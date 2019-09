El Tesoro emite deuda a tipos en mínimos históricos Las arcas públicas aprovechan el entorno de intereses bajos para obtener financiación barata y con largos plazos de vencimiento

La vuelta de las vacaciones está siendo la ocasión idónea para que los países pidan dinero prestado. Así, empujado por un entorno de tipos de interés en mínimos históricos, el Tesoro Público español ha subastado la mañana de este jueves títulos a cinco, diez y 50 años, con el objetivo de captar 4.750 millones de euros.

Y es que el Estado tiene la vista puesta en aprovechar las condiciones favorables del mercado, con los tipos y costes de financiación por los suelos. Pero, sobre todo, en obtener una «cartera eficiente, preparada para lo que pueda venir», ha asegurado la directora general del Tesoro y Política Financiera, Elena Aparici, que ha presentado este jueves la revisión del programa de emisión de deuda de 2019. Aparici ha insistido en la necesidad de alargar la vida media de la deuda, que no para de extenderse desde 2015 y ahora se sitúa en 7,55 años, «en línea con los principales emisores europeos», destaca Aparici.

España no es el único país que persigue esta financiación barata y con plazos de vencimiento largos. Este mismo jueves, Francia, Alemania y Austria también han decidido beneficiarse de los bajos tipos con sus respectivas subastas de títulos soberanos. Si bien algunos analistas temen que no haya suficiente demanda para tanta deuda, Aparici ha destacado que el apetito por la española no para de crecer, así como que el inversor es de «calidad», lo que reduce la volatilidad de la cartera.

Este buen entorno ha dado margen al Tesoro para reducir aún más la emisión neta de deuda prevista. La ministra de Economía, Nadia Calviño, ya anunció en abril una rebaja de 5.000 millones de euros y, esta misma mañana, ha informado de una reducción adicional de 10.000 millones de euros. Poco después, la directora general del Tesoro Público ha confirmado estas nuevas previsiones, que reducen la emisión neta hasta los 20.000 millones de euros.

Y la predicción de la emisión bruta siguen el mismo camino: disminuyen desde los 209.525 millones de euros, estimados a principios de año, hasta los 194.525 millones, la primera vez desde 2011 que quedará por debajo de los 200.000 millones.

Reducir el nivel de deuda

Como ha dicho Aparici, este ahorro contribuirá a reducir la deuda respecto al PIB, que en junio supuso el 98,4% y un pico de más de 1,2 billones de euros. Y es que la carga de interés bajará, desde el 2,86% hasta el entorno del 2%, de forma que las arcas públicas se ahorrarán unos 2.300 millones de euros.

El rumbo que sigue el endeudamiento del Estado responde, en primer lugar, a la «buena evolución de las condiciones financieras del Tesoro», según ha explicado Aparici. Una situación propiciada por la confianza de los inversores y los bajos rangos de la prima de riesgo y de los tipos de interés.

La directora del Tesoro también ha afirmado que existe una «gestión más eficiente» de las arcas públicas, debido a una orden ministerial que permitió emprender acciones por su cuenta y a corto plazo. Y, por supuesto, la mejora de las finanzas de las comunidades autónomas, que están recuperando el acceso al mercado —Andalucía, Baleares y Galicia ya lo han hecho— y recurren menos a la financiación del Estado.