una buena forma de introducir tu oferta podría ser «From where we stand, an acceptable price would be…» (Teniendo en cuenta nuestra posición, un precio aceptable podría ser…).

Sin embargo, es necesario mostrar firmeza a la hora de defender tu postura. Una expresión para reafirmarla puede ser «Our absolute bottom line is…» (Nuestra posición absoluta es…), o bien recalcar que tu interés es alcanzar un acuerdo satisfactorio para ambos añadiendo «We’d like to make a proposal that will hopefully benefit both sides» (Nos gustaría hacer una propuesta que podría beneficiar a ambas partes).

4. Rechazar la oferta con elegancia

En el curso de la negociación puede suceder que no te guste la oferta de tu interlocutor o que tengas la sensación de que tus condiciones e intereses no son respetados. En este caso es importante ser claro y mantener un tono amable y diplomático, tanto como sea posible.

Algunas expresiones que te pueden ayudar a mostrar tu disconformidad pueden ser «I’m afraid… It is totally out of question» (Lo siento… está totalmente fuera de discusión), «I understand your point, but…» (Entiendo su punto de vista, pero…) o «I think that we could reach a better agreement» (Creo que podríamos llegar a un mejor acuerdo).

También puede ser que sólo hubiese algún punto de su oferta con el que no estés conforme, por lo que en ese caso sería suficiente con un simple «I’m afraid that we have some reservations on that point» (Creo que podríamos llegar a un mejor acuerdo).

5. Comprometerse con tu interlocutor

Toda negociación que se precie requiere de ciertas concesiones de nuestra parte, teniendo siempre en cuenta los objetivos. Siempre debes estar dispuesto a hacer compromisos para mejorar el resultado a obtener. «We are ready to accept your offer, on one condition…» (Estamos listos para aceptar su oferta, pero con una condición…) o «If you would agree to…, we could reciprocate with/by…» (Si aceptara..., podríamos corresponder con…) son algunas expresiones que te pueden ayudar a reafirmar tu compromiso con la otra parte.

6. Llega la hora del apretón de manos

El momento más satisfactorio de toda negociación es cuando se alcanza un acuerdo para ambas partes. Si tu contraparte presenta una oferta que te agrada, todo lo que tienes que hacer es expresar tu satisfacción.

Puedes mostrarla utilizando alguna expresión como «I think that’s fair enough» (Creo que está bien), «I couldn’t agree more» (No podría estar más de acuerdo) o «I’m happy with this deal» (Estoy satisfecho con este acuerdo).

7. Resumir todo lo acordado

Para concluir la negociación, generalmente se prepara un informe donde se recogen los puntos más destacados de la discusión, las rondas de negociación y los compromisos y resultados adquiridos.

Expresiones como «Let’s look at the points we have agreed on» (Veamos los puntos que acordamos) o «Shall we sum up the main points?» (¿Resumimos los puntos principales?) pueden ser las más útiles para que tu interlocutor sepa que das por terminado el acuerdo de negociación.