Así es la tienda Primark más grande del mundo: cafetería, peluquería y zona Disney en su interior

Primark, la firma textil 'low cost', apuesta por un nuevo concepto de tienda en la que ofrece restauración con cafeterías y otros servicios a sus clientes como por ejemplo peluquerías. En concreto, la enseña de moda ha presentado este nuevo concepto en la inauguración de la tienda de ropa más grande del mundo, que ha abierto en Birmingham, que se convierte en el establecimiento 187 en Reino Unido, y en la que ofrece todas las novedades a sus clientes.

La nueva tienda cuenta con cinco plantas en cerca de 15.000 metros cuadrados y emplea a más de 1.000 personas, incluyendo 500 nuevos empleos, 430 empleados que se han trasladado de la tienda de Primark en New Street y más de 100 colaboradores que trabajan en ofrecer experiencias, incluidos chefs, peluqueros, esteticistas, entre otros.

De esta forma, el establecimiento cuenta con un diseño más moderno, reciente y práctico, además de albergar una variedad de experiencias como el 'Primark Café with Disney', una cafetería temática de la icónica marca que permite a los clientes utilizar zona de juegos interactivos y disfrutar de un menú temático único de Disney.

WE DID IT! #PrimarkBirmingham is now the Largest Fashion Retail Store IN THE WORLD and the proud new owner of a @gwr 🏆 #RecordBreakerspic.twitter.com/nUPGrUIb0W