Sin vasos ni hielos: el whisky de malta escocés ya se puede tomar en cápsulas

Como en la inolvidable película de Tim Burton, «Charlie y la fábrica de chocolate», una cápsula puede encerrar toda una experiencia para la persona que la consuma. En el caso de este filme, basado en el homónimo libro de Roald Dahl escrito en 1964, era una cena de tres platos y, en el caso que nos ocupa, un buen cóctel a base de whisky escocés. Sí, la destilería escocesa «The Glenlivet» ha presentado con motivo de la Semana del Cóctel de Londres (4-13 de octubre) una colección limitada de cápsulas realizadas con envolturas de extracto de algas, por las que sin necesidad de hielos ni vasos uno puede degustar un original cóctel basado en un buen whisky escocés. Tampoco es necesario esperar a que el barman haga su «magia».

No ice. No stirrer. No glass. We're redefining how whisky can be enjoyed. Introducing The Glenlivet Capsule Collection #noglassrequiredpic.twitter.com/F4MGErsfZM