Sigue en directo la rueda de prensa del Consejo de Ministros

14.48Celaá concluye afirmando que «la política está para solucionar los problemas y que el referéndum no soluciona nada y divide». TErmina el Consejo de Ministros. ¡Muchas gracias por seguirnos!

14.46Preguntas sobre un referéndum de autodeterminación, por una reciente encuesta realizada por el Cis catalán. Celaá niega que exista esta figura en la Constitución, y que no solucione la complejidad del problema. Y en referencia al Brexit habla de «empate infinito» y recuerda que la autodeterminación solo se contempla en casos de descolonización.

14.44Preguntas sobre conversaciones entre el PSOE vasco y Bildu, lo que niega categóricamente Celaá que habla de «moción de censura constructiva y que era una devolución de dignidad política a las instituciones». Evita igualmente comentar las declaraciones del exministro de Cultura Maxim Huertas.

14.40Preguntas sobre si habrá decretos ley de cdalado en los viernes de campaña electoral y también cuestiones sobre la prórroga del Bréxit hasta el 30 de junio cosa «que no tenemos evaluados». La portavoz del Gobierno transmite «la voluntad del Ejecutivo de que no haya un Brexit duro que afecte a los británicos en España y españoles en REino Unido». Hace referencia a las medias de contingencia del Bréxit y pide «una salida razonable y civilizada del Reino Unido». Celaá recuerda que el próximo Consejo ya se celebrará en campaña y descarta nuevos decretos ley.

14.39Celaá lamenta el incidente en el País Vasco por las «manifestaciones lamentables de un parlamentario de Bildu», fuerza que cree que todavía tiene pendiente pedir perdón por los crímenes de ETA.

14.35Preguntas sobre la información de ABC sobre la exhumación del cuerpo de Franco que iría conjuntamente con otros cuerpos de monjes benedictinos y lo sucedido en el Parlamento Vasco. Celaá asegura que no se debe tener a Franco «en un lugar de exaltamiento» y sobre la Ley de Victimas de la POlicía asegura que no se compara a las victimas del terrorismo etarra con otras y se proponía seguir extendiendo los derechos humanos a «casos identificados, pocos, de víctimas de abusos por una parte de las fuerzas de seguidad». La portavoz del Gobierno asegura que no se quiere arrojar ninguna oscuridad sobre las fuerzas de seguridad dle Estado a quien destina «todo su respeto» y «honor» a quienes se jugaron la vida en el norte de España. Condena a los insultos del parlamentario de EH Bildu en el parlamento vasco.

14.34¡Valerio reconoce que las desgravaciones del citado Plan REcoloca-T todavía no están acordades con Hacienda!!

14.32Preguntas sobre el déficit, el nuevo Plan REcoloca - T y si ya se está trabajando en Hacienda en este terreno. Celaá niega que se estén planteando subir los objetivos de déficit del 2% al 2,1% y se confirma en que este año España terminará con un déficit del 2%. Valerio responde que 1313 millones de euros es el coste del Plan REcoloca-T y si se incluye 2687 para los tres años, incluyendo dos medidas más como el subsidio mayores 52 años y recuperación cotización cuidadores no reconocidos en Ley de la Dependencia.

14.30«Ningún grupo policial puede trabajar bajo un tamiz ideológico. Requerimiento básico la neutralidad ideológica. Si esto es así sería aberrante, no lo podemos contemplar. Lo primero pedir explicaciones al Govern que aclare en el Parlament, si está pensando en este tipo de operación. Ya lo han pedido en el Parlament: Vamos a esperar. No puede haber filtros ideológicos y tienen que trabajar para que se cumpla la Ley», destaca la ministra.

14.28Intentan acercar otro micrófono a la ministra, pero parece que todavía no hay forma de que se la escuche... Vuelve a hablar Celaá!!

14.27Referencia a la formación de una sección de agentes para escoltar al presidente de la Generalitat a espaldas de los mandos de los mossos... Problemas con el sonido en Moncloa

14.26Celaá destaca que varias encuestas afirman que hay una petición mayoritaria sobre la regulación de la eutanasia, que debería incluir «el derecho a una muerte digna». Lo que ha denominado como la «voluntariedad».

14.23Preguntas sobre la eutanasia y el último caso conocido, Celaá recuerda que se presentó una proposicióni de ley en 2018 y que se ha ido retrasando «hasta 19 veces por la ampliación de enmiendas» y lamenta que la persona que ayudó a terminar se haya visto en esta disyuntiva.

14.22Celaá se refiere al informe de la Autoridad Fiscal Independiente sobre el cierre del déficit en el 2,1% este año y que los «viernes sociales» ya han costado casi 1.000 millones, la ministra portavoz destaca que este informe de la Airef consagra el buen momento de la economía española y reivindica que se cuida mucho el cumplimiento de los requerimientos europeos y la «recuperación social».

14.21Valerio recuerdad que en la comisión de seguimiento van a estar representados CEOE, UGT y CC.OO por lo que van a poder participar en su reorientación si llega el caso. «Van a poder poner sobre la mesa sus aportaciones y sugerencias», ha destacado.

14.20Valerio critica que UGT y CC.OO. consideren el Plan REicorpora-T sea «un brindis al sol» y aunque respeta su opinión destaca la flexibilidad del plan y cree que, en cualquier caso, «lo peor son los lunes al sol y los parados de larga duración lo saben».

14.16Ribera contesta sobre le destino del bono térmico, que se extendía a los beneficiarios del bono eléctrico y reconoce que se plantearon conocer mejor «los colectivos afectados». Al respecto, la titular de Transición Ecológica apuesta por el modelo francés aplicando a partir información cruzada administraciones un cheque, que sea para todo conjuntamente, que ha caracterizado como «una respuesta integral». Como en Francia calcular antes de cada temporada las vulnerabilidades.

14.15Comienza el turno de preguntas

14-14Valerio destca que también habrá un registro de empresas socialmente responsables con 1313 millones de euros de presupuestos: 363 este año, unos 400 para el próximo año 502,8 millones para 2020 y otros 2.000 que financian medidas aprobadas con la recuperación ayuda parados de larga duración o recuperación cotización cuidadoras no profesionales.

14.10Valerio destaca algunas medidas como la incorporación del orientador de referencia, «igual que tenemos un médico de cabecera o el derecho a elegir un especialista de referencia, el parado de larga duración también tendrá uno», estos orientadores - anuncia la ministra- que también se encargarán de hacer prospección sobre el mercado laboral (formación, habilidades a desarrollar...). También la ministra destaca los itinerarios de reinserción al mercado de trabajo, en colaboración con las comunidades autónomas y los servicios sociales de los ayuntamientos. «El plan también hace referencia a la responsabilidad de los empresarios con plus o bonificación de 500.000 euros para contratar mujeres larga duración o 1300 euros año para hombres», anuncia la ministra quien destaca más ayuda o plus del 5% para formación po run compromiso mínimo contratación un año del 10% del personal por parados de larga duración.

14.08Valerio también ve continuidades con el Plan de Empleo Joven, y se fija como objetivo reducir paro larga duración descendiéndolo en 541.000 personas, del 6,8% en 2018 al 4,3% en 2020, también atender a 600.000 parados de larga duración, de 1.272.100 a 850.000 parados de larga duración mayores 52 años. «Objetivos ambiciosos que para lo que vamos a poner en marcha 63 medidas enmarcadas en los correspondietnes indicadores».

14.05Valerio también destaca que «también hay que prevenir para que ese desempleo se convierta en larga duración, al que se añade factores de vulnerabilidad persona, se produce una pérdida de autestima y cierta desafección a lo público». La ministra destaca que hay más dificultades entre las mujeres, los mayores de 45 años y las que habitan en el campo. En este sentido, llama a «un modelo territorial más equilibrado» atendiendo de manera individualizada a colectivos vulnerables, siguiendo la AGenda 2030.

14.03VAlerio llama a «la cooperación público-privada», que las empresas apuesten por contratar personas paradas de larga duración. «Ir eliminando paro larga duración bueno para la economía española y las personas», añade la ministra quien también apunta que los protagonistas deben animarse a participar en formarse y buscar activamente empleo. También ha destacado la participación de entidades sociales, de la economía social y autoempleo, el Consejo de la Juventud, etc...

14.00Valerio destaca que la tasa de parados de larga duración dobla la media europea - 2,8%- con una tasa del 6,8% en España. «Este Gobierno tiene el objetivo de velar por el bienestar de las personas», destaca la ministra de Trabajo. Además recuerda que los parados de larga duración ven minada su autoestima «y comienzan a transitar una senda que les lleva a la pobreza o la exclusión». Destaca la ministra que es «transversal», ya que implica a Estado, comunidades autónomas y administraciones locales.

13.59Toma la palabra la ministra de Trabajo, Valerioi, quien anuncia que se ha aprobado el «Plan Reincorpora T».

13.58Los pequeños autoconsumidores con instalacione shasta 100 W «verán simplificada su situación», Ribera también anuncia que en la web del IDAE traerá recogidas estas directrices fundamentales «para hacer accesible lo aprobado.

13.55La ministra anuncia que se facilita la asociación de consumidores para el autoconsumo, se permite instalar placas fotovoltaicas en edificios contiguos siempre que haya acuerdo, la principal diferenciación autoconsumidores que quieran o no intención de verter en la red, simplificándose la situación para quienes vierten cantidades sobrantes al sistema. Se permite también una compensación de aquello que se pierde en la red, ya que se consume a través distribuidoras y una compensación que llega al 100%. No se podrá pedir una compensación o negocio de generación , sino una cuantía.

13.53Ahora Ribera hace referencia al autoconsumo, «una realidad que tienen enorme efectos positivos: la reducción precios y la capacidad evolución sistema eléctrico hacia un sistema que se trabjaa en red y el conjunto actores protagonizan». En este sentido, destaca que ahora habrá medidas con el decreto para encauzar esta actividad y una mayor penetración, hacia una economía «plenamente descarbonizada»

13.50Ribera anuncia que se observa «un fuerte crecimiento» de la población más vulnerable desde 2008, aunque se desciende en otros indicadores. La ministra Ribera anunica que el objetivo no es tanto la apertura sino en el descenso en un 30% de la población afectada. para ello proponene trabajar en «cuatro grandes ejes de actuación: seguir profundizando en el conocimiento, mejorao automatización bono eléctrico, facilitar mejora estructural pobreza energética, protección a los consumidore sy la conciencia social, «evitar lleguen a una situación de pobreza energética». En este sentido, ha destacado la participación de las comunidades autónomas y agentes del mercado.l

13.47Sobre la Estrategia Nacional de Pobreza Energética, Ribera ha reconocido que no había un informe sobre su diagnóstico o cómo paliarlo. Lo que cree que se resuelve con esa Estrategia de Pobreza Energética, se da una definición exacta de este contexto con 4 indicadores: aquellos hogares que se gastan más del doble de la media nacional, la estretegia enegética escondida que afecta a ma´ de 5 millones de personas, que se considera porque no gastan ni la media, el retraso en el pago de las facturas, entre otras indicaciones.

13.46Toma la palabra la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, quien anunica aprobación Estrategia Pobreza Energética y el real decreto ley sobre autoconsumo energético, además de hacer referencia a la eliminación previa del denominado impuesto al sol.

13.43También se ha aprobado un real decreto para flexibilizar la cuantía obligatoria para los prestadore sde servicios de comunicación audiovisual, para la financiar la producción europea. Celaá anuncia el reconocimiento a la festividad más relevante de Morella, el sexeni ( se celebra cada seis años). Ahora considerada una manifestación representativa del patrimonio cultural español.

13.40Ayudas cofinanciadas por la UE, destaca la ministra portavoz y titular de Educación, se preveén hasta 400 ayudas con anticipos reembolsables, entre otras fórmulas. Dos reales decretos sobre naves de recreo y la pesca, además se actualiza la seguridad de las motos náuticas.

13.40Celaá anuncia que se han aprobado las ayudas para adquirir equipamiento científico, con una cuantía de 187 millones de euros y ayudas destinadas a la mejora o instalación de equipos para la investigación científico. «Vamos a dar prioridad solicitudes de equipamiento científico-tecnológico», destaca la ministra.

13.38Celaá ha considerado lo sucedido como «normal» y recuerda que ha convalidado 39 decretos ley en toda la historia de la democracia y que en la mayoría de las ocasiones no se ha aprobado su tramitacióni como proyecto de ley. TAmbién anuncia la aprobación de la creación del consulado general de Manchester, cerrada en 2011 y destaca que el número de españoles residentes en el país y un Bréxit en ciernes, «hemos considerado reforzar nuestra presencia consular».

13.37Celaá destaca que, por primera vez, el Parlamento Europeo ha aprobado un reglamento visados en el contexto del Bréxit en la que se ha denominado a Gibraltar como colonia, «conseguida gracias a una posicióin firme desde un liderazgo europeísta». De igual modo, se ha felicitado por la convalidación de seis decretos ley durante la Diputación Permanente.

13.35Comienza la rueda de prensa del Consejo de Ministros, toma la palabra la portavoz del Gobierno con una referencia a la violencia de género y las más de 900 mujeres asesinadas en los últimos años.

13.28Como ha informado ABC, los llamados «viernes sociales», dejan una factura para este año de casi mil millones de euros, en concreto , 920 millones. Así lo calcula la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que ha presentado esta mañana su Informe sobre los Presupuestos Iniciales de las Administraciones Públicas en el que cifra en el 2,1% del PIB su previsión de déficit, es decir, 10.000 millones por encima del objetivo del 1,3%.

13.22De igual modo, en este Consejo de Ministros también se verá la Estrategia contra la Pobreza Energética, que tiene como objetivo reducir entre un 25% y un 50% este tipo de necesidades durante los cinco años de su vigencia. También se dará luz verde al real decreto del autoconsumo. Una norma que establecerá además los sistemas de compensación para los autoconsumidores y los pequeños vendedores a la red en una escala pequeña, pues los que se dediquen a generar como actividad fundamental entrarían en otra categoría. También permite una mejora de las capacidades de agregación para compartir la energía generada en un colectivo de autoconsumidores, según la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera

13.18El plan contra el paro de larga duración, que se aprobará este viernes, será trienal y con medidas de mejora de la formación y orientación laboral con las que reducir más de dos puntos la tasa de paro de este colectivo, hasta cerrar 2021 en el 3,6%. El Plan Reincorpora-T contempla un impacto presupuestario de 2.500 millones de euros para 2019, 2020 y 2021, si bien la mitad del gasto corresponde a medidas que ya han sido aprobadas vía decreto ley.

