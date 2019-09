El taxi inicia la carrera por el cliente digital La plataforma Free Now incorpora prácticas comerciales propias de Uber y Cabify

Seguir Guillermo Ginés @ggines Madrid Actualizado: 25/09/2019 02:10h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Verano de 2018. El taxi y las plataformas digitales evidencian su desencuentro con un cruce de declaraciones, manifestaciones y denuncias. El Gobierno intenta poner orden con un real-decreto que obligaba a los ayuntamientos a regular las VTC. Además, garantiza que el taxi tendría más flexibilidad. Verano de 2019. El taxi entra en Cabify. La patronal del gremio anuncia el lanzamiento de una aplicación y Free Now (la antigua Mytaxi) lanza un ambicioso plan de descuentos.

El sector de la movilidad cambia. El taxi se sube a las aplicaciones y las aplicaciones se montan en el taxi. Como resultado, «el gremio tiene más herramientas para competir», explica Jaime Rodríguez de Santiago, el nuevo director general de Free Now. Su ejemplo es paradigmático: ha cambiado Bla Bla Car por un proyecto que le acerca «al otro lado de la movilidad, la urbana».

El «proyecto» se reconvirtió con una ambiciosa promoción bajo el brazo. Y ahora plantea penalizaciones por cancelaciones de 5 euros. Rodríguez de Santiago cree que con esta última medida, tradicionalmente propias de plataformas de VTC, se evita «un mal uso de la aplicación en favor de nuestros conductores, para evitar que pierdan tiempo, combustible y la posibilidad de aceptar otra carrera».

«La presencia del taxi en Cabify es testimonial. Además nosotros cobramos la mitad de comisión».

«En estos momentos estamos estudiando precisamente qué baremos aplicar a la hora de una cancelación para hacer que sea una política justa y la pondremos en marcha en las próximas semanas. Esta es una práctica estándar en movilidad y Free Now seguramente sea una de las últimas aplicaciones en implementarla».

El director general de la plataforma Free Now asegura que todas estas prácticas están siendo apoyadas por el sector del taxi. Un colectivo que tiene, según afirma el directivo, «apetito por cambiar y hacer cosas nuevas». Al menos, a «grosso modo». «Hay realidades muy diferentes dentro del gremio, pero hemos comprobado que dos tercios de nuestros conductores quieren flexibilizar sus condiciones de precios o desancos. También es cierto que un 25% no quiere cambiar nada, pero la mayoría quiere ser competitivo. Los mejores conductores están en el taxi», explica Rodríguez de Santiago.

Cambios regulatorios

Se han producido cambios regulatorios que apoyan estas «mejoras». Pero todavía quedan por llegar muchos más. Madrid, por ejemplo, tiene que aprobar la ordenanza que modificará las condiciones del sector. Una medida que, tal y como ha publicado ABC, puede incluir tarifas cerradas de antemano para cada trayecto o el taxi compartido. «Esperemos que la nueva norma esté en vigor antes de que finalice el año», ruega el director general de Free Now.

Es decir, de aquí a final de año el servicio del taxi puede asemejarse enormemente al de plataformas como Cabify y Uber. Pero el acercamiento entre ambos sectores es un arma de doble filo: Cabify ha abierto su aplicación al taxi en Madrid y Valencia. «La presencia de taxis en Cabify es testimonial y está copada por propietarios de VTC que también tienen licencias de taxi. Además, nosotros pedimos la mitad de comisión. Aún así, intento no fijarme demasiado en la competencia, porque te distrae. Cada conductor es libre de escoger la aplicación que quiera, no pedimos exclusividad», sostiene al respecto Rodríguez de Santiago.

¿Podría trabajar Free Now con licencias de VTC? Desde la plataforma explican que en países como Alemania ya operan con una especie de VTC. Pero su director general puntualiza que «allí las condiciones del mercado son distintas, tanto regulatorias como competitivas. En la práctica, las licencias se han liberalizado, algo que no esperamos en España». Más que incrementar su oferta, Free Now se centrará en «ofrecer precios bajos a sus usuarios en un contexto cada vez más competitivo». Prueba de esta competencia feroz en el sector del taxi es que Fedetaxi sacará al mercado su propia aplicación el mes que viene.

«Nosotros siempre hemos defendido que es importante que el sector se dé cuenta de la necesidad de reinventarse. La nueva aplicación de Fedetaxi es un reconocimiento de esa necesidad. Siempre hemos defendido que la competencia es sana, siempre y cuando se dé con las mismas reglas para todos, como es en este caso», explica el directivo. Hace un año, VTC y taxis se echaban en cara mutuamente esa necesidad de contar con las mismas reglas. Hoy, pese a que siguen teniendo distintas regulaciones, parecen más interesados en captar clientes.